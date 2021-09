Nejnovější Mercedes budí rozpaky, nepřináší nic nového v žádném ohledu před 6 hodinami | Petr Miler

Téměř bezvýhradně rozpačité reakce vzbudila premiéra nejnovějšího modelu Mercedesu. Podle nich je příliš mdlý, příliš vysoký a především příliš „nenový”.

Jednou z obav spojených s přicházející elektrickou érou aut je, že si budou příliš podobná. Jednak v rámci jednotlivých značek a jednak napříč nimi. Má to logiku - je to příliš lákavé na to, aby se to nestalo, neboť komponenty používané pro elektrické modely jsou mnohem snáze „škálovatelné”. A také k tomu nutí okolnosti - elektromobily jsou drahé, přes dotace na všech úrovních cenově nekonkurenceschopné a přesto politicky vynucované. Automobilky tak musí ještě více koukat, kde všude ušetřit a dělat vozy co nejpodobnější je rozhodně jednou z cest.

Neříkáme, že se to musí stát, vtisknout specifický charakter jednotlivým značkám a modelům jistě půjde, výrobci se o to ale musí snažit. Budou to ale dělat? Máme-li soudit podle premiéry nejnovějšího Mercedesu, pak ani omylem. Tak průkopnický výrobce při rozšiřování nabídky svých elektrických modelů v zásadě vzal existující, větší typ EQS, vypral ho na devadesát a voila, na světě je nový EQE.

Nahodile jsem ukázal jeho fotky pár známým a dočkal jsem se prakticky jediné odezvy ve stylu: „Proč mi to ukazuješ, EQS už se dávno prodává!” Tohle ale skutečně není Mercedes EQS, je to menší EQE, rozeznat jeden od druhého je ale na první pohled skoro nemožné, i když rozměrově se liší poměrně značně (4 934 mm vs. 5 265 mm). Velké sedany třícípé hvězdy si byly obvykle dost podobné, pokaždé ale existovalo pár specifik třídy S a třídy E, která je dovolila bezpečně odlišit. Tady tápeme: nápis EQE v hypertrofovaném sloupku A připomínajícím spíše MPV?

Na internetu se EQE hned stalo předmětem kritiky, nejde však jen o podobnost s EQS. Lidem připadá design vozu mdlý, auto je příliš vysoké a MPV evokuje nejen předním sloupkem. Chtělo to prostě nějaký nápad a ten nepřišel - nejen zvenčí, ale ani zevnitř. A dokonce ani technicky.

Vůz dokonce ihned od EQS plně přejímá systémy řízení všech kol či vzduchové odpružení, pochopitelně za příplatek. Uvnitř pod opět neotevíratelnou kapotou najdeme 90,6kWh akumulátory, které živí 292koňový motor (215 kW) verze 350, takže ani dynamicky se nebavíme o ničem výjimečném. A baterie, které jsou ekvivalentem cca 21litrové nádrže nafty, budou mít problém pohánět vůz po udávaných 660 km jinak než totálně defensivní jízdou. Nabití z 10 na 80 procent (zajímavá metrika...) za 31 minut pak bude vyžadovat nabíjecí výkon okolo 140 kW, což je na naprosté většině mít též iluze.

EQE nemusí být a velmi pravděpodobně ani nebude špatné auto, o to tu nejde. Ale v momentě, kdy výrobci přicházejí s jedním elektrickým modelem za druhým, to chce prostě nabídnout něco víc, něco nového, něco, co novinku odliší od záplavy jiných. A to v EQE nespatřuje snad nikdo, vůz je těžké odlišit i od existujícího Mercedesu EQS. Prosadit se s takovým autem zejména mezi lidmi, kteří nechtějí jen „cokoli na co taky dostanou dotaci a je to od značky, které věří”, bude velmi obtížné.

Přejeme třícípé hvězdě hodně zdaru, ostatně jako vždy každému. Trochu ale nerozumíme tomu, jak zrovna automobilky - a zdaleka nejen Mercedes-Benz -, které jsou po dekády zvyklé zkoumat nejjemnější nuance v přání svých zákazníků a jim během dlouhých let vývoje přizpůsobovat jednotlivé produkty, najednou přijdou s něčím takovým. Možná je to tím, že o zákazníka už tu tolik nejde. Jak se vozu bude dařit, uvidíme až za delší čas, před polovinou roku 2022 se do výroby nedostane. Ceny budou též známé až blíže tomuto momentu.

Toto je skutečně nový Mercedes, model EQE. Najít na něm pět skutečných specifik oproti většímu EQS bude složité, i proto je jeho přijetí tak rozpačité. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

