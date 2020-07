Němci dali jasně najevo, jak málo stojí o elektromobily i při dotacích až 240 tisíc Kč před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Vládní podpora alternativního pohonu u našich sousedů narostla až na takřka čtvrt milionu korun. Ovšem ani tak o nich dvě třetiny motoristů nechtějí ani uvažovat.

Koronavirus zanechal na automobilovém průmyslu nemalé stopy. Nyní jsou sice prakticky veškeré restrikce na starém kontinentu minulostí, ovšem i tak branže čelí nemalým problémům, neboť nastalá situace zasela do myslí zákazníků značnou nejistotu. A politici se zjevně rozhodli, že peníze daňových poplatníků budou pěchovat jen jedním směrem, a sice k elektromobilitě. V Německu tak vládní dotace u aut s cenou do 40 000 Eur (cca 1,065 milionu korun) nově činí již neskutečných 9 000 Eur (240 tisíc korun). Otázkou však je, zda i takové pobídky vůbec něčemu pomohou.

Aktuálně se totiž u našich sousedů objevilo hned několik studií, ze kterých alternativní pohon vůbec nevychází dobře. Jak totiž zjistil kupříkladu web Mobile.de, ve prospěch elektromobilů by se v případě volby ekologického pohonu vyslovilo pouze 12,6 procenta dotázaných. A pro hybridy 16 procent. Ovšem více než jedna třetina, konkrétně pak 36,9 procenta, by sáhla po klasickém benzinovém ústrojí. To jsou ve výsledku pro elektrifikaci ještě docela dobrá čísla, za nimiž ovšem stojí právě charakter dotazu - volba ekologického pohonu. A ani v tomto případě lidé v prvé řadě nechtějí sáhnout po elektřině.

Jakmile je záběr rozšířen na obecnou preferenci pohonu nového auta, je elektromobilita odmítána mnohem více. Potvrzuje to automobilový klub Mobil in Deutschland, který na Facebooku oslovil dokonce více než 240 tisíc lidí. Z toho 18 361 uživatelů sociální sítě přistoupilo k hlasování, ve kterém dalo z 55,2 procenta hlas dieselům. Na druhém místě pak se 43,2 procenty skončily benzinové motory, zatímco pro ty elektrické se rozhodlo pouze 1,6 procenta hlasujících.

Ani pokud jde o ryze ekologický pohon, bateriové elektromobily nevítězí. Nejvíce hlasů totiž lidé dali vodíkovému pohonu, za nímž se umístily benzinové agregáty. Ve výsledku tedy vlastně nepřekvapí, že hned 61,3 procenta dotázaných o koupi elektromobilu neuvažuje, a to ani poté, co dotace vystoupaly na čtvrtinu prodejní ceny. Zajímavé nicméně je, že mnohem většími odpůrci alternativního pohonu jsou ženy. Hned 52,8 procenta z nich by totiž vždy dalo přednost benzinovému či dieselovému motoru. U mužů pak jednoznačně vede vodíkový pohon, který je ale zastoupen jen Toyotou Mirai a Hyundai Nexo.

Právě se značkami přitom souvisí další část studie. Lidem, kteří se totiž pro elektromobil nakonec rozhodnou, až tak moc nezáleží na tom, jaký výrobce za nimi stojí. To by přitom mohla být voda na mlýn čínských automobilek, které by v Evropě mohly zakrátko nabízet výrazně levnější produkty, než s jakými jsou spojené značky jako Audi, BMW, Mercedes, Jaguar, Tesla či VW. A to jediné by nejspíše mohlo alternativnímu pohonu napomoci v oblibě.

Je ovšem třeba dodat, že třetina dotázaných uvedla, že ekologický dopad auta nemá na jejich volbu žádný vliv a dalších 43,2 procenta lidí uvedlo, že jim postačí nízko-emisní a nikoliv bezemisní vůz, budou zřejmě němečtí politici ony dotace ještě navýšit. Ani snížení ceny o čtvrtinu evidentně k masové elektrifikaci nevede a vnutit lidem něco, o co přirozeně nestojí, bude mnohem těžší.

Němci bateriové elektromobily v průzkumech jasně odmítají. Grafika: Mobil in Deutschland, Mobile.de



Zejména mužské publikum ale dává palec nahoru elektromobilitě vodíkové, jenž je ovšem zastoupena pouze Toyotou Mirai a Hyundai Nexo. Foto: Toyota, Hyundai

Zdroj: Focus.de

Petr Prokopec