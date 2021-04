Nejdražší čínské auto se ukázalo hotové, komunistům s ním pomohla ex-hvězda VW před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nepřeháníme ani v nejmenším, tento vůz vznikl pod hlavičkou automobilky ovládané přímo komunistickou vládou země. A jeho cenovka je skutečně tučná: v přepočtu 32 milionů korun.

Přes kopie západních aut se Číňané postupně propracovávají k vlastním produktům, které začínají nabízet i v jiných zemích světa. Podařilo se jim takto vyvinout auta všech možných kategorií, až na jednu výjimku - do bojů v nejvyšší lize supersportovních vozů se dosud nepustili.

Prvním seriózním pokusem na tomto poli byl koncept automobilky Hongqi představený již v roce 2019 na autosalonu ve Frankfurtu. Značka tehdy oznámila, že vůz dostane osmiválec zkombinovaný se třemi elektromotory o celkovém výkonu 1 400 koní. Díky tomu by supersport měl zvládat sprint z klidu na stovku za pouhých 1,9 sekundy, zatímco elektronický omezovač zasáhne až ve 400 km/h. To jsou parametry takřka z říše snů, s nimiž je třeba spojit to nejdůležitější - tedy že supersport s označením S9 měl jít do sériové výroby.

Přesunout se můžeme do současnosti na půdu šanghajského autosalonu. Značka Hongqi, státem ovládaná značka, jejíž jméno v překladu znamená Rudá zástava, na svém stánku odhaluje i produkční verzi modelu S9. Jeho vzhled se oproti konceptu výrazně liší, což má své opodstatnění - nově jej totiž dostal na starosti tým vedený Walterem De Silvou, někdejší hvězdou koncernu VW Group. Nejde však o jediného nováčka na palubě, tím dalším je firma Silk EV specializující se elektromobilitu, jež má své kanceláře nejen v Číně, ale také v New Yorku či italské Modeně.

Silk EV přitom odstartovala spolupráci právě se značkou Hongqi, a to v rámci podniku Silk-FAW. Chystaný supersport je první vlaštovkou, jíž De Silva dodal mnohem pohlednější a hlavně zjednodušený zevnějšek. Měnilo se přitom prakticky vše, dokonce i proporce vozu. Ten má tak nově kratší přední kapotu a kabina byla posunuta ještě o něco dopředu, aby více vynikla dlouhá záď. Vše pak korunuje červený lak, jenž odkazuje na mateřskou čínskou automobilku a její výše zmíněné jméno.

Zatímco však v rámci exteriéru se měnil prakticky každý panel, pod kapotou zůstává vše při starém. Máme tu tedy přeplňovaný čtyřlitrový vidlicový osmiválec, s nímž jsou svázané tři elektrické jednotky. Zachován pak je i výkon 1 400 koní, 1,9sekundový sprint či maximálka 400 km/h. Hongqi přitom původně počítalo s produkcí pouhých 70 kusů, nakonec však Číňané vyrobí 99 exemplářů. Ty budou startovat na velmi tučných 32 milionech korun, žádné dražší čínské auto svět dosud nepoznal. K prvním zákazníkům vůz zamíří již v příštím roce.

Hongqi S9 se ukázal v produkční formě. Ta nadále počítá s osmiválcovým hybridním ústrojím a 1 400 koňmi, za zákazníky pak supersport vyrazí již v příštím roce. Foto: Silk-FAW

Zdroj: Silk-FAW

Petr Prokopec