Němci dali ruské legendě neobvyklý pohon, má několik nových funkcí

Jako u většiny podobných staveb je i v případě této její smysl přinejmenším diskutabilní, zajímavé dílo je to ale každopádně. Německá firma sebrala ruské Ladě Niva spalovací motor a nahradila jej elektrickým pohonem s 30kWh bateriemi.

Ladu Niva máme snad všichni zafixovanou jako legendární ruský off-road, jehož design se od roku 1977 prakticky nezměnil. A na rozsáhlé modernizace nedošlo ani pod kapotou, kde již několik dekád odvádí svou práci atmosférická benzinová jedna-sedma. S tímto motorem přitom tato ikona nejspíše „doklepe“ i svůj životní cyklus, který by měl skončit v roce 2026. Moderní pohonné jednotky tak lze čekat až od nové generace, která dorazí s platformou CMF a sourozenci od Dacie v roce 2024. Neznamená to však, že byste aktuálně nemohli takříkajíc kráčet s dobou.

Společnost Schmid GmbH, která sídlí jen pár kilometrů od českých hranic v německém Traitschingu, nacpala pod kapotu ruské legendy elektrický pohon. A hned na úvod je třeba zatleskat tomu, že se nesnaží jen vézt se na vlně dotací, ale konvertovat na elektrický pohon tak, aby dávala smysl při určitých specifických využitích. Jak moc se jí to daří, posuďte sami, ryzí marnost to ale snad není.

Než se nicméně dostaneme k současné nabídce, je třeba v krátkosti zamířit do minulosti. Němci totiž s elektrifikací začali koketovat před několika lety, kdy odlišný pohon zabudovali pod kapotu Volkswagenu Golf třetí generace. Jakmile pak ten se odebral na věčnost, veškeré komponenty související s alternativním pohonem získal nový vůz, a to v úvodu zmiňovaná Lada Niva. Došlo tedy na nevídanou recyklaci, přičemž dle firmy Schmid může toto „předávání pochodně“ proběhnout až třikrát, životní cyklus komponentů tak činí až 25 let.

Abyste nicméně s takovou životností mohli počítat, je třeba pár ústupků. Tím prvním je dobíjení baterií o vskutku prachbídné kapacitě 30 kWh, to není ekvivalent ani 10litrové nádrže nafty. Na udávaných 300 km tedy vystačí jen stěží, rozhodně ne pak za předpokladu, že toužíte po výše zmíněné recyklaci. Baterie se totiž mají nabíjet ve chvíli, kdy jejich kapacita klesne na 50 procent. To znamená, že spotřebovat můžete maximálně 15 kWh, jenž povětšinou vystačí sotva na 100 kilometrů jízdy s maximálním sebezapřením, rozhodně pak ne v terénu.

I výše zmíněné by navíc fungovalo zen na počátku vlastnictví auta. Němci totiž dodávají, že pokud skutečně budete dodržovat onu podmínku s maximálně polovičním vybitím, měli byste mít po oněch 25 letech a devíti tisících dobíjecích cyklech k dispozici 80 procent původní kapacity baterií. Tedy nějakých 24 kWh. Je tedy jasné, že překonvertovaná Lada může zaujmout jen jako druhé či třetí auto do rodiny, s nímž se navíc počítá jen na krátké trasy.

Auto ovšem má i jednu neobvyklou, třebaže u elektrických aut stále častěji skloňovanou funkci - posloužit může i jako zásobárna energie pro jiné využití. Jakkoliv používá lithium-železito-fosfátové baterie, které nelze vnímat jako zrovna ultramoderní, vůz může energii ze sítě nejen čerpat, ale zároveň do ní i dodávat, pokud tedy nějakou má. Němci v tomto ohledu uvádí, že jejich dům spotřebuje každý den zhruba 15 kWh elektřiny, z čehož 6 kWh připadá na noc. A jelikož o denní produkci se starají fotovoltaické panely, které zároveň Ladu Niva i nabíjí, přes noc pro změnu ruský off-road přispívá svými bateriemi. Tím ovšem jeho dostupná ranní kapacita činí nanejvýš 24 kW, což je ještě větší bída.

Firma Schmid nicméně nezůstává pouze u toho, do zavazadelníku totiž instalovala rovněž 220voltovou zásuvku. Niva se tedy může stát generátorem třeba pro elektrickou sekačku či kosu v místech, kam běžná síť ještě nebyla zavedena. Jak jsme tedy zmínili, pro konkrétní zákaznickou skupinu takto překonvertovaný může dávat smysl, musí si ale připravit nemalou částku. Němci si jen za konverzi účtují 19 990 Eur, tedy asi 508 tisíc Kč. To je na jakoukoli Ladu spousta peněz, zvláště když za základ v podobě samotného auta musíte zaplatit zvlášť.

Lada Niva se dočkala konverze na elektrický pohon. Ten je navíc přenositelný a jeho baterie jsou použitelné i pro napájení čehokoli dalšího. Foto: Schmid GmbH

