Nejnovější BMW je výsměch tradici, místo lehkého speciálu je tu vůz těžší než všichni obyčejní předchůdci

Když se někdy v historii objevilo auto označené tímto způsobem, muselo to být něco. A naposledy bylo, BMW M3 CSL E46 vážilo pouhých 1 285 kg a jde o jeden z nejlepších vozů historie značky. Co si ale myslet o novince, která váží o několik metráků víc a stojí přes 4 miliony?

Zkratka CSL je jedním z nejvíce ikonických označení v historii BMW. Mnichovská automobilka ji dosud použila pouze dvakrát, poprvé v roce 1972 u homologačního speciálu E9 3.0. Podruhé pak do stejných vod vstoupila v roce 2004, kdy byla odhalena M3 CSL generace E46. To stejně jako předchůdce plně dostálo významu oné zkratky, kdy písmeno „L“ odkazuje na lehkost. Ve srovnání se standardní verzí šestiválcového kupé totiž provedení CSL zhublo o 110 kilogramů. Výkon se nicméně zvýšil pouze lehce, a to z 343 na 360 koní.

Momentálně automobilka představila teprve třetí CSL v historii, přičemž BMW M4 je vůbec nejsilnějším zástupcem svého druhu. Výkon přeplňovaného třílitrového šestiválce narostl na 550 koní, zatímco v případě točivého momentu lze počítat se 650 Nm. Aby přitom mnichovští dostáli oné zkratce, srazili hmotnost o 109 kilo. To na první pohled vypadá působivě, ve výsledku se ale nemůžeme ubránit hlubokému zklamání.

M4 CSL totiž se všemi náplněmi a s řidičem za volantem váží neskutečných 1 700 kg, pohotovostní hmotnost podle DIN pal činí 1 625 kg. To je strašně moc na auto s písmeny CSL ve jméně, všechny starší M4 resp. M3 byly lehčí i v naprosto obyčejných verzích. Například předchozí M4 F82 vážila podle DIN 1 515 kg, M3 E92 1 580 kg a zmíněná M3 CSL E46 pouhých 1 285 kg. BMW se tak vrací do stejné řeky s autem těžším o 340 kg, to je výsměch tradici oněch třech slavných písmen.

O lehkosti zkrátka nemůže být řeč, což je překvapivé i proto, že novinka nedostala do vínku pohon všech kol jako M4 Competition xDrive. Nemělo by proto nikoho zaskočit, že ve srovnání s tímto provedením M4 CSL v přímce zaostává - stovku totiž zvládne „až“ za 3,7 sekundy, zatímco jeho příbuznému s 510 koňmi stačí o dvě desetiny méně. BMW proto nejspíše doufá, že fanoušky oslní časem z Ringu. Celé kolo o délce 20 832 metrů totiž vůz zajede za 7 minut a 20,2 sekundy, zkrácené (20 600 m) pak za 7:15,6 s.

Máme tu tedy nejrychlejší mnichovský vůz, jaký se kdy v pohoří Eiffel objevil. Je nicméně jisté, že daného času dosáhnou jen skuteční profesionálové, zatímco zašlápnout plynový pedál v M4 Competition xDrive zvládne každý. Vlastně by nás tak nezaskočilo, kdyby chystanou tisícikusovou limitovanou sérii vykoupili pouze sběratelé, investoři a překupníci. V důsledku toho se dá počítat s tím, že na veřejné silnice či závodní okruhy zamíří jen velmi málo exemplářů, povětšinou nejspíše pouze s novináři na místě řidiče.

BMW tak promarnilo příležitost stvořit novodobou ikonu. Zároveň jen prokázalo, jak moc se změnila doba a jak těžká dnešní auta jsou, i když jde o vyložené sporťáky. Přitom redukční dieta byla opravdu rozsáhlá, neboť vůz přišel o zadní sedadla a přední byly nahrazeny karbonovými skořepinami. To uspořilo 45 kg, za dalšími 21 kily pak stojí karbonové brzdy, kovaná kola a lehčí pružiny. Sníženo bylo rovněž odhlučnění (-15 kg), dorazil i titanový výfuk (-4 kg) či lehčí klimatizace a koberečky (-3,6 kg).

Zmíněné karbonové skořepiny ani nemají polohovatelná opěradla, výškově je pak lze nastavit pouze v dílně. To s ohledem na stání ve sbírkách nebude problémem, BMW nicméně i tak nabízí bez příplatku vyhřívaná a elektricky stavitelná sedadla. S těmi sice již není spojena 24kilová dieta, na druhou stranu však nabízí nemalý komfort. Ve srovnání s M4 Competition jsou navíc i přesto o zhruba deset kil lehčí. Jejich hlavové opěrky však v případě nasazené helmy neodmontujete, což je u skořepin hračka.

V rychlosti pak již jen zmíníme, že podvozek zamířil o 8 milimetrů blíže k zemi a trakční kontrola byla přenastavena speciálně pro toto provedení. Jednotlivé režimy jsou navíc uzpůsobeny konkrétním podmínkám, elektronika tak kupříkladu při jízdě na suchu s optimálně zahřátými pneumatikami Michelin Pilot Sport Cup 2 R zasahuje jen minimálně. Za mokra se naopak snaží řidiči maximálně pomoci, stejně jako mu v případě touhy umožní i cestovat s vybočenou zádí.

Objednávky je možné zasílat již nyní, ačkoli je s ohledem na omezený počet aut otázkou, jestli už není příliš pozdě - například námi oslovený dealer BMW má k dispozici 1 auto a zájemců má hned několik. Cena přitom startuje na extrémních 165 200 Eurech (aktuálně 4,075 milionu Kč), což představuje opravdu výrazný nárůst oproti lépe zrychlující variantě M4 Competition xDrive, za kterou na českém trhu dáte 2 580 500 Kč. Možná tak nebude od věci, když si nové CSL necháte ujít a místo toho za ušetřené peníze dopřejete standardnímu vozu třeba karbonovou dietu.

BMW M4 CSL je teprve třetím vozem značky, jenž nosí zkratku odkazující na odlehčení. K tomu sice došlo, ovšem i tak kupé s řidičem za volantem a všemi náplněmi váží nemalých 1 700 kg a je těžší než všechna obyčejná BMW M3 a M4 Coupe, která přišla dříve. A jelikož jde o zadokolku, v přímém směru dokonce zaostává za levnějším a méně výkonným M4 Competition xDrive. Foto: BMW

