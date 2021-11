Němci hledali nejlepší kompaktní SUV z východu, na trůn posadili to úplně nejnovější před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Více konkurenční třídu aut abyste dnes v Evropě pohledali, tohle ale nejsou modely, které by většinu lidí napadly mezi prvními, když se pro nějaké vydají. Modely Mazda CX-30 a Subaru XV ve srovnání doplnil Nissan Qashqai.

V únoru letošního roku Nissan představil třetí generaci SUV Qashqai. Ta oproti svému předchůdci narostla o 35 milimetrů do délky, 32 milimetrů do šířky a o 25 milimetrů do výšky. Zároveň se pyšní rozvorem protaženým o 20 milimetrů, uvnitř tak dokáže komfortněji pohostit pětici pasažérů, stejně jako více jejich kufrů a tašek. Nissan totiž rovněž snížil podlahu zavazadelníku a přepracoval i zavěšení, načež lze nad zadní nápravu uložit o 50 litrů více.

Po několikaměsíčním čekání nyní Qashqai konečně přichází do prodeje, o přízeň publika se však stejně jako druhá generace bude muset bít s mnoha soupeři. Německý Auto Bild se zaměřil na ty z východu, jmenovitě Mazdu CX-30 a Subaru XV, z nichž první zmíněný zástupce je k mání již dva roky, zatímco druhý dokonce tři. Po teoretické stránce by tedy vůči novějšímu soupeři neměla mít obě SUV vtěší šanci. Jenže jak se již mnohokrát ukázalo, co je nové, to nemusí být nutně nejlepší.

Rozuzlení nebudeme schovávat až na konec článku, místo toho rovnou zmíníme, že Qashqai z dané trojice podle Němců tím nejlepším skutečně je. Jeho vítězství však není až tak jednoznačné, neboť získal 526 bodů z 800 možných, zatímco stříbrná Mazda mu s 523 body dýchá těsně za krk. Subaru pak má sice se 493 body výraznější odstup, ovšem jak si za moment řekneme, pro mnoho lidí dost možná bude vítězem.

Nissan boduje zmiňovaným zavazadelníkem, stejně jako schopností utáhnout o půl tuny těžší přívěs než konkurence. Kupodivu je to však Subaru XV, které nabízí nejvíce prostoru na předních i zadních sedadlech. Mazda pak boduje nižší nákladovou hranou v zavazadelníku, stejně jako interiérem, který vypadá nejhodnotněji. Slícování jednotlivých panelů nicméně není tak dobré jako u Subaru, jenž veškeré šroubky utáhlo daleko těsněji.

Něco takového oceníte zejména v terénu, kam se s XV můžete bez problémů vydat i díky stálému pohonu všech kol. V případě CX-30 ovšem můžete slýchat vrzání a rachtání i během jízdy na silnici. Oba vozy nicméně nedisponují parkovacím asistentem, jenž Qashqai do vínku dostal. Stejně jako lepší multimédia s intuitivnějším palubním menu. Zároveň se novinka obejde i bez většiny tlačítek, na rozdíl od zástupce Subaru.

Kromě již zmíněného můžeme Nissanu přičíst k dobru největší počet asistenčních systémů, po stránce motorické si nicméně celá trojice je víceméně rovna. Jakkoliv u Subaru je hybridní systém přeci jen poněkud žíznivější, zatímco Mazda působí nejsportovnějším dojmem. Tím se přitom dostáváme k verdiktu - pokud je totiž pro vás stěžejní rychlejší jízda po silnici, volte CX-30, zatímco XV je nejlepší v terénu.

Třetí generace Nissanu Qashqai není až tak vyhraněná jako soupeři, o to ale značce nejspíše šlo. Novinka totiž dokáže zaujmout prakticky každého, i proto se u ní dá počítat s nejvyššími prodeji. Musíte však akceptovat fakt, že pokud chcete čtyřkolku, pod 844 tisíc se na českém trhu nedostanete. CX-30 AWD je pak k mání od 740 900 Kč, zatímco za XV se 150 koňmi dáte minimálně 830 000 Kč.

Nový Nissan Qashqai neurazí, ale zároveň také nemusí nadchnout. Mazda CX-30 je pak nejlepší na silnici, zatímco Subaru XV si rozumí s terénem. Ilustrační foto: Automobilky

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

