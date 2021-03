Nejpraktičtější korejské auto už se prodává v Evropě, hodně všeho dá docela levně před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Korejci jsou docela troufalí, že takové auto dnes uvádí na trh a že se s ním odvažují vstoupit do Evropy. Ale udělali to a my se na ně už pro lásku k pestrosti nezlobíme. Nový Carnival se začal prodávat v Rusku.

Když se loni před Vánoci ukázalo, že Kia provedla nezbytné kroky směřující k tomu, aby mohla nový Carnival prodávat v Evropě, bylo už jen otázkou času, než vstoupí do prodeje. Nelze tak označit za překvapení, že se to včera skutečně stalo - Kia tento vůz začala nabízet v Rusku a dá se předpokládat, že další trhy budou následovat.

Jak jsme již mnohokrát zmínili, je to odvážný krok. MPV jsou dnes obecně vzato druhem na vymření a zájem o ně klesl do takové míry, že se většině automobilek vůbec nevyplatí v tomto segmentu setrvávat. Pokud pak někde prodejně přece jen fungují, je to v Asii, proto se jich také Kia drží a možnosti Carnivalu posouvá stále dál. Jak se mu ovšem bude dařit západně od Uralu, si netroufáme odhadovat a jsme docela zvědavi, jak na něj lidé zareagují.

Oslovit tohle auto má čím, Korejci jej učinili ještě větším a luxusnějším než kdy dříve. Novinka je 5 155 mm dlouhá (to už nemá daleko k Mercedesu třídy S...), 1 995 mm široká a používá podvozek s rozvorem 3 090 mm. To znamená, že se mezigeneračně stala o 40 mm delším a o 10 mm širším autem, jehož rozvor se zvětšil o 30 mm. Je to tedy pořádný macek, který v jihokorejské verzi dokáže pojmout až 11 lidí a nebo se stát luxusní limuzínou pro sedm. Navíc nemá se světlou výškou 182 mm daleko ke kdekterému modernímu SUV - takovou kombinaci vlastností dnes snad nikdo jiný nenabízí a rozhodně jde o nejpraktičtější auto korejské provenience, které se kdy dostalo do prodeje.

Do Evropy dorazil Carnival „jen” jako nanejvýš osmimístný vůz nabízející konfigurace sedadel 2+2+3 nebo 2+3+3. K mání bude buď s dieselovým motorem 2,2 CRDi o výkonu 199 koní, které na přední kola přenáší osmistupňový automat, nebo ve verzi 3,5 V6 s 249 koňmi též s 8st. automatem a pohonem předních kol. Tu ale v zemích EU nejspíše nečekejme.

V Rusku je vůz k mání v osmi pevně daných konfiguracích kombinujících zmíněné dva motory, dvě uspořádání interiéru (ten pro 7 je brán jako noblesnější) a pětici výbav Comfot, Luxe, Premium a Premium +. Už toho je patrné, že žádné složité kombinace nebudou k dispozici, obvykle je možné sáhnout s jednou výbavou jen po jednom motoru a dvou verzích interiéru či naopak.

Základní výbava Comfort čítá mj. LED světla, multimediální palubní systém s 8" obrazovkou, zadní parkovací senzory, 17" litá kola, klimatizaci, vyhřívané čelní sklo a další věci očekávatelné v základu moderních aut. Není to tedy „oholené” auto, je navíc mimořádně praktické a skoro 200koňový diesel pod kapotou asi málokoho urazí. Přesto s cenou startuje na 2 599 990 rublech, tedy asi 764 tisících Kč. To je docela málo.

Po jednotlivých stupních výbav, kdy Luxe přidává spíše drobnosti jako přední parkovací senzory a více kůže, Prestige přihazuje 18" kola, elektrické dveře či kožené čalounění a Premium mj. střešní okno, audio Bose či větší multimédia (vše vždy s dieselem 2,2), můžete vystoupat až k verzi Premium + za 3 579 900 rublů, která už nabízí jen onen luxusní interiér pro 7, šestiválec 3,5 a třeba už i masážní ventilovaná sedadla z pravé kůže s podložkami nohou. Cena v přepočtu přitom činí pořád přijatelných 1,05 milionu Kč.

To zní jako velmi slušná nabídka, jakkoli lze očekávat, že cena na trzích EU bude o něco vyšší. Jestli to ovšem bude stačit na to, aby se lidé vzdali představy o vlastnictví SUV a místo něj zvolili staré dobré MPV, to je otázkou - znovu ale musíme ocenit, že se o to Kia alespoň pokouší.

Nová Kia Carnival je zajímavým pokusem oživit třídu MPV, v Evropě se navíc začíná prodávat za zajímavé ceny, vzhledem ke své velikosti, výbavě a technice rozhodně. Foto: Kia

Zdroj: Kia

