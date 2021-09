Největší a přesto levné SUV VW se prodává v novém, možná ani nevíte, že je k mání v Evropě před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Za největší SUV Volkswagenu tady platí model Touareg, pro který nemá smysl chodit bez milionů v kapse. VW ale vyrábí ještě větší a paradoxně o hodně levnější model jménem Teramont, který se konečně vrátil do prodeje v Rusku.

Pokud v současné době zatoužíte po opravdu velkém SUV s logem Volkswagenu, je třeba, abyste na bankovním účtu měli minimálně 1 867 900 Kč. Právě na takovou sumu vás vyjde Touareg osazený třílitrovým benzinem o výkonu 340 koní. Počítat pak dále můžete s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol, stejně jako s 4,9metrovou délkou a 2,9metrovým rozvorem. I přes neskromné dimenze se však dovnitř usadí vždy jen pětice pasažérů, početnější rodiny tedy mají smůlu.

Jen málokdo přitom ví, že v Evropě je k mání alternativní řešení, dokonce nedaleko od našich hranic. Jakkoliv je Volkswagen Atlas ryze americkou záležitostí, jako Teramont se toto SUV neprodává pouze v Číně či Mexiku, ale také v Rusku. A stejně jako ve zbytku světa si teď tamní klientela může pořídit jeho modernizované provedení. To dostalo především přední nárazník s výraznějšími vstupy vzduchu a bohatším chromováním, pozměněna ale byla i maska chladiče, stejně jako grafika světlometů. A nový je také design litých kol či zadní nárazník.

Suma sumárum tu máme klasický facelift, který se uvnitř zaměřuje především na výbavu. Na ruském trhu jsou k mání čtyři úrovně výbavy Respect, Status, Exclusive a R-Line, kdy ve všech případech lze počítat s multimédii a osmipalcovou obrazovkou, bezdrátovým dobíjením mobilů, třízónovou klimatizací, vyhřívanými předními sedadly, elektricky ovládaným víkem zavazadelníku, adaptivním tempomatem či třeba autonomními brzdami. Mimo to nechybí ani 18palcová litá kola.

V případě stupně Status již nechybí uvnitř kožené čalounění, zatímco úroveň Exclusive přihazuje rovněž 20palcová kola nebo sadu kamer monitorujících prostor celého vozu. R-Line je pak spojeno se sportovněji stylizovaným bodykitem, který navíc může doplnit pouze vrcholná 3,6litrová šestiválcová jednotka s 250 koňmi. V případě ostatních variant nicméně může klientela sáhnout po dvoulitrovém čtyřválci, který si ke 220 koním pomáhá turbodmychadlem. Tři-šestka je pochopitelně atmosféricky plněná.

Na faktický začátek prodejů - a tedy i na ceny - se čekalo dlouho a už to chvíli vypadalo, že se vozu v Evropě vůbec nedočkáme. To se ale dneškem mění, a tak můžeme dodat, že vůz vstupuje do prodeje za cenu 3 846 000 rublů (1 159 000 Kč) ve výbavě Respect s motorem 2,0 TSI a pohonem 4x4.

To je poměrně razantní navýšení oproti dřívějšku, přesto je to na 5,1metrové SUV, jež dokáže pobrat až sedm cestujících, velmi slušná cena. Zvláště v porovnání s částkou, kterou je třeba si u nás připravit na Touareg. Pokud byste pak zatoužili po vrcholném provedení R-Line s motorem 3,6 V6 a pochopitelně opět pohonem všech kol, je třeba sáhnout do portmonky pro 4 542 000. I to je ale v přepočtu 1 370 000 Kč - rovněž vrcholný Teramont se tedy prodává výrazně levněji než základní Touareg.

Dodejme, že vůz se v Rusku sice prodává, ale nevyrábí, i verze pro tento trh sjíždí z montážních linek v americké Chattanooze. Je tedy jisté, že pokud by tento model zamířil také na český trh, jeho cena by se od té ruské již příliš nelišila. Podobně je ale jisté, že se tak nestane a nikoliv jen proto, že by tím Volkswagen ohrozil své výdělečnější modely. Podle Bruselu by Teramont svými „nehospodárnými“ motory jistě přispěl k destrukci světového klimatu, a tak tu není vítán.

VW Teramont se pro letošní rok dočkal modernizace i pro Evropu, nyní je konečně také fakticky k mání - tedy alespoň v Rusku. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen

Petr Prokopec