Nástupce VW Passat kombi už se rýsuje, jako sedan má dorazit ještě letos před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Sám Passat zatím zůstane v nabídce Volkswagenu zachován, ale co přijde po něm? I na tom Němci pracují a vzhledem k oblíbenosti verze kombi si jeho nástupce nemohou dovolit nabídnout bez ní.

Volkswagen momentálně horuje za elektromobilitu snad i víc, než tomu svého času bylo v případě dieselů. Německá automobilka v uplynulých několika málo letech představila celou plejádu konceptů, které chce postupně dostat do výroby. Jedním z nich je i ID Space Vizzion, který debutoval už na konci roku 2019 na autosalonu v Los Angeles. Byl to kombík a už tedy Němci naznačovali, že takto si představují vůz, který jednoho dne zaujme v nabídce značky místo současného Passatu.

Řeč tehdy byla o příchodu produkčního provedení, které by s Passatem v nabídce ještě koexistovalo, do dvou let. Byl to ambiciózní záměr už před koronavirem, natož pak po něm, přesto VW počítá s tím, že jej naplní. Pod kotlem vývoje proto topí, jak se jen dá, a tak se produkční ID Space Vizzion začíná pomalu rýsovat. Pod názvem ID.7 jej chtějí minimálně nabídnout ještě letos.

Co tedy zatím víme? Začít můžeme u rozměrů, které se oproti konceptu nemají příliš měnit. Elektrická novinka, která nebude k mání jen jako kombík, ale i jako sedan, bude tedy měřit 4,96 metru na délku, 1,9 metru na šířku a 1,53 metru na výšku. Zajímavý je i 3metrový rozvor, který uvnitř slibuje nebývalý prostor. ID.7 pak navíc stejně jako kombík vsadí uvnitř na materiál zvaný AppleSkin, který je umělou kůží, na jejíž výrobu byly z 20 procent využity zbytky z výroby jablečných moštů a šťáv.

V případě konceptu VW tento materiál použil na čalounění sedadel, dveřní panely a další detaily v kabině, přičemž umělá kůže měla přirozený vzhled. Do budoucna však automobilka počítá s několika různými povrchy, za které si budete moci připlatit. I když tedy nadále půjde o rozmixované ohryzky a slupky jablek, navenek se vše bude tvářit třeba jako leštěný hliník. Zadost tím pochopitelně bude učiněno hlavně ekologii, otázkou je nicméně přístup zákazníků.

Klientela ovšem na druhou stranu nebude mít mnoho důvodů ke stížnostem, neboť alternativní sourozenec Volkswagenu Passat počítá s 12palcovým digitálním displejem a 15,6palcovou obrazovkou multimédií. S nimi pak bude spárován rozšířený head-up displej, stejně jako diodová lišta ve spodní části čelního okna, která barevně reaguje na hlasové pokyny. Zároveň pomáhá s navigačními instrukcemi a varuje řidiče před případným nebezpečím.

Ze studie by nicméně do výroby neměl zamířit odvážný volant bez tlačítek, stejně jako se zjemnění dočká také karoserie. Dorazit totiž mají klasické dveřní kliky namísto dotykových plošek, zatímco v kapotě budou chybět výrazné prolisy. Nárazník se strukturou včelích pláství pak nejspíše bude zachován jen pro vrcholné sportovní verze, což se týká i 22palcových kol. Nakolik přitom tyto změny ovlivní aerodynamiku konceptu (Cd 0,24), není ovšem známo.

Přesunout se tak můžeme k technice, kde žádné překvapení nelze čekat. Vůz stoprocentně převezme baterie o kapacitě 82 kWh, jimiž se pyšnil koncept a které dostala do vínku třeba i Škoda Enyaq. Česká automobilka přitom akumulátory spárovala s pohonem zadních či všech čtyř kol a výkonem pohybujícím se v rozmezí 204 až 306 koní. VW nicméně má zajít o trochu dále a s modelem ID.7 pokryje pásmo 279 až 340 koní.

Zatím můžeme jen spekulovat, zda Němci nabídnou také menší či naopak větší paket baterií, s tím výše popsaným je nicméně spárován udávaný dojezd 590 km. Tak by tomu nicméně mělo být u zadokolky, se dvěma elektromotory ujedete o přibližně 100 kilometrů méně. Tedy podle normovaného cyklu WLTP, který ovšem s realitou nemá mnoho společného. Ostatně americká EPA dojezd zadokolky odhadla jen na 480 km.

Koncept VW ID Space Vizzion z roku 2019 by se letos měl ukázat v produkční verzi. Ta se vizuálně nemá až tak příliš lišit, hlavně u vrcholného provedení, jenž si zachová odvážný tvar čelního nárazníku i velká kola. Uvnitř by pak měla disponovat novým materiálem AppleSkin jako ostatní varianty. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

