Renault udělal z nejlevnější Dacie své vlastní auto, zašel dál než kdy dřív před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Renault se opakovaně nechal slyšet, že se od Dacie odloučí, nakonec je ale zjevné, že přednost dostaly peníze. Prodávat přepracované staré Renaulty znovu jako nové Renaulty je zjevně ziskové.

Rumunská Dacia je velmi úspěšnou automobilkou zejména proto, že nabízí starší techniku Renaultu zabalenou ve vlastních moderních karoseriích. Dochází tak vlastně k nabízení často dávno zaplacených komponentů, což dovoluje dostat ceny aut velmi nízko a přesto si zachovat slušné marže. Francouzi ale čas od času zajdou ještě dál a na produkt Dacie nalepí své vlastní logo, povětšinou i spárované s unikátní čelní maskou. Nově však zašli dál než kdy dřív, změnili design ještě výrazněji a přihodili také specifický název.

Představit si tedy můžeme Renault Taliant, jehož název má odkazovat na talent. Vyráběn bude v turecké Burse, a to na základech platformy CMF-B LS, jíž užívá také Dacia Logan třetí generace, tedy dále nejlevnější model značky spolu se Sanderem. A pokud se na francouzskou novinku blíže zadíváte, zjistíte, že oba vozy toho mají společného mnohem více než je architekturu. Taliant je totiž stejně jako předchozí Renault Symbol skutečně jen překarosovanou Dacií Logan, přičemž jeho prodej má na tureckém trhu odstartovat v polovině roku.

Je samozřejmě otázkou, proč Renault přistoupil k volbě nového názvu, neboť Symbol byl od roku 1999 již poměrně dobře zavedený. A navíc zatímco v prvních dvou generacích používal techniku Clia, v rámci té třetí se již jednalo o přepracovaný Logan druhé generace. Vysvětlením nicméně Francouzi nenabízí, načež můžeme jen spekulovat, zda za tím náhodou nestojí třeba již nevyráběná Thalia, která byla v podstatě Renaultem Clio s připojeným „batohem“ za zadní nápravou.

Název ale nechme stranou, místo toho se budeme soustředit na samotný vůz. Ten se tedy dočkal odlišné přídě, stejně jako jiného designu světel. Zvláště patrné je to u koncových lamp, jenž zasahují do víka zavazadelníku. Mimo to dorazila ještě dvoubarevně lakovaná litá kola, tím ale venkovní přerod víceméně končí. Jakkoliv tedy Renault zatím potvrdil pouze rozvor 2 649 milimetrů, dá se předpokládat, že zachována bude i délka, výška a šířka Loganu.

Nejasnosti panují rovněž v oblasti pohonných jednotek, nicméně v případě tureckého trhu Taliant nejspíše použije litrové tříválce stejně jako výchozí Dacia. Jelikož však novinka má dorazit také do Ruska a Jižní Ameriky, vůbec bychom se nedivili, kdyby došlo na nasazení 1,6litrových atmosférických čtyřválců, stejně jako jednotek uzpůsobených spalování biopaliva. Na návrat dieselu ale lze zapomenout, v tomto ohledu má zaskočit LPG varianta.

Interiér je další oblastí, nad kterou lze jen spekulovat, neboť předchozí Symbol se od Dacie Logan lišil hlavně odlišnou palubní deskou a středovou konzolí. Jelikož však třetí generace rumunského sedanu již působí patřičně moderně a konkurenčně, nejspíše tentokrát dojde jen na příchod volantu s odlišným logem.

Dacia Logan byla nově odhalena také s logem Renaultu. Verze pro turecký trh přitom ponese název Taliant a od originálu se liší více než bylo zvykem. Foto: Renault



Do interiéru nás Renault nepustil, pravděpodobně ale bude prakticky totožný jako u Dacie Logan. Foto: Dacia

Zdroj: Renault

Petr Prokopec