Největší evropská továrna na baterky do elektroaut dál chřadne, 1 600 lidí dostalo padáka

/ Foto: Northvolt, tiskové materiály

„Make oil history!” vyjede na vás na webu firmy hned po jeho otevření. Zatím to ale vypadá, že tržní realita pomalu dělá kus historie z jejích aktivit, než že by Northvolt dělal na tom, aby se kus historie stal z ropy.

I pokud pomineme doktrínu okolo emisí CO2, zní zbavení se závislosti na ropě jako pěkná myšlenka. Zejména v Evropě, kde je o tento nerostný zdroj ve většině zemí nouze, by bylo pěkné zbavit se nutnosti obchodovat s často problematickými dodavateli od absolutně monarchistických zemí typu Saúdská Arábie až po pokrytecky socialistické státy jako Norsko. Byli bychom přece více vlastními pány, nebyli bychom vydáni na pospas cenovým machinacím ropných kartelů apod.

Ano, zní to skutečně tak, ale jen než si uvědomíte, že je to spíš náš vlastní stát a jeho brutální zdanění, které činí benzin a naftu tak drahými komoditami. Kdybychom je nakupovali cenu odpovídající té, jakou za ropu chtějí různí monarchové a diktátoři (plus náklad na rafinaci apod., pochopitelně), i při volatilitě cen původní suroviny bychom ušetřili za ježdění autem tisíce měsíčně. A je tedy otázkou, kam bychom si vlastně pomohli, kdybychom zůstali na pospas jen vedení vlastní země.

Tyto myšlenky se nám honí hlavou při pohledu na web švédského Northvoltu, který chtěl provozovat největší továrnu na baterky do elektrických aut v Evropě. Právě on používá motto: „Make oil history!” tedy „Učiňte ropu minulostí!” Ať už si ale o této myšlence říkáte cokoli, ve své misi to daleko nedotáhl. Velkou továrnu na baterky tedy vybudoval, jen prodávat v ní vyráběné zboží v dostatečné míře jaksi nezvládá.

O problémech Northvoltu jsme psali nedávno s tím, že firma kvůli nezájmu o její baterie danému klesajícím zájmem o bateriová auta zastavuje výrobu a chystá se propouštět. Nyní můžeme upřesnit, že společnost včera propustila 1 600 lidí, tedy skoro čtvrtinu z asi 6 500 zaměstnanců společnosti, jak sama oznámila v tiskové zprávě. Sweden Herald pak upřesňuje, že 1 000 lidí končí přímo v hlavní továrně v Skelleftea, 400 ve Vasteras a 200 administrativních pracovníků si balí věci ve Stockholmu. A nemusí to být konečná, znovu Sweden Herald uvádí, že dále má jít od válu asi 200 agenturních pracovníků a o dalším propouštění se jedná.

Jak už padlo, hlavním důvodem jsou neuspokojivé prodeje elektromobilů v Evropě, které logicky omezují zájem o baterie do nich. Northvolt se také potýká s tvrdou konkurencí, která je ve stejné pozici jako on. A se zázemím ve Švédsku si opravdu nemůže moc vymýšlet, zejména mimoevropská konkurence dnes dokáže vyrábět baterie s podstatně nižšími náklady. Northvolt proto ruší plány na výstavbu další továrnu ve Švédsku, ostatně za nastalé situace je otázkou, co bude s tou stávající.

Takže „Make oil history!?” Spíš „Making Northvolt history,” to je to, co se nyní ve Švédsku bohužel děje.

Northvolt chtěl ve Švédsku dokázat velké věci, ale máme obavu, že si vybral špatný čas, špatné místo a špatný produkt, aby to skutečně dokázal. Foto: Northvolt, tiskové materiály

Zdroje: Northvolt, Sweden Herald poprvé a podruhé

Petr Miler

