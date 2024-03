Nejnovější Škodou nakonec není Elroq, je to Epiq. Epického na ní ale není nic, i v zahraničí ji přijali vlažně před 3 hodinami | Petr Miler

Na místě Škody bychom se trochu báli zaměňování posledního písmena v názvu vozu za „g”, ale to už je její boj. Za povšimnutí v souvislosti s tímto modelem stojí snad jen změna rétoriky šéfa škodovky, nezdá se ale, že by za ní stála změna faktického přístupu.

Už nějaký ten pátek bylo jasné, že Škoda tento týden při příležitosti své výroční tiskové konference ukáže předobraz jednoho ze svých nových modelů, který má designově i technicky definovat její budoucnost. Ještě minulý týden se zdálo, že onou novinkou bude předprodukční koncept SUV zvaného Elroq, který by v nabídce nahradil Karoq. Nakonec je jí ale Epiq, který má pro změnu nahradit Kamiq.

Nejsme těmi, kteří by do české automobilky bezdůvodně kopali při každé možné příležitosti, naopak jsme byli v minulosti tisíckrát obviněni z toho, že jí nadržujeme. Pochopitelně jsme pokaždé říkali jen to, co si skutečně myslíme, a řekneme to i tentokrát: Tohle auto nás nechává chladnými a popravdě nevíme, čím chce ohromit.

Nechápejte nás špatně, škodovka nepředstavila nic tragického či vysloveně problematického, ale rozpaky jsou cítit z mnoha dalších článků novinku hodnotících, zejména pak těch zahraničních. Asi nejlépe vše vystihují kolegové z Motor1, kteří praví: „Ale je to jen další elektrický crossover.” Přesně tak to je, jde o další z řady elektrických SUV, které je specifické snad jen tím, že je o něco menší a má být o něco levnější, než je běžné.

Nenechte se tedy zmást zařazením do kategorie SUV a některými vizuálně přehánějícími liniemi, tohle je dost malé auto. Na délku měří jen 4,1 metru, což odpovídá Škodě Fabia, a je to tedy výrazně méně i než u onoho Kamiqu (4 241 mm). Automobilka slibuje, že auto bude přesto praktičtější díky menším prostorovým nárokům elektrického pohonu, čemuž lze při zmínce o 490litrovém „kufru” věřit. Ale je to všechno? SUV jsou populární mimo jiné proto, že vypadají větší než obdobná auta konvenčních koncepcí, většina lidí nechce jezdit něčím, co dělá dojem manželčiny kabelky na kolech. Hru na většího kašpárka ale tento vůz s délkou Fabie věrohodně předvede jen stěží.

Dalším problematickým aspektem je - aspoň v našich očích - design. Není to ošklivé auto, ale není ani krásné, přijde nám poněkud „násilně jiné”. Nechybí mu jakási modernost, ale postrádá eleganci a specifičnost, působí genericky. Přilepte na auta loga Kie a řeknete si: „Kia!” Má-li jít o první auto české značky pracující s novým designovým jazykem Modern Solid, která dostanou i další novinky, na kolenou znovu nejsme.

Ani interiér nepřichází s ničím ohromujícím, je to variace na tisíckrát viděné - u Škody i jinde. Patrná je tak snaha o jakýsi minimalismus a stavění praktické použitelnosti okolo jednoho velkého dotykového displeje s o poznání menší přístrojovkou. Za novinku lze označit snad jen velmi tenké výdechy ventilace, ale jinak? Má-li tento vůz naplňovat význam slova Epiq, tedy epický, pak opravdu nevíme, čím by to mělo být. Na místě škodovky bychom se spíš báli toho, že jej lidé hlavně mimo Česko budou hojně překřtívat na Epig, tedy „Eprase”. Nakonec možná ani pojetí přídě tomu neodporuje, třebaže sériová verze vozu může vypadat jinak.

Z technických specifikací nevíme nic, zmínka o dojezdu 400 km na jedno nabití je bez dalších podrobností plácnutím do vody. Zajímavější jsou tak nastíněné „ekonomické” detaily - auto nebude vyráběno v Česku, přijede k nám ze španělské Pamplony, a stát má od 25 000 Eur, tedy asi 630 tisíc Kč. Nebylo by to málo za fakticky zvýšenou Fabii, přesto nevěříme, že Škoda dostane cenu byť jen takto „nízko”. V době, kdy faceliftovanou Octavii zkouší prodávat od 800 tisíc korun (byť ve vybavenější First Edition) bychom se skoro vsadili, že ceny pod 700 až 800 tisíc cenu se reálně nedočkáme.

Víc než Epig, pardon Epiq tak stojí za pozornost slova generálního ředitele automobilky Klause Zellmera, který roky básnil o čistě elektrické budoucnosti Škody, přes kterou nejede vlak. Nyní na tiskové konferenci uznal, že trh s elektromobily zažívá zpomalení a firma bude pokračovat ve vývoji spalovacích aut. A bude je nabízet tak dlouho, dokud je budou jejich zákazníci preferovat a právní rámec umožní jejich prodej. To jsou sympatická slova, máme ale pořád problém za nimi spatřovat činy. Kdy naposledy Škoda přišla s opravdu úplně novým spalovacím autem? Poslední Octavia, nový Superb i nový Kodiaq jsou jen rozsáhlými facelifty svých předchůdců, víc nic. A bez skutečné inovace nemyslíte boj o zákazníka na tomto poli vážně, prostě ne.

Zellmer navíc uvedl i to, že budoucnost české značky „je stále elektrická”, což je jen potvrzením zmíněného. Však Škoda zůstává podle jeho slov odhodlaná investovat 5,6 miliardy Eur (141 miliard Kč) do elektrické mobility a do konce roku 2026 uvést na trh nejméně šest elektrických modelů. Pro koho? Pro 1,09 % českých zákazníků (druhý největší trh automobilky na celém světě), kteří si u ní letos vybrali elektromobil? Tohle vycházením vstříc zřetelným preferencím zákazníků skutečně nezavání, když do uspokojování požadavků 98,91 % kupců na druhém největším trhu značky nevěnuje žádná větší pozornost.

Nová Škoda Epiq není tragická, ale není ani epická. Specifická je leda svou velikostí a očekáváním relativně (relativně!) nízké ceny. Jsme zvědavi na realitu. Foto: Škoda Auto

