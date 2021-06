Nadějný nový Ford se nesmí prodávat, firma žádá majitele, aby s ním přestali jezdit před 3 hodinami | Petr Miler

Do docela prekérní situace se Ford dostal se svým potenciálně přelomovým modelem. Ten má, stejně jako jiné, v případě nehody informovat o pozici vozu, posílá ale špatné souřadnice.

Je to už nějaký ten pátek, co musí být všechna nově prodávaná auta v zemích Evropské unie vybavena systémem zvaným eCall. Ten, ve zkratce řečeno, rozezná moment nehody a automaticky informuje záchranné složky o tom, kde se havarovaný vůz nachází a co dalšího lze na místě nehody přibližně očekávat. Není to špatná věc - dovedeme si představit, že dost lidí mohlo po nehodách zbytečně zemřít jen kvůli tomu, že si sami neměli jak zavolat pomoc a jejich havarovaného auta si z různých důvodů nikdo nevšiml.

V podobných situacích ale systém pochopitelně pomůže jen tehdy, kdy funguje, což naneštěstí není případ nejnovějšího Fordu jménem Mustang Mach-E. Tento, shodou okolností elektrický vůz (ale to tu podle všeho nehraje žádnou roli) je eCallem pochopitelně vybaven též a zcel nefunkční není. Potíž je, že v momentě nehody odešle záchranným složkám špatné souřadnice o poloze vozu. A těžko si lze představit větší marnost, než když jako záchranáři přijedete někam, kde nic není a současně víte, že havarované auto se někde nachází. Akorát ho nemůžete najít.

Není tedy divu, že to Ford považuje za vážné riziko a vydal okamžitý zákaz prodeje. Ani vozy již dodané k dealerům tedy nesmí být předány zákazníkům, výsledkem je úplný stop stav. „Potenciální bezpečnostní riziko bylo zaznamenáno na modelech Mustang Mach-E, které mohou poskytnout nesprávné informace o lokaci vozu v případě použití systému eCall. To znamená, že vozy v žádném případě nesmí být dodány zákazníkům. Proto urgentně žádáme dealery, aby tyto vozy neregistrovaly do provozu, budeme to striktně monitorovat,” stojí ve vyjádření nizozemského zastoupení automobilky, kterého se problém týká stejně jako všech ostatních.

Současní majitelé nemají zakázáno vozy používat, automobilka je ale žádá, aby se toho do vyřešení problému, který by mohl proběhnout jen softwarovou aktualizací, zdrželi. Je to logické - kdyby došlo k nehodě, po které mohl být někdo díky eCallu zachráněn a výsledkem by bylo, že nebude kvůli špatným souřadnicím nalezen a zemře, bylo by to pro Ford velmi, velmi drahé. Ale vydat zákaz používání by též nevyšlo levně, proto jen žádost.

Kdy a jak bude problém přesně vyřešen, Ford zatím neví. Dodejme jen, že není první, kdo se s podobnými patáliemi potýká - nefunkční eCall loni brzdil i dodávky některých aut koncernu VW, mj. Golfu VIII a Octavie IV.

Ford Mustang Mach-E má problémy se systémem eCall. Postihl jej tak úplný zákaz prodejů a majitelé jsou žádáni, aby jej pokud možno nepoužívali. V případě nehody se totiž může stát, že systém si vyžádá pomoc na úplně jiném místě, než se na kterém se auto nachází. Foto: Ford

