Někdo si koupil nové nejrychlejší auto světa, nebude s ním ale moci ujet víc jak 4 tisíce km za rok

Je to vůbec první odhalená zákaznická specifikace auta, které se honosí tím, že jako první silniční stroj překoná rychlost 500 km/h. To bude muset ještě dokázat a pokud si něco takového bude chtít střihnout jeho majitel, nebude to moci dělat příliš často.

Texaská firma Hennessey Performance proslula jako úpravce, který má na svědomí spoustu extrémně výkonných modifikací aut jiných výrobců. Nyní se ale jen pod jménem Hennessey snaží prosadit i jako samostatná automobilka. Jejím cílem ovšem není vyrábět něco jako VW Golf, i když o skromnějším záměru též nelze mluvit.

Na sklonku loňského roku představila model Venom F5 a později detailně ukázala i jeho motor. Stačí říci, že disponuje výkonem 1 842 koní, abyste pochopili, co je jeho cílem. Hennessey říká, že tohle auto bude tím prvním silničním, které se rozjede na opojných 500 km/h, a je tedy novým nejrychlejším autem světa. Hmatatelný důkaz zatím chybí, takže to berme s rezervou, parametry má ale vůz skutečně opojné.

Jeho motor krom zmíněného výkonu produkuje také 1 617 Nm točivého momentu a z klidu na dvoustovku má zrychlit již za 4,7 sekundy. Na třístovku se má dostat za 8,4 sekundy, na čtyřstovku za 15,5 sekundy a jak jsme již zmínili, nakonec překonat 500 km/h. Půjde o patřičně exkluzivní zboží, vyrobeno bude jen 24 takových aut, podle slov automobilky ale byla půlka produkce již loni rozebraná.

Aby dodala svým slovům váhu, ukázala nyní první vůz v zákaznické specifikaci. Jeho kupcem není nikdo menší než Howard Panes, americký miliardář, který založil, vybudoval a posléze prodal firmu vyrábějící e-cigarety značky Logic. Nyní bude moci okusit trochu jiné než cigaretové opojení, bude ovšem řádně dávkované.

Hennessey totiž nebylo s to vůz auto plně homologovat pro provoz v USA kvůli chybějícím airbagům - patrně se do relativně Venomu F5 všechny nevešly. Firma tak auto bude prodávat s výjimkou, kterou si kdysi vymohl Bill Gates. I takto, ne plně homologované auto lze v USA provozovat, ovšem s limitním nájezdem 4 000 km za rok. Zní to jako omezující faktor a může jím být, s ohledem na typickou kilometráž zvládanou podobnými superauty to ale nejspíše nebude trápit žádného z kupců. Však i průměrný nájezd o dost obyčejnějších Ferrari je nižší než 4 tisíce kilometrů ročně.

Podívejte se ale sami, jak si Howard Panes nechal auto poskládat. I když světle modrá auta nejsou úplně náš šálek kávy, asi bychom si nechali říci. To víte, autu jedoucímu 400 km/h pouhých 15,5 sekundy po startu z místa člověk leccos odpustí...

Toto je první zákaznické Hennessey Venom F5, prý nové nejrychlejší auto světa, které si koupil Howard Panes. Jestli pojede přes 500 km/h, bude muset dokázat, Panes s ním ale zcela jistě nebude moci jezdit moc často, limitem jsou pro něj 4 tisíce km za rok vzhledem k bezpečnostním limitům vozu. Foto: Hennessey

