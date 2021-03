Největší Škoda se poprvé ukázala v novém, vrátit se má i ve verzi, jíž zabila pravidla EU před 7 hodinami | Petr Prokopec

Škoda ani v letošním roce nelení a krátce po jeho začátku hrne ven další novinku. Ta navazuje na nedávno odhalený Kushaq a navázat chce i na minulost, ovšem trochu jinak.

Až do roku 2016 se v nabídce Škody vyskytovalo pouze jediné SUV, a to Yeti. Z toho se ovšem v mezičase stala pouze nadmíru chválená ojetina, jako nový si jej ovšem koupit již nemůžete. Místo toho dané místo na trhu vyplnil Karoq. O rok dříve nicméně automobilka vyrukovala s novým vrcholem svého portofolia, a to s až sedmimístným SUV Kodiaq, jenž rázem začalo oslovovat zcela novou klientelu. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a Škoda za necelých pět let vyrobila více než 600 tisíc exemplářů.

Během této doby se Kodiaq dočkal pouze dílčích změn, mezi něž patří třeba bezpečnostní systémy či pohonné jednotky spojené s nižšími emisemi nebo pozdější doplnění a ještě rychlejší umenšení nabídky o verzi RS. Na pravověrný facelift ale dosud nedošlo, což je s ohledem na stáří vozu poněkud překvapivé. Škoda nicméně aktuálně oznámila, že 13. dubna představí modernizované provedení. A aby toho nebylo málo, dala aktuálně do placu tři oficiální ilustrace. Z nich je ovšem patrné, že facelift nebude patřit mezi nejrozsáhlejší.

V rámci přídě značka mluví o „čtyřoké“ světelné grafice, čímž odkazuje na facelift Škody Octavia z roku 2017, který stál nejspíše místo tehdejšího designového šéfa Jozefa Kabaně. Zde se ale nejspíše kritika nedostaví už proto, že Kodiaq dvěma patry světel disponoval od začátku. Nově však byla ta hlavní zúžena a působí moderněji, zatímco mlhovky jsou výraznější. Kromě toho dorazila i vzpřímenější maska chladiče.

Dalšími novinkami jsou odlišná kapota motoru a přední nárazník, u kterého došlo na obou stranách na příchod černě lakovaných elementů ve tvaru písmene „L“. Kodiaq tak čerpá z evolučního designového jazyka značky, ve kterém bylo vyvedeno zcela nové SUV Kushaq určené indickému trhu. Podobným směrem pak škoda kráčela i vzadu, kde se objevují užší lampy - ty nicméně byly uzpůsobeny 1,9metrové šířce Kodiaqu (Kushaq měří o 122 mm méně).

Nic bližšího již automobilka neuvedla, nicméně se dá předpokládat, že interiér projde razantnější proměnou. Stačí si uvědomit, že stávající podoba počítá s analogovým přístrojovým štítem a hromadou tlačítek na středové konzoli, což jsou v dnešní době přežitky. Čekat lze tedy digitalizaci, stejně jako poslední generaci multimédií. A pochopitelně i veškeré nutnosti, které jsou s facelifty spojeny, tedy nové laky, dekory či čalounění.

Spekulovat se pak dá o motorovém prostoru, hovoří se totiž o návratu už zmíněného RS, které dojelo na tvrdší pravidla EU. Původní provedení totiž používalo dvoulitrový turbodiesel s 240 koňmi a 500 Nm točivého momentu, který se s největší pravděpodobností již nevrátí. Prostor by tak mohl udělat podobně výkonnému plug-in hybridnímu ústrojí. Zda se jej ale dočkáme, je ve hvězdách. Základní motory 1,5 TSI a 2,0 TDI ovšem v několika naladěních dorazí stoprocentně.

Faceliftovaný Kodiaq se zatím představil jen na třech ilustracích, které se soustředí na jeho světla. Dá se přitom předpokládat, že venkovních změn bude poskrovnu, více se možná značka rozjede v interiéru. Foto: Škoda Auto

