Nejmenší SUV Škody v novém bylo nachytáno kličkujíc při testech, jeho největší problém zjevně nezmizí

Bylo to něco, čím se Škoda chtěla chlubit, úplně to ale nevyšlo. Automobilka nyní s modernizací dostává šanci věci napravit, podle všeho se ale k ničemu takovému nemá.

Design Škody lze považovat spíše za konzervativní, zvláště při srovnání s korejskou konkurencí, která se rozhodla kráčet extravagantní cestou. Neznamená to nicméně, že by vozy z Mladé Boleslavi nebyly líbivé. I když jedna výjimka se dle našeho názoru najde, a tou je nejmenší SUV Kamiq. Jeho stávající čelní partie totiž do jisté míry připomínají dítě natolik ošklivé, že by se jej zřekli i vlastní rodiče. Stojí za tím jak proporce vozu, tak zejména dvojité světlomety, kdy ty horní tvoří čtyři segmenty LEDek.

V Alpách byl přitom nachytán prototyp faceliftované verze, která dle očekávání měla zakrytou jak příď, tak záď. I přes kamufláž je patrné, že výrazně pozměněn byl čelní nárazník, který dost možná i přinese dosud neviděné tvary. V případě světel ale nejvíce na tak výrazné inovace nedojde, což je opravdu škoda. Kamiq totiž znovu soutěže krásy vyhrávat nebude, místo toho se v nich bude umisťovat na úplném chvostu. Nakolik se to ovšem projeví na prodejích, je ve hvězdách.

Pokud vzpomeneme na facelift větších modelů Karoq a Kodiaq, můžeme více než předpokládat, že Škoda i u třetího SUV půjde cestou spíše neviditelných inovací. Kromě pozměněných detailů na přídi a zádi tak v případě exteriéru nic zásadního neočekáváme. Výrazně jiný pak ostatně nebude ani interiér, u kterého se Škoda zaměří hlavně na multimédia. Nabízet pak možná bude i větší displeje, stejně jako lze vsadit na příchod odlišného čalounění i některých dekorů.

Po stránce technické se ale zřejmě nezmění nic. I když fakt, že vývojový prototyp na alpských silnicích kličkuje, jako kdyby jeho řidič byl opilý, může naznačit, že Škoda chystá příchod nového typu tažného zařízení. To by mohlo vést i k navýšení povolené hmotnosti přívěsů, neboť prozatím je u litrových tříválců limitem 1 200 kilogramů, v případě 1,5litrového čtyřválce pak 1 250 kg. Tyto pohonné jednotky přitom zůstanou zachovány, s plug-in hybridní či dieselovou technikou nepočítáme.

Stejně tak Škoda pochopitelně v půlce životního cyklu nenabídne ani pohon všech kol, zvláště když jím nedisponují ani koncernoví sourozenci Seat Arona a Volkswagen T-Cross. Ve srovnání s nimi si pak Kamiq zachová nejdelší rozvor, i nadále tak bude z celé trojice nabízet největší praktičnost. Dá se ovšem předpokládat, že zároveň po představení faceliftu zamíří cenově nahoru. Základ za nějakých 450 tisíc korun tak zřejmě bude jistotou.

Kamiq je na trhu od roku 2019, přičemž prodejně boduje. Lidé jej ovšem kupují hlavně kvůli nemalé užitné hodnotě, nikoliv až tak kvůli designu. Zatím se nezdá, že by na tom facelift měl něco změnit. Foto: Škoda Auto

