Největší čínská automobilka nevěří elektromobilům, sází na jiné řešení před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Někteří vidí budoucnost automobilismu jen elektrickou, existují ale i jiné alternativy. Na jednu z nich sází čínský gigant, který nemalé peníze investuje také do metanolu. I ten se může zasloužit o čistší ovzduší.

V poslední době stále více automobilek vyjadřuje svůj závazek elektromobilitě. To se jim může a nemusí vyplatit, sázka na jednu kartu bývá vždy ošidná, ať už vás v tom politické prostředí podporuje jakkoli. Stále více se pak ukazuje, že elektrický pohon není za spalovací motory plnohodnotnou náhradou, naopak proti němu trpí řadou neduhů. I proto neustále zmiňujeme, že se výrobci nesmí soustředit pouze na jedno řešení, místo toho by jejich záběr měl být širší. Čínský gigant Geely s touto strategií jako jeden z mála počítá. A neváhá investovat i do možností, které se nakonec mohou stát slepou uličkou stejně jako ona elektromobilita.

Číňané totiž pracují na vozech, které by bylo možné pohánět metanolem. Při jeho spalování vzniká méně emisí než u benzínových nebo u dieselových jednotek. Zároveň může být produkován z udržitelných zdrojů, stejně jako třeba z uhlí, kterého má Čína velké množství. To pochopitelně nezní jako ekologická cesta, nicméně největší trh světa s ní počítá kvůli tomu, aby se zbavil závislosti na vnějším světu. Je to však pouze jedna z možností, jak metanol získat, nikoliv jediná.

Geely totiž investovalo nemalé peníze do islandské společnosti Carbon Recycling International, která dokáže vyprodukovat metanol i z oxidu uhličitého, což by zabilo dvě mouchy jednou ranou. I proto ostatně Číňané nejsou jediní, kdo se rozhodl tento druh pohonných hmot blíže prozkoumat. Karma či Gumpert pro změnu pracují na vozech, jež by disponovaly palivovými články spalujícími právě etanol.

Ve srovnání s těmito spíše okrajovými značkami je ovšem Geely o notný kus cesty vepředu. Čínský gigant vyrobil a otestoval již více než 10 tisíc aut s motorem uzpůsobeném pro spalování tohoto paliva. Vozy najely přes miliardu kilometrů, z toho 300 tisíc přímo na Islandu v rámci pilotního projektu. Mimo to Geely v několika čínských městech provozuje flotilu metanolových taxíků a během krátké doby začne testovat také překonvertované náklaďáky.

„Budeme i nadále zkoumat technologii metanolových vozů. Je samozřejmě možné, že na konci přijde zklamání, ale dnes na tom aktivně pracujeme,“ uvedl k celé záležitosti šéf automobilky Li Shufu. Přitom zdůraznil, že Geely pokračuje také ve vývoji hybridních, elektrických a vodíkových vozů. Číňané tedy opravdu nesází na jedinou kartu, což je sice momentálně stojí nemalé peníze, ovšem jakmile se během pár let vše vytříbí, budou na budoucnost nejlépe připraveni.

Geely má za sebou již několikaleté testování metanolových vozidel na Islandu, kde spolupracuje s tamní firmou Carbon Recycling International. S její pomocí pak čínská auta problém CO2 v podstatě řeší, nikoli způsobují. Foto: Geely

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec