Němci chtějí změnit pravidla pro nákup aut, tvrdě by to zasáhlo drahé značky, značně změnilo poměry na trhu | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Německé sociální inženýrství nezná hranic ani bratrů, a tak momentálně míří k další změně zákonů, která by mimo hru dostala služební auta určená i pro soukromé využití. Pokud vládní strana tento nápad prosadí, zle bude hlavně u BMW.

Před čtyřiapadesáti lety odstartovala v České republice tvrdá normalizace. Z původní myšlenky komunismu přitom zůstala jen pára nad hrncem. Všechno sice bylo všech, nicméně nikdo vlastně neměl nic. Dokonce ani touhu pracovat nad rámec svých povinností, neboť přijít tak šlo spíše k problémům než lepší životní úrovni. A jakkoli jsme si měli být všichni rovni, někteří si byli rovnější. Sociální inženýrství zkrátka nikdy nefungovalo a nikdy fungovat nebude - společnost je pestrá, není jednolitá, a podle toho je třeba s ní zacházet.

Němci nicméně na minulé dění, které mohli sledovat doslova za kopečky, evidentně zapomněli. V posledních letech se proto snaží narovnávat prostředí bez ohledu na dopady jednotlivých kroků. Aktuálním trnem v oku se staly služební vozy, které je možné používat i pro soukromé účely. Tento benefit funguje v Německu podobně jako u nás a je zejména daňově výhodný pro zaměstnavatele i zaměstnance, proto je také počet aut prodávaný firmám tak vysoký. A proto vůbec jsou prodeje aut tak vysoké. Odměňovat zaměstnance částečně „autem” se prostě vyplatí - nebýt tato možnost na stole, spousta lidí „služebák” nedostane a dá přednost jiné formě dopravy.

Je to dekády fungující institut, zeleně smýšlejícím německým politikům ale najednou vadí. Podle odhadů tak státní kasa přichází až o 6 miliard Eur (cca 148 mld. Kč) ročně, z poloviny je tak navíc zvýhodněno 20 procent domácností s nejvyššími příjmy, protože služební auta logicky nedostávají lidé s nízkými platy. To má podkopávat snahy o sociální smír, navíc to dle Zelených, kteří proti služebním vozům brojí nejvíce, tímto způsobem dochází k většímu znečištění životního prostředí. Služební vozy jsou totiž obvykle větší a dražší auta, mají tedy vyšší výkon než auta zaregistrovaná na soukromé osoby (160 koní vs. 115 koní) a navíc najedou ročně dvakrát více kilometrů.

Zelení proto volají po změně daňového systému, a to zejména kvůli zachování programu, který jejich strana spolu s vládními partaji SPD (sociální demokraté) a FDP (svobodní demokraté) představila před prázdninami. Politici se totiž rozhodli vykompenzovat lidem vyšší náklady dané energetickou krizí pomocí permanentek pokrývajících veškerou hromadnou dopravu. Měsíční lístek na cokoli tak stál jen 9 Eur (225 Kč).

Tento program byl dle německého kancléře Olafa Scholze „mimořádně úspěšný“, nicméně zatím se s ním počítá pouze do 31. srpna. Ministr financí Christian Lindner totiž uvedl, že pokud by se stal standardem, přijde zemi každoročně na 14 miliard Eur (345,3 mld. Kč). Tyto peníze by pak podle něj chyběly třeba ve školství. To Zelení nerozporují, právě proto ovšem požadují zrušení výhod spojených s nákupem a provozem služebních aut a přesun ušetřených peněz směrem k autobusům a spol.

Pokud tento záměr bude schválen, zasažené budou hlavně značky Audi, BMW a Mercedes-Benz. Z dat registru totiž vyplývá, že od ledna do července na tyto tří výrobce připadá 366 tisíc prodaných aut, z toho ovšem zhruba 148 tisíc neboli 38 procent bylo pořízeno na firmy. Naprostá většina z nich jsou pak právě auta pro zaměstnance používaná i soukromě - ryze firemních služebních aut jakéhokoli typu je z toho zlomek, těch by se změny pravidel pro nákup nedotkly. Pokud tedy budou zrušené daňové výhody spojené se služebními vozy, pak si tyto automobilky mohou odepsat značnou část svých prodejů.

Nejvíce by bylo bito BMW, které takto prodává celých 41 procent svých aut. A změna by překreslila celou mapu prodejů aut v Německu. Analytici očekávají, že když budou služební vozy i pro soukromé účely prakticky zrušeny, část lidí si logicky na dojíždění koupí soukromý vůz, kterým ale nebude to samé, co by dostali od zaměstnavatele. Sáhnou po menších, levnějších autech, což může znamenat jejich renesanci. Takový dopad by ovšem Zelené mohl jen těšit...

Na druhou stranu ale nelze ignorovat, že pokud by Audi, BMW a Mercedes přišly o tolik prodejů, může to být pro Německo snadno daňově mnohem nákladnější než zachování dosavadního modelu. Uvidíme tedy, zda tento záměr projde, může to být opravdu zásadní krok a impuls k podobným změnám i v jiných zemích, Českou republiku nevyjímaje.

Zdroj: Focus

