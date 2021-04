Nejlevnější Dacie čeká citelné zdražení, po fiasku v crash testech je zcela nevyhnutelné před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je vlastně otázkou, jak moc velký faktický problém to je, formálně jde ale o podstatnou nepříjemnost a Dacia se s ní bude muset vypořádat. Zadarmo to nepůjde ani omylem.

Tento týden organizace Euro NCAP zveřejnila výsledky nového kola crash testů. Známe tedy hodnocení Škody Enyaq a Volkswagenu ID.4, stejně jako Dacií Sandero Stepway a Logan. Zatímco koncernové elektromobily dle očekávání získaly pět hvězdiček, neboť jsou asistenčními systémy napěchovány od podlahy až po střechu, rumunská dvojice ostrouhala a musí se spokojit pouze se dvěma hvězdami. Pokud nicméně máte v tuto chvíli pocit, že Sandero a Logan jsou pojízdné rakve, pak byste svůj názor měli přehodnotit.

I když výsledky působí jednoznačně, jednoznačné nejsou. Euro NCAP sice za uplynulé zhruba tři dekády nemalou měrou přispěla k růstu bezpečnosti aut, v poslední době ale až nezdravě tlačí na stále větší počet asistenčních systémů, bez nichž již automobilky na oněch pět hvězd nedosáhnou. To se potvrdilo i v případě Dacie, která by čistě na základě nárazových zkoušek skončila jako čtyřhvězdičková.

V tomto ohledu již rumunskou automobilku zkritizoval Michiel van Ratingen, generální tajemník Euro NCAP. Dle něj „se bezpečnost posunula a největší pokroky se odehrávají v oblasti špičkové techniky, která dokáže nehodám zabránit. Dacia nicméně našla svůj trh, a toho se drží. Dvouhvězdičkové ohodnocení však ukazuje jen velmi malé ambice, dokonce i na tak nízkonákladový produkt. Jejich rozhodnutí nenabídnout bezpečnostní systémy je proto zklamáním“.

Je přitom pochopitelné, proč toho Dacia standardně nenabízí tolik, kolik by si organizace jako Euro NCAP přály. Rumunská automobilka cílí na zákazníky s nižšími příjmy, kteří si drahé technologie zkrátka nemohou dovolit, auto ale potřebují. Pokud by tomu tak bylo, řada z nich by nakupovala jinde nebo nikde. Může se pak sice zdát, že tak Dacia upřednostňuje zisk před zdravím zákazníků, takhle jednoduše to ale vnímat nelze. Pořád bude bezpečnější nová Dacia než 10 let stará Dacia a především: Nejlepším bezpečnostním systémem stále je dál řidič a pokud se chová dostatečně odpovědně, asistenční systémy nepřítomné v Daciích nepotřebuje.

Jinými slovy, Dacii za pojízdnou rakev považovat nelze, byť pochopitelně za dané peníze nemůžete počítat s úplnými zázraky. V případě čelního nárazu totiž může u dospělých dojít na poranění hrudníku, na který je vyvíjen vyšší tlak, u šestiletých dětí je pak větší riziko v oblasti krčních partií. Pokud pak dojde na srážku s chodcem, odnese to zejména jeho pánev. Hodnocení tak v těchto kategoriích vystoupalo jen na 70, 72 a 41 procent, v případě asistenčních systémů pak na 42 %.

Dacie se tedy v podstatě nemá za co stydět, jenže takto se na výsledky nárazových zkoušek dívá málokdo, zatímco dvě hvězdy vidí každý. Dacia tak bude muset přidat a i kdyby ani tak nechtěla, stejně jí to nemine. Od roku 2022 totiž vstupují v Evropské unii v platnost nové bezpečnostní standardy, které přinesou do aut novou povinnou výbavu. Mezi ně již patří couvací kamera (či senzory), detekce únavy řidiče, autonomní brzdy, monitoring jízdních pruhů, blackbox či bezpečnostní čelní sklo kvůli srážce s cyklisty a chodci.

Těmito prvky pochopitelně bude muset dovybavit své vozy také Dacia, u které tak lze očekávat citelné zdražení, stejně jako u řady dalších levnějších aut, která takovými prvky dnes ještě nedisponují. Pokud se tedy chystáte na koupi nového vozu, který byste si chtěli užít ještě hezkých pár let, a to nikoliv jen jako cestující, ale i jako aktivní řidič, pak byste si měli pospíšit. Je jasné, že kontrolu bude od příštího roku zase více přebírat elektronika.

Tento rozjetý vlak ale nejspíše již nelze zastavit, pročež jen dodáme, že Enyaq porazil sourozence od Volkswagenu v rámci ochrany dospělých. Jeho příď je nicméně méně přívětivá vůči chodcům, zároveň také lehce zaostává v asistenčních systémech. Pouze v rámci ochrany dětí jsou tak na tom koncernové automobily nastejno, přičemž 89procentním hodnocením vyrovnávají i dříve testovaný Polestar 2. Jde o nejlepší verdikt za poslední dva roky, jehož kromě této trojice dosáhl ještě Volkswagen ID.3.

Dacia Sandero Stepway v crash testech Euro NCAP ostrouhala a odváží si pouhé dvě hvězdy. Stojí za tím absence většiny elektronických berliček, kvůli čemuž jsou rumunské vozy tak levné. To se však změní od příštího roku, kdy řada systémů bude nově povinná. Lze přitom jen dodat, že Logan pro svou velkou příbuznost byl testován jen lehce a většina výsledků v jeho případě je přejatá. Foto: Euro NCAP



Škoda Enyaq a Volkswagen ID.4 jsou již ze strany Euro NCAP chváleny, elektronickými berličkami jsou totiž napěchovány od podlahy až po střechu. I z toho důvodu je ovšem pod milion korun v podstatě nekoupíte. A zrovna takto drahý a přitom ne až tak praktický vůz si jen málokdo může dovolit. Foto: Euro NCAP

