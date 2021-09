Největší průšvih moderních aut dál nabírá na obrátkách, automobilka zastavila výrobu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Začalo to pár dílčími svolávacími akcemi, které následovaly větší, až do servisu musely všechny vozy. Konec? Kdepak, teď už automobilka zastavila i výrobu těch nových.

Z pohledu člověka, který vyrostl během socialistické éry, musí současné výkřiky politiků a automobilek působit tragikomicky. A jakkoli přináší zpět vzpomínky na dobu, kdy svoboda byla jen prázdným pojmem, míří přesně tímto směrem prakticky celý západní svět.

Jedním z projevů jsou snahy o rozmach elektromobility, které se bez ohledu na představy zákazníků pod politickým tlakem odevzdává stále více výrobců. A mnozí z nich tvrdí, že za pár let již nic jiného ani nebudou nabízet. Nespoléhají ovšem na to, že by se stávající nezájem lidí zakrátko radikálně změnil, místo toho oporu hledají v politicích a jejich příkazech. To je ovšem značně riskantní, jak se ostatně potvrdilo třeba u dieselů. I ty byly v jednu chvíli vynášeny zákonodárci až do nebes, přestože kdokoliv soudný řečem o naprosté čistotě nevěřil ani za mák. Poté však stačil skandál Volkswagenu, a rázem ti sami lidé převlékli kabát.

Přesně totéž se může stát také s elektromobilitou. Jakkoliv situace vlastně ani nemusí zajít až tak daleko a přesto se ambiciózní plány mohou stát zcela nereálnými. Narazit mohou samotní výrobci, jak nám ostatně dokazuje koncern General Motors. Ten opakovaně vyjádřil svůj závazek alternativnímu pohonu, přičemž na počátku roku dokonce oznámil, že v roce 2035 zcela skončí s prodejem ryze spalovacích aut. Otázkou je, zda poté hodlá odejít ze scény a zákazníky přenechat konkurenci. Pokud by se totiž opakovala letošní situace, nic jiného by Američanům vlastně ani nezbylo.

Za vším stojí Chevrolet Bolt, který má poruchové baterie a dochází u něj k samovznícení. Značka zhruba 70 tisíc aut již dvakráte povolala do servisů, ani jedna akce však nevedla k uspokojivému výsledku. Nyní tak musí u celé produkce, více jak dvojnásobku aut, vyměnit baterie, což jej má vyjít na další desítky miliard korun. Ani to ale není konec. Automobilka nyní oznámila, že zcela zastavila výrobu tohoto modelu.

Důvodů je více, tím hlavním je ale nedostatek baterií způsobený právě nutností vyměnit je u 141 tisíc aut včetně Opelů Ampera-e. A svou roli jistě sehrává i nedostatek čipů - pokud General Motor bude chtít kvůli němu něco nevyrábět, bude to logicky v prvé řadě právě Bolt.

Jak se přitom zdá, problémy s bateriemi jdou na konto korejské společnosti LG Energy Solutions, po které GM bude požadovat uhrazení veškerých svolávacích akcí. Zda na něco takového ovšem dojde, je ve hvězdách. Pokud by Korejci souhlasili, pak budou muset uhradit i svolávací akci Hyundai, která se taktéž týká problematických elektromobilů, jimž LG dodalo baterie. A možná by se ozval i Volkswagen, jehož ID.3 před pár dny vzplál v Nizozemsku. I německý elektromobil je totiž osazen bateriemi této firmy.

Zda dojde na svolávací akci i u VW, nevíme, koneckonců je na světě zatím jen první případ a jeho příčiny jsou nejasné. LG přitom mělo nové baterie lépe ochránit, u těch starých byla zásadním problémem poškozená anodová destička a separátor u jednotlivých článků. Kvůli tomu docházelo k degradaci elektrolytu, selhání článku a nakonec k explozi a požáru celé baterie. Musíme se nicméně ptát, zda po výměně bude vše naprosto v pořádku, neboť hoří i jiné elektromobily osazené akumulátory od jiných dodavatelů.

Skutečně se tedy může stát, že ve velmi blízké budoucnosti budeme čelit stále většímu nedostatku nových aut, jako tomu kdysi bylo třeba v případě banánů. Ke slovu pak znovu přijdou parafráze oficiálních hesel jako „pětiletku splníme, i kdyby to mělo trvat deset let“.

Chevrolet Bolt stíhá jeden problém za druhým. Momentálně se už vůbec nevyrábí, což znamená, že automobilka, jenž chce za pár let prodávat jen elektromobily, nyní nenabízí jediný. Foto: Chevrolet

Zdroj: The Verge

Petr Prokopec