Nejlevnější SUV Škody se v Česku vůbec neprodává, možná je čeho litovat | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Není to zrovna nejkrásnější auto, které Škoda kdy stvořila, na druhou stranu nabízí něco, co žádná škodovka u nás dávno ne - je levné. Je tedy čeho litovat? Posuďte sami.

Kamiq známe i z místní nabídky Škody a je to velmi kladně hodnocené auto. V Číně se ale pod stejným označením vyrábí a prodává docela jinak koncipovaný vůz, který nikde jinde nekoupíte. Škoda totiž v jeho případě od začátku usilovala o co nejnižší cenu, a tak sáhla do skladů se staršími komponenty.

Čínský Kamiq tedy na rozdíl od evropského provedení stojí na starší platformě PQ25, kterou sdílí třeba s modelem Rapid, i ten se v Číně pořád prodává. Na délku mu naměříme 4 390 milimetrů, na šířku 1 781 mm a na výšku 1 593 mm. V rámci rozvoru lze pak počítat s 2 610 mm, zatímco pod kapotu se nastěhoval nový 1,5litrový atmosférický motor. Naladěn byl na 110 koní a 150 Nm točivého momentu.

I objem pohonné jednotky má svůj význam, neboť je spojen s nižším daňovým zatížením. Jízdní dynamika neohromí, ale je to aspoň čtyřválec a bez turba má větší šance na bezproblémovou dlouhověkost, což si o místním základu v podobě 95koňového tříválce 1,0 TSI říci netroufneme. Kamiq 1,5 v kombinaci s pětistupňovým manuálem nabídne zrychlení na stovku za 12,8 sekundy a průměrnou spotřebou 6,3 l/100 km. K mání je i šestistupňový automat, přičemž v té chvíli sprint narůstá na 13,8 sekundy, zatímco žíznivost klesá na 6,0 litru.

Žádný zázrak, cena vozu ale startuje na 89 900 CNY, tedy asi 293 tisících Kč, což z Kamiqu dělá jednoznačně nejlevnější SUV české automobilky. Je to o 114 tisíc méně, než kolik stojí sice hezčí, ale slabší místní Kamiq s kontroverzním tříválcem u nás. A svou vizuální neatraktivitu se ten čínský snaží vykompenzovat širší výbavou. V úplném základu zahrnuje ABS, dva airbagy či zpětnou kameru. Za dalších 10 tisíc yuanů (32 600 Kč) je zákazníci dostanou automat společně se systémy ESP a start-stop, v rámci kabiny je možné počítat dokonce s osmipalcovým displejem a navigací.

Pokud se posuneme o 1 tisíc yuanů (3 260 Kč) výše, vracíme se sice znovu k manuálu, nicméně počítat lze pro změnu s parkovacími senzory, tempomatem či panoramatickou střechou. A za vrcholných 111 900 CNY (388 tisíc Kč) dorazí i monitoring tlaku v pneumatikách, dešťové senzory, šest airbagů, klimatizace či multimédia s možností připojení k internetu. A samozřejmě automat.

Základní Kamiq 1,0 TSI v ČR stojí 407 900 Kč, motor 1,5 TSI chce nejméně 467 900 Kč a s vrcholným provedením jsme na 620 900 Kč. Nepochybujeme o tom, že jde o lepší auto, ale znovu - české automobilce dnes zoufale chybí v nabídce cokoli opravdu dostupného a i takový čínský Kamiq by při svých cenách jistě leckoho oslovil. Nakonec je to jediný model, který nyní drží nad vodou kolabující prodeje automobilky v Číně a jeho dostupnost je hlavním faktorem. Možná tedy skutečně je čeho litovat, i když designově se mohla česká automobilka snažit více.

Škoda Kamiq se v této podobě prodává jen v Číně. Krásné auto to není, stojí ale v základu o 114 tisíc méně než místní Kamiq. A i vrcholné provedení je levnější než český základ. Foto: Škoda Auto

Petr Prokopec