Nejvyšší technický šéf Audi řekl, co bude se spalovacími motory značky, mluví narovinu

Politický, obchodní či marketingový pohled je jedna věc, technický jiný. Představa, že Audi prostě hodilo benziny a diesely přes palubu a bude doufat, že se všichni poženou pro elektromobily, je lichá.

V poslední době koncern VW vyzdvihuje elektrifikaci nade vše. Němci se tímto způsobem snaží nejen vyjít vstříc Bruselu, ale zároveň doufají, že udělají definitivní tečku za kauzou Dieselgate. I to je ostatně jeden z důvodů, proč třeba nový Volkswagen Multivan míří na trh zatím pouze s benzinovými a hybridními motory. Z tohoto kroku přitom dealeři zrovna lehké spaní nemají, neboť u předchozí generace tři čtvrtiny zákazníků sáhli po dieselu. Ten se pak sice má vrátit, ovšem jen jako jediná a docela drahá verze spojená jen s pohonem jedné osy.

Je pochopitelně otázkou, jak moc budou koncernové plány v budoucnu naplněny. Elektrifikace je stále polem neoraným, a vývoj se nakonec může posunout jiným směrem. Ostatně i proto ani v rámci koncernu nakonec nesází vše na jedinou kartu. Oliver Hoffmann, člen představenstva Audi odpovídající za technický vývoj, technická hlava značky, totiž potvrdil, že čtyři kruhy rozhodně nenechají spalovací motory jen dožít, to si prostě nemohou dovolit. Minimálně v příští dekádě mají hrát nadále značnou roli značka se čtyřmi kruhy s jejich vývojem navzdory některým proklamacím neustává, třebaže existují data, kdy se tak má stát.

„Vložili jsme mnoho našich znalostí a peněz do vývoje benzinových motorů, neboť tu máme nové regulace, zvláště pak v Evropě, které vejdou v platnost v polovině dekády. Chceme nabídnout ty nejlepší vozy se spalovacím ústrojím, jaké jsme kdy vyrobili. Dosáhneme nejen vyšší efektivity, ale i vyšších výkonů,“ uvedl Hoffmann s odkazem na emisní normu Euro 7. Podle něj tak nepřipadá v úvahu, že by se značka složila ruce v klín - bude chtít být nadále nejlepší ve všech oblastech, ve kterých působí.

Emisní normy ale budou dál hrát velkou roli. Právě rok 2025, kdy by nové standardy 2025 měly začít platit, je momentem, kdy bude představen vůbec poslední nový model vybavený spalovacím motorem. To ale nicméně neznamená, že tím skončí jejich výroba. Právě naopak lze čekat minimálně jeden životní cyklus. Na druhou stranu však Audi již připustilo, že po roce 2033 chce prodávat už jen elektrická auta. Žádné podobné rozhodnutí ale pochopitelně není nezvratné, ostatně v USA vidíme, že stačí jedny volby a vše je jinak. Směr automobilky je ale v tuto chvíli daný - jen do roku 2025 má být odhaleno hned 20 ryze elektrických novinek a 10 plug-in hybridů.

Hybridizace pak ostatně bude hrát velkou roli i u spalovacích jednotek. To potvrdil i Hoffmann, který se ale zároveň dušuje, že „tato auta budou mít jasné DNA Audi v oblasti akcelerace, řízení a brzdění. Vše bude takové, jak má u Audi být.“ Lze tedy kvitovat, že vozy hlavně se spalovacími motory v dohledné době nikam nezmizí a Audi s nimi chce být dále konkurenceschopné. Smutné je nadále jen to, že z dlouhodobého hlediska spřádá plány podle těch politických, preference zákazníků zůstávají na druhém místě.

