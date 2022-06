Naděje umírá poslední, Německo odmítne zákaz aut na benzin a naftu a nařízení elektromobilů ze strany EU před 4 hodinami | Petr Miler

Přemýšlíme, kdy naposledy se Evropské unii nepodařilo prosadit jakkoli nesmyslný zákaz či příkaz čehokoli, v tomto případě ale můžeme aspoň doufat. Bez souhlasu Němců se v Bruselu nic podstatného nestane a německý ministr financí říká, že jeho rodná země zákaz nepodpoří.

V posledních dnech se zdálo, že osud spalovacích motorů v Evropě je zpečetěn. Evropský parlament nepřekvapivě vyslovil souhlas se snahami udělat z EU druhou Kubu, a protože se mnohé automobilky předhání v tom, která dříve a absurdněji zavelí k úplnému přechodu na elektrickou mobilitu bez ohledu na technickou, ekonomickou i jakoukoli jinou realitu, nezdálo se, že by se této primárně ideologické snaze někdo mohl postavit do cesty.

Bylo tomu tak přesto, že nejen my dlouhodobě varujeme, jak absurdní snaha vydat se takovým směrem je. Jde o ryzí věštění z křišťálové koule a vynucování změny, na kterou svět není připraven. Stačí si uvědomit, že chybí infrastruktura, není jasné, z čeho budeme vyrábět dostatek „čisté” elektřiny a většina lidí na taková auta nemá ani po dotacích. Navíc je ani nechce, neboť s vyššími cenami je spojena horší použitelnost a nejasné vyhlídky na použitelnost nad rámec záruky na baterii. Neříkáme, že se něco takového v průběhu následujících let nemůže změnit, může. Ovšem velet k dramatické změně bychom měli v době, kdy něco takového alespoň uvidíme v dáli, ne v momentě, kdy tomu lze leda slepě věřit.

EU má sice skoro třicet členů, jenže ani země, pro které je čistě elektrická mobilita v dohledné době naprosto nesmyslným řešením - a Česká republika patří mezi ně - se dosud neodvážily nastavenému směru smysluplně odporovat. A popravdě, i kdyby to udělaly, pár nočních jednání kdesi v Belgii by beztak všechno spravilo. Cukr, bič, možná obojí na menší země vždy snadno zabere. Smysluplných překážek se mohlo objevit jen minimum, teď ale byly do celé rozjeté mašinérie zapíchnuty jedny pořádně velké vidle.

I když se Německo v poslední době bilo za elektromobilitu jako málokterá jiná země, je to právě náš západní soused, kdo se proti snahám EU o zakázání spalovacích aut a přikázání elektromobilů (protože nastavené, zdánlivě obecné podmínky nic jiného nedovolují) postavil. Ministr financí Christian Lindner na setkání se zástupci Svazu německého průmyslu BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) oznámil, že vláda nebude souhlasit se zákazem spalovacích motorů od roku 2035. A to by znamenalo konec takového návrhu. Bez souhlasu všech členských zemí EU - tuplem pak Německa - je i souhlas Evropského parlamentu k ničemu.

Lindner řekl, že na trhu existuje nadále prostor pro spalovací motory, které v určitých případech nemohou být nahrazeny jinými řešeními, a tak vláda nebude souhlasit se snahami EU. „Nehledě na to, jak ušlechtilé motivy EU mohou být, neexistuje možnost, jak bychom mohli vědět, že zde neexistuje prostor pro technologie jako syntetická paliva. Nikdo s nimi dnes nepočítá, mohou se ale v budoucnu snadno stát bodem zvratu,” řekl Lindner a tvrdí v podstatě to, co tvrdíme my. Není možné nyní nařizovat, co se bude prodávat za 13 let, do té doby se může odehrát cokoli.

Jeho slova potvrdil i ministr dopravy Volker Wissing, který řekl: „Do budoucna nemůžeme spoléhat pouze na elektrickou nebo vodíkovou mobilitu. I proto, že k roku 2035 nebudeme mít dostatek elektromobilů. Musíme zůstat technologicky neutrální,“ uvedl. A zdá se, že postoj Německa by měl najít podporu i v Itálii, další velké zemi. A snad také v České republice, pokud stávající vládní koalice chce alespoň v jednom bodě dodržet to, co před volbami hlásala.

Můžeme doufat, že jedna nesmyslná hysterie tímto končí. Plánovat na 13 let dopředu zákaz prodeje čehokoli je prostě nesmysl. Po všech zkušenostech s EU ale nejsme tak naivní, abychom odpor jedné země - byť Německa - považovali za nepřekonatelnou překážku. Naděje na skutečně lepší zítřky a zachování zdravého rozumu ale po slovech dvou německých ministrů stále žije.

Christian Lindner jako předseda FDP odmítá zákazy spalovacích aut dlouhodobě, teď s nimi jako ministr financí může konečně něco udělat. Foto: FDP Pressestelle



Na své straně má i část německých automobilek.. Šéf koncernu VW sice favorizuje elektrifikaci, jednotlivé značky ale zjevně na jedinou kartu sázet nechtějí. Porsche již v Chile produkuje syntetický benzin, Audi už upravilo dieselové jednotky na bionaftu HVO. Foto: Porsche/Audi

