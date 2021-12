Nejlevnější velký kombík od Dacie se ukázal v úplném základu, toto (ne)dostanete za 359 tisíc před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Když se to vezme kolem a kolem, není to úplně špatná nabídka, navíc ji lze na rozdíl od jiných modelů vyšperkovat podstatnými příplatkovými prvky. Problém je jen jeden - přes přítomnost v ceníku se nedá koupit.

Úlohu nejlevnějšího velkého kombíku západnějších částí Evropy dlouho zastávala Dacia Logan MCV, loni touto dobou ale skončila bez přímého nástupce a zdálo se, že s takovým autem je amen. Jakékoli menší a levnější kombíky jsou dnes druhem na vymření - končí s nimi nakonec i Škoda, tak proč by se zrovna Dacia měla snažit? Nakonec ale našla cestu, jak na Logan MCV navázat.

Sama se tváří, že její nový Jogger je spíš crossover, jakýsi slepenec SUV, MPV a kombíku, pořád je ale hlavně tím posledním. A i kdyby se vám těžiště tohoto modelu zdálo být jinde, Logan MCV také nebyl čistokrevným kombi. Je to zkrátka nepřímý nástupce svého druhu, který chce bodovat přesně tím, čím jeho předchůdce - mimořádnou praktickou využitelností za velmi nízké ceny.

Ty na dnešní dobu zůstávají dál relativně nízké, když startují na 358 500 Kč. Ceny jsme v obecné rovině už probírali, dnes se ale podíváme, co za úplně základní sumu dostanete. A nebo spíše nedostanete, protože nejlevnější provedení s příznačným jménem Essential se podle informací od dealerů zatím jako jediné nedá koupit. Budeme ale věřit tomu, že jeho nedostupnost je opravdu jen dočasná a dříve nebo později jej objednat půjde.

Nebude to od věci, protože na rozdíl od menšího Sandera, které je ve výchozím provedení totálně oholené a ani za příplatek k němu nelze získat prakticky nic (je to verze sloužící hlavně pro ospravedlnění nízké „ceny od”), jde na poměry Dacie o celkem slušně vybavený vůz. Berte to skutečně relativně, ale fakt je, že dostanete věci jako mlhovky, kryty kol, lakované nárazníky nebo elektrická okna.

Je to samozřejmě hodně málo, v Sanderu si ale i o takových věcech můžete nechat jen zdát. Navíc lze výbavu rozšířit - za 8 tisíc lze mít tempomat a parkovací senzory vzadu, za 12,5 tisíce klimatizaci, za 13 900 Kč metalízu a za 7 000 Kč lepší infotainment, byť pořád celkem primitivní. To je vše, ale i tak - pořád bezpečně pod 400 tisíc Kč dostanete už nějak vybavené, použitelné rodinné auto. A když budete chtít 7 míst v interiéru, bude třeba přidat ještě 19 tisíc korun.

Jak výsledek bez těchto „libůstek” vypadá, můžete vidět níže. Je to prostě základ, ale ostuda? To bychom neřekli, zvláště když uvážíme, že se tu bavíme o docela velkém autě se 100koňovým motorem 1,0 TCe schopným spalovat i LPG, které koupíte skoro za stejnou cenu jako základní Fabii. Ta je v podstatě ve všech ohledech výrazně pozadu.

Dacia Jogger Essential za 358 500 Kč je skutečně základní verze, nenabízí toho ale až tak drasticky málo, výchozí výbavu lze navíc za rozumné ceny rozšířit o další důležité prvky. Problém je jen v tom, že ji zatím reálně nelze koupit. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Miler

