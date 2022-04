Ruský terénní náklaďák sankce nezastavily. Dostal se do Austrálie v nové verzi, řeší přesně problém místních před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GAZ/Australian Adventure Vehicles

Ruský automobilový průmysl se může zdát paralyzovaný, praxe tomu ale tak úplně nenasvědčuje. Zrovna Austrálie se proti Rusům vymezuje velmi, přesto se do země nově dováží další výjimečný ruský stroj. A prý s tím problém nebude ani do budoucna.

Ruská auta mimo svou domovinu nikdy neslavila větší úspěchy. A tím méně je budou slavit nyní, kdy na zemi jejich původu hledí spousta lidí s opovržením. Za výjimku bychom mohli považovat Ladu Niva, ovšem doby její největší slávy už pominuly, třebaže nelze říci, že by by byla zcela mimo hru. Nivě dnes nahrává, že se auta „západních“ značek stala až příliš komplikovanými, a tak někteří zákazníci snadno ocení jednoduchost, se kterou jde ruku v ruce robustnost. V tomto kontextu tedy nakonec až tak nepřekvapí, že se ruské auto vůbec poprvé v historii prosadilo na australském trhu.

Informuje o tom značka GAZ, která ve spolupráci s firmou Australian Adventure Vehicles coby distributorem začala už loni u protinožců prodávat právě GAZy. Tehdy Austrálii nabídla upravený model Sadko Next, tedy svým způsobem extrémní, 2,5tunový terénní náklaďák, který je vyráběn především pro armádní využití. Rusové ale nabízí i civilní verze a právě jednu z nich pod obchodním označením GAZ Trackmaster 4x4 nabízí na nejmenším světovém kontinentu.

Zpočátku se to zdálo troufalé, auto ale má takový úspěch, že spolupráce pokročila do další fáze. GAZ se nyní pochlubil tím, že do Austrálie (tedy do země s levostranným provozem, kde je nutné mít auto s pravostranným řízením) dodal první exempláře varianty s dvojitou kabinou, která ke všem dalším schopnostem Sadka, pardon Trackmasteru, ubytuje až šest osob. Automobilka neuvádí, kolik Australanů si vůz dosud koupilo, pokud se ale „obtěžuje” s tím vyvíjet a vyrábět specifické provedení pro tento trh a věnuje mu i tiskovou zprávu, o dvě auta jistě nepůjde.

Úspěchu auta se ale nakonec nelze divit, pro tamní podmínky se zdá být navzdory svému ruskému původu jako stvořené. Pod kapotou má 4,4litrový turbodiesel YaMZ-534, který produkuje 150 koní výkonu a 490 Nm točivého momentu. Potenciál motoru má dále na starosti pětistupňový manuál, jenž je spojen s redukční převodovkou i uzamykatelným předním a zadním diferenciálem. Dále nechybí systém dofukující pneumatiky, jízdním vlastnostem mimo zpevněný asfalt ovšem napomáhá i velkorysá světlá výška 315 mm. Takové auto přesně řeší problém Australanů žijících v odlehlých částech země, které nejsou příliš civilizované. I tam je občas třeba náklaďák a podobných aut, která dojedou prakticky kamkoli, je v prodeji minimum.

Slušná je ovšem nejen technická, ale i další výbava, do které se nastěhovala kromě klimatizace, multimediálního systému či oken v elektrice třeba také šnorchl. Pohon všech kol je ovládán tlačítky na středové konzoli, nikoliv pákou ukotvenou do podlahy, což do kabiny vnáší špetku moderny. Specifické tlačítko pak má i dvojice palivových nádrží se souhrnným objemem 180 litrů. Korbu vozu dlouhou 3 400 milimetrů a širokou 2 175 mm pak lze zatížit až 2,5 tunami nákladu.

Australské zastoupení GAZu za takové auto žádá 98 500 australských dolarů, tedy asi 1,64 milionu Kč. To jsou na dnešní dobu slušné peníze a asi jen o 140 tisíc Kč víc, než kolik stojí menší provedení s jednoduchou kabinou a třemi sedadly. Je pochopitelně pozoruhodné, že se GAZ s novým modelem začíná prosazovat v Austrálii zrovna nyní, navíc právě v této zemi, která se k Rusku rozhodně nestaví přátelsky. Dovoz podobných aut ale sankcionovaný zjevně není, AAV má prý na cestě dalších 10 aut a problém prý nebude ani s náhradními díly, i kdyby bylo hodně zle. Odebírány jsou prý ze skladu GAZu mimo Ruskou federaci a s tím rázem problém není a nejspíše nebude. Neboť omezován je obvykle jen přímý obchod s Ruskem.

Automobilka GAZ se pochlubila tím, že ve spolupráci s AAV dovezla do Austrálie první kusy Sadka Next s dvojitou kabinou pro tamní trh. Přichází po tamním úspěchu verze s jednoduchou kabinou, přičemž obě varianty jsou prodávány pod názvem GAZ Trackmaster 4x4. Foto: GAZ/Australian Adventure Vehicles

Zdroj: GAZ/Australian Adventure Vehicles

Petr Prokopec

