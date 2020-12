Nástupce nejpraktičtější Dacie dorazí už příští rok, bude to úplně jiné auto než dnes před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Po osmi letech na trhu značně přetahuje a mluvilo se i tom, že skončí bez nástupce. Přímého asi skutečně nedostane, ten nepřímý by ale měl dorazit příští rok na podzim pod jiným jménem než dnešním Lodgy.

Pokud v poslední době přišla řeč na Dacii, bylo to v souvislosti s jejím novými nejlevnějšími modely Sandero a Logan. A nebo v souvislosti s Dusterem, jeho prodeje se letos rychle propadají. Od té doby se se situace alespoň o něco zlepšila, a tak automobilka může přemýšlet o tom, co nabídne dál.

Právě v souvislosti se současným Dusterem se léta mluvilo o tom, že přijde i v sedmimístném provedení, to ale nakonec Dacia shodila ze stolu s tím, že by na poměry značky bylo příliš drahé. Jenže časy se mění, auta jsou dnes obecně dražší a podle dostupných informací má větší, zatím nepojmenované SUV přijít už v roce 2021.

Jeho úkol je jasný. Byť půjde o úplně jinak pojaté auto, mělo by v nabídce nahradit nejpraktičtější model Lodgy, který má po premiéře v roce 2012 už nějaký ten pátek na kahánku. Rumuni dnes nemají sedmimístný vůz, který by za něj zaskočil, a tak prý už na nové platformě CMF-B, kterou používá zmíněné nové Sandero, nabídnout vůz, jehož rozvor by byl o zhruba 200 milimetrů větší než u Dusteru. Celkově by tak sedmimístný model měl na délku měřit okolo 4,7 metru a vlivem chytřejšího uspořádání interiéru dojít k citelnému zvětšení prostoru pro cestující. A také pro náklad - základní varianta by měla pobrat 500 litrů, sedmimístné provedení pak při sklopené třetí řadě sedadel dokonce 650 l.

S dalšími detaily přichází kolegové z Auto Bildu, podle nichž má být zatím nepojmenovaný, nepřímý nástupce modelu Lodgy první Dacií, která použije hybridní pohon. Firma sáhne po 140koňovém hybridu s motorem 1,6, který dnes používá Renault Clio, zjednoduší jej ale tak, aby stál co nejméně. Hybridní soustava tak nemá být schopna podstatné rekuperace kinetické energie a efektivitu pohonu zvyšovat spíše na oko. Dalšími motory mají být přeplňované benziny s výkony mezi 100 a 160 koňmi, diesely už se do nabídky dostat nemají.

Tím nyní dostupné informace končí, s dalšími týdny a měsíci se ale jistě o tomto autě dozvíme více. Chce-li jej Dacia začít prodávat na podzim roku 2021, pak jej nejpozději v létě ukázat a možná ještě dříve pustit do světa alespoň dílčí informace. Těšme se na ně, toto by mohl být velmi zajímavý vůz v poměru výkonu a ceny.

Současná Dacia Lodgy jakožto nejpraktičtější model značky skončí bez nástupce. Zaskočit za něj má nové, zatím nepojmenované velké SUV stojící na platformě CMF-B. Foto: Dacia

Zdroj: Auto Bild

Petr Miler