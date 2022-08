Nejluxusnější VW je totální propadák, ani za nižší ceny a s vylepšeným vzhledem ho nechce skoro nikdo před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Historie jako by se trochu opakovala. Volkswagen už podruhé „zapomněl”, co vlastně znamená jeho jméno. Pokusil se tedy znovu zabodovat mezi výrobci luxusních aut, ani napodruhé to ale nevyšlo. I když se chvíli zdálo, že by to vyjít mohlo.

Možná už jste zapomněli, že Volkswagen v roce 2016 představil na ženevském autosalonu tehdy nový sedan Phideon. Vůz totiž navzdory své evropské premiéře nebyl zacílen na evropské publikum a přes některé náznaky opaku se na starý kontinent v obchodním smyslu slova nikdy nepodíval. Jediným trhem, kde byl a je nabízen, zůstává Čína, kde Volkswagen do roku 2019 prodal přes 55 tisíc exemplářů. To vzhledem k třídě a ceně vozu nebylo zase tak málo málo, od roku 2018 ale prodeje začaly slábnout, až se loni propadly téměř k nule.

I proto se pětimetrový luxusní sedan pro loňský rok dočkal faceliftu, kterým se pokusil vrátit zpět do hledáčku kupců. Na první pohled se snaží zaujmout zejména přepracovanou čelní maskou a na ni navazujícím nárazníkem, povšimnout si lze i rozdílů v grafice zadních lamp, nového loga či úpravou označení Phideon pod ním. Teprve se soumrakem se ale ukáže ta největší vizuální novinka.

S faceliftem se nejluxusnější VW dočkal světelné linky spojující přední světla, která je oddělena logem. Také to ale svítí, což je prvek, který VW nikdy dříve nepoužil. Svítící loga známe z BMW nebo Mercedesů, u VW jde v případě továrních prvků o novinku a byť nemůžeme říci, že by v nás tento poněkud pouťový prvek vyvolal více než rozpaky, v Číně si na takové věci nezřídka potrpí.

Změny lze hledat také ve výbavě, zvláště pak v oblasti litých kol. Nový design mají jak sedmnáctky obouvající pneumatiky o rozměru 225/55, tak i osmnáctky s obutím rozměru 245/45 a devatenáctky osazené černými sudy o rozměru 255/40. Modernější je pak také interiér, který je opravdu vypiplaný a působí ve srovnání s konzervativním zevnějškem velmi noblesně.

Podívejte se hlavně na použité materiály, něco jako dřevěný výklopný stolek pro cestující vzadu VW od dob Phaetonu v podobně koncipovaných autech nenabízí. Úroveň je ale patrná i z použitých čalouněni a drobných prvků, jako jsou analogové hodinky v palubní desce. A také ze spousty výbavových prvků - prošívaná kožená zadní sedadla s ventilací, čtyřmístné uspořádání s řadou ovládacích prvků vyhrazených zadním cestujícím, lednička s nápoji... Takhle si člověk Volkswagen nepředstavuje.

Změny se bohužel dotkly rovněž techniky a motorového prostoru - bohužel proto, že ne v pozitivním smyslu slova. Vůz tedy dále stojí na platformě MLB převzaté od Audi, což pozitivní je, zákazníci už ale mohou volit pouze dvoulitrový čtyřválec s turbem, třílitrový šestiválec a hybridy skončily. Jediná dostupná jednotka dále produkuje 224 koní výkonu a 350 Nm točivého momentu a zmizel i pohon všech kol. Takto vůz nabízí jen přední pohon, což stačí ke sprintu na stovku za 8,1 s. Maximálka činí 240 km/h.

Je to tedy na jednu stranu luxus pro VW vrcholný, na tu druhou docela lidový, neboť vrcholnou limuzínu si nepředstavujete tak, že interiér jako z jachty spojíte (s trochou nadsázky) s technikou Golfu - i to může být předokolka s dvoulitrovým turbem, dokonce silnějším. A možná i proto Phideon o zákazníky marně bojuje, třebaže cenou se drží relativně nízko a stojí dokonce méně než dříve.

Vůz se prodává za ceny od 340 tisíc yuanů, což je asi 1,2 milionu Kč, v tzv. Deluxe Edition. Dále lze jít s Premium Edition za 407 CNY (asi 1,45 milionu Kč) a nejdále s Ultimate Edition za 446 tisíc yuanů, tedy cca 1,58 milionu Kč. Nejsou to ceny pro každého, to jistě ne, dobře vybavený Superb ale dnes stojí podobně a toto je auto z jiného ranku. Auto má standardně věci jako LED světla, střešní okno, samozatmavovací zrcátka, elektrická vyhřívaná sedadla, automatické parkování, tempomat, automatickou klimatizaci nebo navigaci, což není zlé.

Pokud ovšem sáhnete po vrcholu, dostanete i věci jako čtyřzónovou klimatizaci, všechna sedadla vyhřívaná, ventilovaná a s masážní funkcí, ony stoly, kůži nappa, vzduchový podvozek, matricové LEDky, 360° parkovací kameru, noční vidění, elektrické dovírání dveří, ledničku, audiosystém Dynaudio a ještě asi tisíc prvků, které nechceme vyjmenovávat, ale představují asi tak 98 % věcí, které se dnes dají koupit do limuzín nejvyšší třídy. A tady jsou ve standardu nejvyšší verze za cenu okolo 1,5 milionu.

Přes to všechno ale Číňané na Phideon neslyší a po faceliftu jeho prodeje poslali totálně ke dnu. Uvážíme-li, že vůz si ještě v roce 2019 našel 44 222 kupců, pak modernizaci nelze označit jinak než jako polibek smrti. Loni se prodeje propadly na 7 056 aut a za první polovinu letošního roku činí pouhých 2 075 vozů. To je totální úprk ze slávy, asi tisíc aut za kvartál není na obřím trhu typu Číny prakticky nic.

Zdá se, že přes náznaky lepších výsledků z kraje své existence si Phideon může podat ruce s Phaetonem - je to další propadák a ani facelift zvonění jeho umíráčku zřejmě neoddálí. To se pak člověk ani nemůže divit VW, že odpískal prakticky hotovou druhou generaci Phaetonu. S Phideonem by to mohlo dopadnout podobně, jeho druhou generaci tak rozhodně nečekejme.

Volkswagen Phideon se ani po faceliftu neprodává dobře, nechce ho skoro nikdo. A to přesto, že nabízí spoustu prostoru a luxusu za relativně nízké ceny. Další generaci nečekejme. Foto: Volkswagen

Zdroje: CAAM, Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.