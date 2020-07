Nejtočivější sériový motor historie se ukázal v akci, i v 1 500 ot. zní lákavě

Chystaný nepřímý nástupce McLarenu F1 opět z pera Gordona Murrayho bude pohánět atmosféricky plněný dvanáctiválec, který bude možné vytočit až do 12 100 ot./min. Zatím ho můžeme vidět při testech v nízkých otáčkách.

Jeden z nejočekávanějších supersportů posledních let neponese na přídi logo Ferrari, Porsche, McLarenu či Lamborghini. A spojitost nebude mít ani s tak exotickými značkami, jako je Bugatti, Koenigsegg nebo Pagani. To může být na první pohled překvapivé, ovšem stačí zmínit jméno autora, a rázem má každý jasno, proč tomu tak je. Za chystanou novinkou totiž stojí Gordon Murray, slavný konstruktér formulí 1 a autor legendárního McLarenu F1. Ten má totiž pocit, že jeho nejznámější dílo dosud nedostalo přímého nástupce. Změnit to se proto rozhodl on sám.

Murray hodlá stejně jako v předchozím případě sáhnout po klasických ingrediencích, což znamená, že se dočkáme atmosférického motoru, manuální převodovky a pohonu zadních kol. Navíc u toho bude muší hmotnost, neboť dle legendárního konstruktéra vozy vážící přes 1 200 kilo nejsou žádným úspěchem. Supersport s prozatímním kódovým označením GMA T.50 by se díky tomu neměl dostat přes tunovou laťku, což je při zachování zejména bezpečnostních standardů něco neskutečného.

Pokud se povede tohoto cíle dosáhnout, pak nástupce McLarenu F1 bude vážit stejně jako Mazda MX-5. Ta je nicméně k dispozici se čtyřválci, zatímco Murrayho supersport dorazí s vidlicovým dvanáctiválcem. A právě na 3,9litrovou jednotku vyvinutou ve spolupráci s firmou Cosworth si dnes posvítíme. Britská automobilka totiž vyrukovala s prvním pohledem na kompletní motor. Zatím jej sice vytočila pouze na 1 500 otáček, již tak málo nicméně dokáže vykouzlit úsměv na rtech.

Motor V12 by totiž měl mít červené pásmo až v 12 100 ot./min., což z něj udělá nejtočivější sériový motor historie, přičemž produkovat bude 650 koní. To na první pohled není nijak závratný výkon, ovšem pro Murrayho byla i v tomto případě klíčová hlavně hmotnost. Agregát, který na vahách nevykáže ani 180 kilo a je tak o 60 kilo lehčí než dvanáctiválec McLarenu F1, se totiž má vytáčet nejrychleji ze všech dosud stvořených jednotek. Doprovázen přitom bude odlehčenou převodovkou nebo titanovými pedály.

Stejně jako předchozí legenda pak i novinka dostane do vínku třímístný kokpit, kdy sedadlo řidiče je usazeno uprostřed vpředu, zatímco spolucestující sedí vzadu po stranách. Řidiče obemkne karbonový monokok, který taktéž napomůže v dosažení oné nízké hmotnosti. I přes relativně nízký výkon by tedy GMA T.50 mohl stejně jako jeho předobraz stanovit nové mezníky v oblasti jízdní dynamiky. I když maximálkou takové Bugatti Chiron jistě nepřekoná.

Lze už jen dodat, že dodávky by se měly rozjet v roce 2022, přičemž každý kus má vyjít na více než 60 milionů korun. Dá se nicméně předpokládat, že klienty Murray nebude muset přemlouvat. Nejen kvůli nízké hmotnosti či vysokootáčkovému motoru, ale také s ohledem na další technologické výdobytky. Novinka totiž dostane i obří ventilátor umocňující aerodynamiku, díky němuž asi řadě lidí bude připomínat Batmobile. A za ten se zkrátka platí nemalé peníze.



Sám Gordon Murray odhalil i jeho víko. Foto: Gordon Murray Automotive

The all-new Cosworth GMA V12 fires up for the first time today and revs to 1,500rpm - looking forward to the full 12,100rpm in the coming weeks. #GMA #T50 #Cosworth #Gordonmurray #supercar via Instagram https://t.co/t4RJqtpCxl pic.twitter.com/pAUP1lY9YI