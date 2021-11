Američané vybrali nejlepší auta roku, na absolutní vrchol může vyšplhat i Evropan před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je krajně neobvyklé, aby se mezi nejlepší auta Ameriky propracovalo něco, co není z USA nebo nanejvýš z Asie. Letos se to ale stalo, přesto máme pocit, že šance VW Golf na vítězství jsou mizivé.

Vždy jsme si říkali, že autem roku by měl být takový vůz, který všechny ostatní překonává. Nemusí přitom být nutně nejlepší ve všem, nicméně nabízet by měl nemalý prostor, stejně jako moderní technologie. Zároveň by měl být rychlý i úsporný a samozřejmě také líbivý i dostupný.

To je dnes zjevně minulost, v poslední době totiž stěžejní roli přebírá jen jeden aspekt - pohon. Pomalu tedy stačí, aby pomalu jakýkoli vůz dostal elektrický pohon a rázem má cestičku minimálně do semifinále umetenou. Nikoho přitom nezajímá, že stojí neskutečné peníze, za které nenabízí adekvátní užitnou hodnotu. Porotcům stačí absence výfuku, neboť je to společensky žádoucí a vyhovuje to i automobilkám, které do těchto aut investují obrovské peníze bez existence hmatatelné poptávky.

Dosud se zdálo, že taková volba je spojena hlavně s Evropou, nové pořádky ale evidentně zasáhly již i Spojené státy. Na autosalonu v Los Angeles byly totiž vyhlášeni finalisté soutěže Severoamerické auto roku 2022 (NACTOY neboli North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year). Ty padesátičlenná porota vybrala ze třiadvaceti semifinalistů, přičemž aktuálně již začíná být jasné, kdo nakonec zvítězí.

V kategorii osobních vozů se totiž o zlato poperou Honda Civic, Lucid Air a VW Golf VIII. Japonský a německý zástupce nicméně nejspíše na trůn neusednou, stejně jako se nezdá, že by v rámci trucků mohly zvítězit Ford Maverick a Hyundai Santa Cruz. Spíše předpokládáme, že i v tomto případě zvítězí elektrický pohon, který dostal do vínku Rivian R1T. Hyundai Ioniq 5 pak zřejmě porazí Ford Bronco a Genesis GV70.

Proti Lucidu, Rivianu a Hyundai pochopitelně nic nemáme, zejména Air a R1T působí jako skutečné zajímavá auta. Nicméně je třeba pamatovat na to, že cena Rivianu začíná na 67 500 USD (cca 1,5 mil. Kč), což je na Ameriku nemalá částka, konvenční pick-up trucky stojí klidně třetinu této sumy. Air je pak s aktuálně nejnižší cenou 95 000 USD (2,1 mil. Kč) ještě dražší, levné ale není ani Hyundai (59 999 USD/1,3 mil. Kč).

Vozem, truckem a užitkáčem roku se tedy mohou stát ta auta, která si jen málokdo může dovolit. Což je asi totéž, jako kdyby se vítězem stalo třeba Porsche 911. I to pravidelně posouvá měřítka dále, dosáhne na něj ale jen málokdo. Najednou to nevadí.

Uvidíme ale, jak se vše vyvrbí. Pro dnešek dodáme už jen tolik, že finální rozstřel proběhne mezi 30. prosincem a 5. lednem, přičemž následně dojde na vyhlášení vítězů. Kdy a kde se tak stane, ovšem dosud nebylo rozhodnuto.

Finalisté Severoamerického auta roku 2022

Honda Civic

Lucid Air

VW Golf VIII



Foto: Honda/Lucid/Volkswagen

Finalisté Severoamerického trucku roku 2022

Ford Maverick

Hyundai Santa Cruz

Rivian R1T





Foto: Ford/Hyundai/Rivian

Finalisté Severoamerického užitkového auta roku 2022

Ford Bronco

Genesis GV70

Hyundai Ioniq 5





Foto: Ford/Genesis/Hyundai

Zdroj: NACTOY

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.