Čínská auta v Evropě mají nového krále, je to zásadně levnější konkurent Škody Kodiaq před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Dlouholetého vládce prodejů čínských aut téměř kdekoli mimo Čínu vystřídala na trůnu zřejmě nejnadějnější čínská automobilová novinka posledních let. Jde proti Kodiaqu za zlomek jeho ceny.

Může to znít jako klišé, zdá se ale být jen otázkou kdy, ne zda některé z čínských automobilek nezačnou mohutně bodovat i mimo svou domovinu. Snaží se o to už nějaký ten pátek, teď ale hned na několika významných trzích rostou raketovým tempem a poráží i zavedené značky. Těmi nejvýznamnějšími jsou Austrálie coby představitel „západních” trhů a Rusko jako zástupce rozvojovějších částí Evropy.

Právě tamní prodeje čínských automobilek určují jejich pořadí v prodejních žebříčcích na celém kontinentu, neboť přes v zemích EU spíše paběrkují. V Rusku ani trochu, tam rostou tak, že už si mohou dovolit i zdražovat, což je jen vyvrcholením stavu, který gradoval už nějaký ten pátek. Pořadí na čele peletonu se ale mění od vozů hlavně levných směrem k autům, které působí plně konkurenceschopně s renomovanější produkcí a přesto jsou o dost levnější.

Zatímco do loňska byl tedy králem Evropy Geely Atlas, letos je vše jinak. Geely zamířilo o něco výš a byť je zejména se svým Coolray velmi úspěšné, na vrcholné pozice pomýšlet nemůže. Tu vůbec nejvyšší nejprve uzmulo modernizované Chery Tiggo 7, i to se ale po čtyřech měsících letošního roku muselo sklonit před vozem, kterému je vážně těžké konkurovat - Havalu F7. Ten míří na vrchol i ve zmíněné Austrálii a teď s 4 413 prodanými auty za první čtyři letošní měsíce vládne Rusku a tedy i celé Evropě. A při pohledu na to, co nabízí, vlastně není divu.

Prakticky stejně velké auto jako Škoda Kodiaq může být osazeno 1,5litrovým nebo 2,0litrovým motorem s přeplňováním. Produkují 150 resp. 190 koní, přičemž přenos má pokaždé na starosti sedmistupňová dvouspojková převodovka, zákazníci ovšem mohou u silnějšího agregátu sáhnout po pohonu 4x4. Standardem je pro obě motorizace pohon předních kol. Maximálka vrcholí na 180 km/h, respektive na 195 km/h, čas potřebný ke sprintu na stovku činí 9,7 a 8,8 sekundy.

Bez zajímavosti není, že vůz je vyráběn přímo v Rusku, což snižuje jeho cenu. Haval F7 je tak k mání od 1 459 000 rublů (cca 413 tisíc Kč), což je opravdu velmi nízká cena na soka Škody Kodiaq. Auto navíc za méně nabízí podstatně více, neboť už nejnižší úroveň výbavy Comfort zahrnuje čtyři airbagy, klimatizaci, vyhřívaná sedadla, bezklíčový vstup, mlhovky a světla přisvěcující zatáčky, zadní parkovací senzory nebo dešťový a světelný senzor. Pokud to nestačí, lze zvolit úroveň Elite, kde již nechybí i vyhřívání zadních sedadel či zpětná kamera. A aby toho nebylo málo, pak vrcholný stupeň Premium nabídne kožené čalounění, adaptivní tempomat, LEDky či panoramatickou střechu - pořád se přitom bavíme o autě za 1 729 000 rublů, tedy asi 490 tisíc Kč.

Na úspěch mimo Čínu to zjevně stačí bohatě. Předsudky v Rusku nejsou takové jako u nás a cena je opravdu o hodně nižší, abyste místo ověřené Škody zkusili štěstí s méně známým Havalem. Pokud jednoho dne nabídnou něco podobného tady, nepochybujeme, že se spousta lidí též nechá zlákat.

Haval F7 je ve svém posledním provedení vizuálně, technicky i výbavově atraktivním autem nabízejícím alespoň papírově podstatně více než Škoda Kodiaq za podstatně méně. Není divu, že na to lidé slyší, v Austrálii i Rusku jde o prodejní hit, momentálně je tak nejprodávanějším čínským autem na starém kontinentu. Foto: Haval

Zdroj: Avtostat

