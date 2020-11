Němci nabízí vychytávky pro obytná auta, vedle nichž bledne celé Simply Clever Škody před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Vanlife Manufaktur

Nejde o řešení určená pro jedno konkrétní auto, pro jejich demonstraci ale posloužil užitkový vůz, který nepatří mezi největší. Přesto se dokázal proměnit v obývák, jídelnu, kuchyni, ložnici a toaletu.

Co koronavirus někde bere, to jinde rozdává plnými hrstmi. Řeč bohužel není o lidských životech, s těmi dělá jen to první, na mysli nyní máme podnikatelské příležitosti. Zatímco stále více klasických restaurací je zralých na zavření, rozvážkové služby jedou na plné obrátky. Více v kurzu než kdykoliv předtím jsou také obytné vozy, neboť řada států omezila vstup na své území a hotely jsou na tom podobně jako ony restaurace. Lidé tak mohou cestovat pouze v omezené míře a pokud s někam přece jen vydají, mohou se spoléhat jen na to, co mají s sebou.

Kýžené nezávislosti mohou takovým pomoci dosáhnout balíčky úprav užitkových aut s příhodným označením Vanlife Escape, které nabízí německá firma Vanlife Manufaktur. Prezentuje je na předchozí generaci Mercedesu Sprinter, jehož ojeté exempláře můžete pořídit za relativně malé peníze. Pokud ovšem nemáte hluboko do kapsy, můžete jako základ pro konverzi použít také stávající provedení W907, Volkswagen Crafter nebo MAN GTE. A ve výsledku ani to nemusí být konec, model Escape je i demonstrátorem toho, co společnost dokáže provést téměř s čímkoli.

Cena základního balíčku úprav byla vyčíslena na 47 900 Eur (cca 1,28 milionu Kč), což nejsou úplně malé peníze. Na druhou stranu za ně dostanete opravdu hodně, součástí standardní výbavy je totiž 84litrová nádrž na pitnou vodu, 20litrová na odpadní vodu, 65litrová lednička, nerezový dřez a plynový hořák s 2,7kilovou lahví. Vše je přitom uloženo v nábytku vyrobeném z dubového dřeva, které má zajistit dostatečnou tuhost. I proto, že v zadní části vozu nechybí ani dvoupostel.

Němci si přitom byli vědomi faktu, že dodávky typu Mercedesu Sprinter sice nejsou vyloženě malé, ve srovnání s tradičními obytnými vozy jsou to ale prcci. A proto se snažili být natolik vynalézaví, jak jen to šlo. Pokud by se tedy vnitřkem dodávky nechala inspirovat Škoda pro nové prvky Simply Clever, ani by nás to nepřekvapilo, mladoboleslavské nápady toto dílo v lecčem překonávat. Dřez lze totiž přiklopit krytem, který tak slouží jako prkénko či prodloužení pracovní desky, zatímco jeden bok lavice u bočních dveří je venkovním stolíkem a druhý vnitřním.

Mimo to byla dodávka osazena solárními panely, stejně jako přídavným dieselovým topením a bojlerem. Dále pak nechybí lithiové baterie o kapacitě 100 Ah, skrze něž lze napájet hned několik zařízení najednou. Boky vozu se dočkaly tepelné izolace, přičemž vzadu došlo na jejich plastové rozšíření kvůli již zmíněné posteli. Ta skrývá i sprchu a může posloužit také jako skladovací prostor, zatímco na dveře za ní lze instalovat nosiče kol nebo chemickou toaletu.

Pokud nicméně zvolíte maximum dostupného, díky čemuž se vaše dodávka promění v obytný vůz se vším všudy, jak jej vidíte na obrázcích, pak již nelze počítat se zmíněnou základní cenou konverze. Místo toho z vašeho účtu zmizí rovných 65 tisíc Eur (1,74 milionu Kč). To již tak levný špás není, i přesto Němci očekávají velký zájem, v této době vskutku nepřekvapivě.

Mercedes-Benz Sprinter se u firmy Vanlife Manufaktur dočkal konverze, která z něj udělala stylový domov na kolečkách s řadou vychytávek. Němci museli být značně vynalézaví už proto, že měli nouzi o místo. Foto: Vanlife Manufaktur

Zdroj: Vanlife Manufaktur

Petr Prokopec