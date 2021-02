Nejlevnější rychlá Škoda se rýsuje, značce má pomoci z největší současné svízele před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Výkonné modely obvykle nejsou těmi, které by automobilkám pomáhaly plnit požadavky regulátorů, nejlevnější ostrý model Škody ale něčeho takového může dosáhnout. Dorazit má během jednoho roku.

Automobilky neprožívají v současné době zrovna zlaté časy, a to hned ze dvou důvodů. Jednak jsou tu rozličné problémy spojené s koronavirem, ale ty přišly a pořád doufáme, že jednoho dne také odejdou. Ještě před tím, než se světem začala šířit tato nákaza, ovšem výrobcům aut dělala vrásky na čele nová pravidla Evropské unie tlačící na minimalizaci spotřeby paliva resp. emisí CO2. A ta hned tak nezmizí.

Pro firmy je to dál jednoznačně největší současná svízel. Tlak EU nás průběžně připravuje především o jakkoli zajímavější auta - cokoli výkonnějšího či jinak výjimečnějšího je rázem obtížně ospravedlnitelné. A protože tato auta jsou pro výrobce obvykle největším zdrojem příjmů, dostává je to do ještě komplikovanější situace. Vzdát se jich ale nechtějí, a tak hledají cesty, jak spojit i výkonné modely s bojem za nižší průměrné emise CO2.

Takové auto má nabídnout i Škoda v podobě ostré Scaly. Ona jej tedy nabízí už v podobě Octavie RS iV, vzhledem k její milionové cenovce ji ale stěží někam podstatně pomoci. Menší hatchback má dorazit jako „eReSo“ coby vůz modelového roku 2022 či 2023 a s odstupem času naplnit tím ideu původního konceptu Vision RS, předobrazu Scaly jako takové.

V návaznosti na výše zmíněné vás patrně nepřekvapí, že stejně jako Octavia RS iV má i ostrá Scala vsadit na plug-in hybridní pohon. Otázkou nicméně je, zda půjde nadále o kombinaci elektromotoru a jedna-čtyřky, či zda koncern VW Group nasadí něco novějšího. Výkon ale v každém případě bude stažen spíše někam ke 200 koním, aby Scala RS neohrožovala větší a dražší sourozence.

Navzdory tomu, že takový pohon nebude nejlevnější, má Scala RS plnit roli základního, a tedy u nejlevnějšího modelu. Zástupci značky už dříve uváděli, že Scala je vhodnějším základem pro sportovní derivát než Octavia. „Model Scala RS skutečně zvažujeme, dle dle mého názoru by pro nás takový vůz dával smysl,“ řekl dříve prodejní šéf značka Alan Favey. A dokud Škodu koncem loňska neopustil, byl ji velmi nakloněn i technický šéf značky Christian Strube.

V oficiální rovině stále definitivní slovo nepadlo, chce-li ale Škoda zůstat pro zákazníky zajímavá a současně se vejít do stále užších mantinelů stanovených EU, mnoho na výběr nemá. Po našich dosavadních zkušenostech s modely iV, které mají k přesvědčivému řidičskému náčiní hodně daleko, jsme k hybridní Scale poněkud skeptičtí, vývoj ale běží dál a jednou se řidičsky atraktivní, dostupný a k pravidlům EU přívětivý hybrid automobilkám podařit vyvinout musí. Možná bude Scala RS tím prvním z řady - na rozdíl od Octavie a Superbu pro to má alespoň vhodnější proporce.

Škoda Scala vypadá už ve standardním provedení době, agresivnější vzhled ve stylu na fotkách vyobrazeného konceptu Vision RS by ji pak jistě dále pomohl. Právě s jím blízkou vizáží má na trh dorazit jako hybridní ereso. Foto: Škoda Auto

Petr Prokopec