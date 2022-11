Nejnovější Volvo neohromuje ničím krom hmotnosti, spojení „švédský tank” nabírá docela nový rozměr před 8 hodinami | Petr Prokopec

Jako naprosto nezajímavé auto působilo už po odhalení patentových nákresů finálního designu, oficiálním odhalení interiéru i naznačení technických parametrů. Definitivně odzbrojující je ale teprve šílená hmotnost švédské novinky.

S řešením klasických matematických rébusů ze základní školy snad nebude mít problém žádný z našich čtenářů. Vezměme třeba ten, který se točí okolo vykopání příkopu. Pokud tato práce jednomu dělníkovi zabere 10 hodin, jak rychle ji zmákne skupiny sestávající z 10 pracantů? Tipujete 1 hodinu? Pak jste pochopitelně trefili střed terče.

Přesunout se můžeme do světa aut, jímž momentálně zmítá snaha o elektrickou revoluci. S ní je nicméně nevyhnutelně spojeno navyšování hmotnosti, což je nemalý problém. Moderní auta byla totiž těžká ještě předtím, než se do nich vůbec začaly montovat baterie. S jejich příchodem tu ovšem skutečně máme těžkotonážní monstra. Taková ovšem již z podstaty nemohou být ekonomická a ekologická. Auta spotřebovávají energii stejně na své rozpohybování se stejno úměrou, jako se „spotřebovávají” dělníci na vykopávání příkopu. A je úplně jedno, čím je vůz poháněn, je to pořád úplně stejný problém.

Volvo aktuálně představilo zcela nové SUV EX90, které je prvním velkým krokem značky na cestě k úplné elektromobilitě. Švédové se mimo jiné chlubí LiDARem, který umístili na střechu. Díky němu totiž vůz dokáže detekovat chodce až na vzdálenost 250 metrů. Zároveň je schopen i autonomní jízdy na úrovni SAE3, což znamená, že za jistých okolností budete moci sundat ruce z volantu. Obávat byste se poté neměli ani zapomenutých dětí či domácích mazlíčků v rozpáleném interiéru, neboť EX90 disponuje vnitřním radarem, jenž na obsazenost zadního prostoru zvládá upozornit.

Oslavná tím ovšem pomalu končí. Volvo se v první fázi chystá uvést na trh dvě verze EX90, z nichž každá vyfasuje paket baterií o kapacitě 107 kWh. To je docela málo na tak velké SUV, jde o ekvivalent asi 27 litrů nafty, což není zrovna velká nádrž na mnohasetkoňové SUV. Na udávaných 600 kilometrů dojezdu tak budete muset jet extrémně úsporným stylem a moc vám nepomůže ani to, že z 10 na 80 procent baterie dobijete za půl hodiny - jednak tím doplníte jen ekvivalent 19 litrů paliva, jednak musíte narazit na stojan s výkonem 250 kW, kterých je jako šafránu. To už tedy dost problematické parametry, to nejhorší ale teprve přijde.

Výkon to není - základní provedení dostalo 414 koní výkonu a 770 Nm točivého momentu, u varianty Performance nicméně lze počítat s 517 koňmi a 910 Nm. Stovku by tak tato varianta měla pokořit za 4,9 sekundy, tedy zhruba o sekundu rychleji než základ. Tím nám ale i náznaky pozitivně laděných faktů končí, dále zmínit už můžeme jen jeden, který plně poukazuje na nesmyslnost celého elektrického tažení. Nové Volvo EX90 bude totiž vážit neskutečných 2 818 kilogramů. Více jak 2,8 tuny, skutečně, v základu. Tohle už není švédský tank svou odolností, ale spíše svou hmotností.

Daná hmotnost přitom počítá pouze s řidičem, vůz však dokáže pobrat až sedm pasažérů. Při plném zatížení tak bude snadno vážit hodně přes 3 tuny, kvůli čemuž bude na jeho pohon třeba daleko více energie než třeba na tunový hatchback. Právě ten tak přispívá k ochraně planety daleko více, i kdyby byl osazen spalovacím ústrojím. Výroba elektřiny je bezemisní činností leda ve snech bruselských politiků.

Toto je nicméně skutečnost, která je stejně známa jako ona rovnice s kopáči. Zatímco ovšem tu nikdo nezpochybňuje, v rámci elektromobility jsou zastánci bateriového pohonu schopni popřít i to, že slunce opravdu nesvítí celý den, ale na noc zapadá. A jakkoli stále těžší elektrická monstra zatěžují vozovku daleko více než spalovací vozy, jsou to majitelé právě těch druhých, jenž čelí stále vyšším poplatkům. Částic PM2.5 přitom jejich auta produkují daleko méně.

Zdravý rozum ale dnešní svět nejspíše už nadobro opustil. Aktuálně proto už jen dodáme, že uvnitř novinka disponuje zejména obřím 14,5palcovým centrálním displejem orientovaným na výšku, který doplňuje menší digitální přístrojový štít. Volvo pak v kabině užilo 48 kilogramů udržitelných materiálů, mezi něž patří třeba recyklované plastové lahve či dřevěné dekory.

Volvo dodává, že nové EX90 je vozem, který se stará o vás a vaše blízké a přispívá k udržitelnějšímu životnímu stylu. Jak jsme nicméně naznačili výše, souhlasit s tím lze jen napůl. Veškerá potenciální pozitiva pak zabíjí až příliš vysoká hmotnost, která se spolu s velikostí vozu postará o jeho mizernou praktickou využitelnost i provozní efektivitu, i kdyby cokoli.

Při plné zátěži bude nové EX90 snadno vážit o hodně více než tři tuny. Rozpohybovat však takovou hmotnost bude vyžadovat velký přísun energie. Ta nepochází ze vzduchu, jakým způsobem je tedy tohle auto ekologické? Foto: Volvo

