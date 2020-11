Němci překvapili volbou domácího Auta roku 2021, v anketě nezvolili německý vůz před 7 hodinami | Petr Prokopec

I v Německu bývá zvykem dávat při rozličných volbách auta roku přednost domácím vozům a že je tam obvykle z čeho vybírat. Přesto v letošní GCOTY vyhrál vůz z ciziny, a to skutečně zvláštní.

Začíná být stále jasnější, že v Evropě budou mít automobilky bez slabosti pro elektrický pohon těžký život. Nejde přitom jen o prodeje, ale také o prestiž, kterou pomáhají utvářet všemožné ankety vybírající auta roku. Od jejich organizátorů a porotců bylo vždy možné očekávat jistou úlitbu stávajícím trendům, ovšem zatímco dříve bylo téměř nemožné vidět na piedestalu cokoli drahého, nyní na vysoké ceny pomalu nikdo nebere ohled.

Stačí ostatně zavzpomínat na posledních pár dekád, kdy se všemožnými auty roku stávaly hlavně vozy mainstreamových značek, a nikoliv vrcholné supersporty či limuzíny, ať už byly jakkoli výjimečné. Přitom právě v jejich případě výrobci často přicházeli s radikálními technologiemi a systémy, jenž zlepšovaly dynamiku, komfort či bezpečnost. Nešlo přitom nutně jen o hračky pro bohaté - většina přelomových řešení se postupem času dostala k davům, přesto invenci nikdo náležitě neocenil.

V případě elektrických aut příliš vysoká cena evidentně není problémem, a to i když to či ono auto nenabízí vlastně nic přelomového. Dokládají to také výsledky ankety Německé auto roku (GCOTY) 2021, kde zlato nebral nikdo z domácích favoritů, ale prťavá Honda e. Tedy japonský elektrický hatchback, který u našich sousedů startuje na 32 996 Eurech (cca 870 tisíc Kč). U nás je pak „éčko“ ještě o dalších 30 tisíc korun dražší, pročež jej vlastně nepořídíte levněji než základní Audi A4. Je však vůči němu praktičtější? Nikoliv? A dojede na jedno natankování dále? Nepřekvapivě ani náhodou.

V řeči suchých čísel totiž Honda e skutečně nemá čím přesvědčit, neboť za necelých 900 tisíc korun dostanete zavazadelník o objemu pouhých 171 litrů a dojezd 222 kilometrů odpovídající cyklu WLTP. Realita přitom bude výrazně nižší, zvláště v nadcházejících měsících, kdy část baterie o kapacitě 35,5 kWh vycucne topení.

Honda e je tak možná zajímavým městským vozem, který se pyšní i netradičním designem odkazujícím na kořeny japonské automobilky, ovšem při její ceně nemá pragmaticky uvažujícímu zákazníkovi co nabídnout. Ostatně za daných 900 tisíc korun jste si letos mohli pořídit elektrickou Škodu Citigo s prakticky stejným dojezdem, ovšem stejným zavazadelníkem, a ještě by vám zbylo na základní Kamiq s litrovým motorem, s nímž byste obstarávali delší cesty.

Je tak těžko pochopitelné, čím japonský hatchback porotu přesvědčil. Nicméně logika se z Německa evidentně vytratila již před delší dobou, neboť elektrifikace ovládá anketu již třetím rokem. Zatímco ovšem na Jaguar I-Pace a Porsche Taycan šlo nahlížet zčásti i pozitivně, a to hlavně u druhého zmíněného, který do hry přinesl řadu novinek včetně 800voltové architektury, Honda e skutečně nedisponuje ničím, co by šlo označit za převratné.

I tak musíme Hondě pogratulovat, ostatně „éčko“ je prvním japonským vítězem v Německu. My pak jen dodáme, že anketa dále počítá ještě s dalšími čtyřmi oceněnými, kdy VW Golf ovládl kompaktní třídu, VW ID.3 byl nejlepší prémiovkou pod 50 000 Eur (cca 1 318 000 Kč), Polestar 2 nejlepší prémiovkou nad 50 tisíc Eur a BMW Alpina B3 dominuje sportovním vozům.

Honda e je novým Německým autem roku 2021. Proč? To vám opravdu nepovíme, soudě podle fotky se zástupcem značky přebírajícím ocenění to udivilo i jeho. Foto: GCOTY/Honda

