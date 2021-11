Nadšenci vytáhli vrcholnou Teslu na okruh, rychle jí odešly brzdy i řízení, čas odpovídá před 4 hodinami | Petr Prokopec

Zrychlení v přímce je jedna věc, komplexní zvládání jízdní dynamiky jiná. Tesla Model S Plaid zvládá to první na jedničku, to druhé nepřekvapivě vůbec. Na okruhu jí rychle odejdou brzdy a vzdá to i řízení, najednou se může rovnat třeba s Mustangem.

O vlajkové lodi Tesly, Modelu S Plaid, byly sepsány už stohy článků, přičemž část hodnotí vůz kladně, část záporně. Většina kritických debat se vede okolo nesmyslného volantu, který autu nedopřává nic než mediální pozornost, naopak kladně je obvykle hodnocena dynamika. Dosud ale vždy byla řeč o dynamice v přímce, což není zrovna náročná disciplína. Když se auto ukázalo na okruhu, žádný zázrak výsledkem nebyl.

Šlo navíc o představení pod taktovkou Tesly a u automobilky (a to vůbec není záležitost jen Tesly, platí to obecně) nikdy nevíte, co s vozem provedla, aby pro danou chvíli fungoval. Thomas a James z kanálu Throttle House na Youtube si půjčili docela obyčejný exemplář od kanadského dealerství značky v Torontu a vyrazili s ním na okruh. A prostor pro jakýkoli obdiv byl rázem minimální.

Cesta na něj vedla po normálních silnicích, kde se Model S Plaid ukázal být komfortním silničním křižníkem jako ostatní Tesly, v tom problém není. Na okruhu ale jeho sláva rychle uvadá, v tomto případě skoro doslova.

Jakkoli auto s třemi motory produkujícími 1 034 koní, které zvládne sprint na stovku za necelé dvě sekundy, působí dojmem rychlého stroje stvořeného i pro okruhové hrátky, Plaid takovou jízdu nezvládá. Problémem jsou hlavně brzdy, které jsou na daný výkon a takřka 2,2tunovou hmotnost jednoduše nedostačující a rychle ztrácí sílu. Kvůli tomu je třeba před zatáčkou brzdit o desítky metrů dříve, ovšem ani poté její projetí není jednoduché. Svou práci totiž začne vzdávat i posilovač, což jsme u některých obyčejných aut zažili, u výkonných modelů ale nikoli. Řízení je tak rázem příliš těžké, navíc v danou chvíli začnete daleko více vnímat absenci horního věnce u volantu Yoke. Při běžné jízdě vám vadit nebude, dokud tedy nebude třeba provést nějaký náročnější manévr.

Ve výsledku tak Model S Plaid na okruhu až tak moc neohromil, s časem 1:12,5 je na úrovni Toyoty Supra či Fordu Mustang GT, což jsou mnohem levnější a obyčejnější auta. Ve srovnání s Teslou Model 3 Performance, jejíž cena je poloviční, tu pak máme zlepšení o 1,5 sekundy.

Je nám jasné, že pokud jste fanouškem Tesly, nic z výše zmíněného pro vás nepředstavuje problém a ještě budete říkat, že na okruh není přece stvořené žádné silniční auto. Něco na tom je, ale prakticky všechny sportovní modely (a ne nutně jen ty) vydrží ostrou jízdu na hranici možností alespoň tak, abyste si s nimi střihli pár ostrých kol. Model S Plaid nezvládá ani to. Dynamika tohoto vozu v přímce je samozřejmě působivá, ovšem tady stačí opravdu relativně málo, abyste postavili auto klidně ještě rychlejší, na základě prakticky čehokoli - chleba se láme jinde.

Ukázalo se to i před pár dny při závodech ve sprintu na videu níže, kde Teslu Model S Plaid vypráskal letitý Chevrolet Monte Carlo. Samozřejmě šlo o upravený speciál zvaný Black Bur, který disponuje osmiválcem naladěným na více než 1 000 koní. Ovšem ani Model S Plaid, který se mu postavil, nebyl zcela sériový. Přesto na čtvrtmíli dostal výprask.

Znovu je třeba dodat, že pokud po Tesle toužíte, klidně si jí kupte, my vás od toho nezrazujeme. Jen je dobré akceptovat, že rozhodně nejde o nejlepší vůz na světě, jak je někdy prezentován. Má své klady i zápory, přičemž ostrá jízdy mezi klady rozhodně nepatří.

Model S Plaid na okruhu zklamal. Nikoliv ani tak kvůli jeho volantu, nýbrž s ohledem na nedostačující brzdy a přehřívající se posilovač řízení. Foto: Tesla

