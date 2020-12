Nejdražší nové auto světa se ukázalo na veřejnosti, vypadá jako vánoční přízrak před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Něco okolo 400 milionů korun bude muset na svém kontě oželet člověk, který nyní čeká, až mu Bugatti doladí auto přesně podle jeho gusta. Ohromit se ještě před tím snaží ve vánočním duchu.

Jako nejdražší nové auto světa titulujeme vůz, který se hned po opuštění továrny výrobce dočká historicky nejtučnější cenovky. Nejde tedy o absolutně nejdražší vůz, tento titul obvykle patří některému z historických Ferrari, jejichž ceny v aukcích překonávají i 1 miliardu Kč. Na prvenství mezi novým vozy aktuálně stačí „jen” něco okolo 400 milionů.

Právě takové auto loni představilo v Ženevě Bugatti. Jeho cena se v závislosti na vývoji kurzu a lokálních daní pohybuje kolem zmíněných 400 milionů Kč a bezpečně tak překonává dřívějšího šampiona s cenou asi o 100 milionů nižší. Kdo si jej koupil, nevíme, oficiálně to známé stále není. Jisté ale je, že půjde o někoho extrémně zámožného, a pravděpodobně tedy i dobře známého.

Tento rébus nyní nevyřešíme, Bugatti La Voiture Noire, jak si stroj celým jménem říká, vám ale můžeme znovu ukázat. Francouzský unikát německé národnosti se totiž předvedl přímo v domovském městě automobilky v Molsheimu, kde v tuto dobu běžně probíhají vánoční trhy. Pro letošní rok byly pochopitelně zrušeny a byť sama automobilka říká, že ani La Voiture Noire je nedokáže nahradit, právě tento vůz v místech jejich obvyklého konání vystavuje jako poněkud neobvyklý dárek. A na něco takového stojí za to se podívat.

Vůz je pro ochranu před okolím schován ve skleněném kontejneru, přes tuto ochranu ale pravděpodobně stále není hotový - dříve se takto vždy vystavoval koncept bez pohonné jednotky. Zrovna to ale na vzhledu nic nemění a právě ten je na La Voiture Noire nejzajímavější. Auto působí na jednu stranu ponuře, na druhou ale nepochybně dokáže uchvátit. Je to takový vánoční přízrak na kolech. Jestli je hodný zmíněné cenovky, posuďte sami, autor designu stroj si ale podle nás zaslouží obdiv.

Do interiéru ani tentokrát nahlédnout nemůžeme, neboť ani ten nejspíše není hotový. Mělo by se to ale změnit brzy, Bugatti původně plánovalo kompletní dokončení „černého auta” na rok 2021. A ten, jak známo, začíná už za dva týdny a kousek.

Bugatti La Voiture Noire působí i ve vánoční atmosféře na jednu stranu ponuře, na tu druhou ale velmi impozantně. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Miler