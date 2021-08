Nejnovější SUV ze Slovenska se ukázalo do detailu, působí pořád stejně kontroverzně před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Auto zamířilo blíže k prémiovému segmentu, tomu zákazníci jistě zatleskají, vyšší luxus na palubě cení snad každý. Čelní partie nové generace Kie Sportage ale po chuti každému nebudou, stejně jako vyšší ceny.

Ze Slovenska se postupně stává velmoc mezi výrobci SUV - vyrábí se tam VW Touareg, Audi Q7 a Q8, Porsche Cayenne i Cayenne Coupé, Bentley Bentayga a Lamborghini Urus vy bez Slováků též nevznikla, k tomu jsou tu Land Rovery Discovery a Defender a také Kia Sportage, nejnovější z přírůstků do tamní smečky esúvéček.

Jde o jeden z bestsellerů korejské značky, což nejlépe dokládá pohled na evropské registrace. Kia na starém kontinentu prodala v červenu celkem 51 064 aut, přičemž kompaktní SUV přitom mělo na svědomí hned jednu pětinu. A co více, dokonce se již po prvním letošním půlroce přiblížilo loňskému celoročnímu odbytu (47 302 vs. 69 016 aut), a to navzdory nedostatku čipů a přetrvávajícím omezením v první polovině roku.

Je přitom nutné zmínit, že za svůj úspěch vděčí Sportage především vzhledu. Design čtvrté generace totiž docela dost připomíná mnohem dražší Porsche Macan a zároveň jej vysloveně nekopíruje, což řadě zákazníků zaimponovalo. S pohledným zevnějškem navíc bylo možné spárovat výkonné i úsporné motory, stejně jako byla k mání plejáda převodovek a pohon předních či všech čtyř kol. Vše pak ještě okořenila přijatelná cena, nemalý zájem tedy plně chápeme.

Nyní ovšem Kia rozjela mezigenerační výměnu, která je spojena s mnoha otazníky. V prvé řadě je totiž třeba se ptát, zda Evropané skousnou kontroverzní vzhled, zvláště pak v čelních partiích. Kromě toho je nová Sportage prozatím nabízena jen s benzinovou jedna-šestkou a dieselovým dvoulitrem, do předchozí šíře má tak stávající portfolio daleko. Snad nejvíce ale může novinka narazit tam, kde vůči předchůdci nejvíce oslní.

Řeč je o interiéru, který si můžete do detailu prohlédnout na přiloženém videu. Všimnout si přitom můžete nejen 12palcového digitálního přístrojového štítu a 12palcové obrazovky multimédií, ale rovněž dvoubarevného koženého čalounění. Je tak patrné, že Sportage se přiblížila prémiovému segmentu, což rozhodně není na škodu. Tento krok nicméně povede k růstu cen, což neuslyší rád žádný ze zákazníků.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak si novinka v prodeji povede. Tedy v Evropě, Amerika má již jasno. Nová Sportage je zde totiž vynášena nad nový sesterský Hyundai Tucson. Ten byl přitom dosud v showroomech úspěšnější, časy se ale možná změní. Dobrou zprávou pro druhé zmíněné SUV je tak jen skutečnost, že na americký trh dorazí Sportage až v příštím roce, a to proto, že nepůjde o vůz ze slovenské továrny.

Pátá generace Kie Sportage svým vzhledem zákazníky rozdělí na dva tábory, z nichž jeden bude jásat nadšením, zatímco druhý nikoliv. Vyšší luxus a komfort v interiéru však ocení všichni. Foto: Kia

Zdroj: Asian Petrolhead@YouTube

Petr Prokopec