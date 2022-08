Nejlevnější velký kombík Evropy se vrátil do prodeje, stojí dokonce pořád stejné peníze před 6 hodinami | Petr Miler

Už jsme se s ním rozloučili a vzhledem k dění v posledních měsících jsme ani nepředpokládali, že by se někdy vrátil. Ale stalo se. S chybějící parkovací kamerou nebo rádiem je poněkud ošizený, i tak ale očekáváme, že o něj bude velký zájem.

Ruský automobilový průmysl se postupně odráží od dna, třebaže to žádná velká sláva není. Lada sice postupně obnovuje výrobu, musí ale nadále akceptovat řadu omezení zejména na poli elektronické výbavy. Jisté také není, jak dlouho ten či onen model ve výrobě vydrží, nakonec nedostatek komponentů trápí prakticky všechny automobilky. A Lada je vzhledem k zavedeným sankcím v ještě svízelnější situaci než jiné.

Zatím ovšem dokáže držet pozitivní trend vývoje a nedávno do svých aut vrátila i airbagy, které do nich ještě před pár měsíci nedokázala montovat. Dnes se do prodeje vrátilo jedno docela zajímavé auto, které jsme léta znali jako nejlevnější velký kombík starého kontinentu, tedy Lada Largus. Vzhledem k tomu, že jde jen jinak označenou Dacii Logan MCV první generace, která byla fakticky produktem Renaultu, předpokládali jsme, že z nabídky vypadne zcela, neboť Renault Rusko i Ladu (přesněji mateřský AvtoVAZ) opustil. Ale nestalo se.

Rusové zjevně mají patřičné licence i faktické možnosti auto montovat dál, byť ve stejné konfiguraci jako před začátkem konfliktu na Ukrajině to není. Fandové z Lada Largus Clubu informují, že první nově vyrobené vozy dorazily k dealerům a pár věcí jim přece jen chybí. Jmenovitě jde o zadní parkovací kameru, autorádio, výškově stavitelné sedadlo řidiče a koženka na sedačkách. Všechno ostatní zůstává ve voze přítomno, dokonce včetně ABS.

Je to tedy další „protisankční” model, od těch ostatních jej ale odlišuje to, že oproti dřívějšku nezlevnil, licence od Renaultu jistě není zadarmo. Poněkud ořezaná nabídka tedy tedy v tuto chvíli začíná na 1 397 900 rublech za verzi se základní výbavou a motorem 1,6 s 16 ventily o 106 koních, které na přední kola míří přes 5stupňový manuál. Ve výbavě najdeme posilovač řízení, elektrická okna a zrcátka, vyhřívaná sedadla, klimatizaci, tempomat, několik airbagů, isofixy, ABS... Holobytem to nazvat nelze. V českých korunách se bavíme o autě za 564 tisíc Kč, což zní skoro legračně, je ale třeba zopakovat, že kurs rublu není reálný a lepší obrázek dá srovnání s cenami jiných vozů v Rusku - základní Škoda Octavia se srovnatelným motorem tam stojí skoro dvakrát tolik, to jen pro představu.

Dodejme, že Lada Largus je nejen relativně levným zbožím, byla a je také rekordmanem svého druhu. S rozvorem 2 905 mm (což je více než třeba u Porsche Cayenne) dokáže tohle ex-rumunské kombi pobrat až sedm pasažérů a při sklopených sedadlech naložit rekordních 2 350 litrů čehokoli. Poměr prostor/cena je u tohoto vozu skutečně bezkonkurenční, a tak přepokládáme, že zájem o něj bude dál. Ostatně kdo ví, jaké lepší nové auto si kdy Rusové budou moci koupit...

Lada Largus (zde v oplastované verzi Cross) loni prošla faceliftem, se začátkem konfliktu na Ukrajině ale vypadla z nabídky.

