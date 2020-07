Němci řekli víc k pneumatice budoucnosti, chytře sníží spotřebu i zlepší jízdní projev před hodinou | Petr Miler

I s koly vypadají jako z vesmírného modulu, o hudbu hodně vzdálené budoucnosti se ale nejedná. Jejich hlavním smyslem je ušetřit řidiče obíhání auta s hadicí od kompresoru a přesto jim dopřát co nejlepší jízdní vlastnosti, nejnižší spotřebu i hlučnost.

Povinné elektronické sledování správného tlaku pneumatik je prakticky k ničemu a dojezdové obutí typu run-flat jen ničí kvalitu jízdy i výdrž podvozkových komponentů. Nejlepším řešením sledovat tlak klasickým manometrem a vozit s sebou plnohodnotnou rezervu. Jenže na to první dnes spousta lidí nemá čas a na kompletní páté kolo uvnitř vozu už ani nebývá v dnešních zavazadlových prostorech místo.

Tuto situaci chce jakousi třetí cestou vyřešit německý Continental, který už loni poprvé ukázal návrh inteligentní pneumatiky, která se sama dovede dofukovat za jízdy a přizpůsobuje vnitřní tlak aktuálním podmínkám. Říká si Conti C.A.R.E. (Connected. Autonomous. Reliable. Electrified. - budeme ji dále říkat jen Care) a slibuje být pneumatikou budoucnosti, která se postará o vždy správný stav a tlak v pneu bez nutnosti se čímkoli zabývat. Auto tak má mít vždy minimální spotřebu a nejlepší možný jízdní projev, aniž by tím utrpěl komfort jízdy nebo technika zbytku vozu. Nyní víme více o tom, co vše dovede.

Řešení počítá s řadou senzorů, která sledují hloubku vzorku, technický stav, teplotu a samozřejmě také vnitřní tlak pneu. Všechny tyto informace jsou shromažďovány systémem ContiSense a přenášeny prostřednictvím zabudovaného rozhraní Bluetooth do palubního počítače automobilu. Nastřádaná data je možné v konečném důsledku poslat na mobilní telefon řidiči či servisu, ale to není podstata věci.

Základním kamenem Conti Care je schopnost samostatně upravovat tlak. Co je důležité, chytrý systém nepoužívá zastaralý externí dofukování jako z nákladních vozidel, který je těžký, složitý a energeticky náročné. Chytře používá integrované odstředivé čerpadlo, jakmile tedy vůz dosáhne vyšší rychlosti, zařízení začne pumpovat vzduch do pneumatiky.

Odstředivé čerpadlo nedokáže fungovat či nefungovat podle libosti, funguje pořád. Pokud ale máte obavy, že bude pneumatiku neustále dofukovat, nebo ji bude nutné permanentně plnit tlakem a současně ji upouštět, není tomu tak. Přebytečné množství tlakového vzduchu Conti Care ukládá do zvláštní „nádrže” a dokáže jej použít v momentě, kdy je třeba tlak rychle navýšit, třeba v případě defektu. V takovém momentě by odstředivé čerpadlo nestačilo, tohle situaci řeší.

Precizní práce s tlakem má pak spolu se zvláštním vzorkem a vůbec konstrukcí celého kola přispět i k minimalizaci hlučnosti, což lze též jen kvitovat. Vypadá to jako zajímavé a přitom jednoduché řešení, počkejme si ale na hotový produkt. Nemusí to trvat tak dlouho - podle Continentalu nejde o žádné sci-fi a na prvním sériovém autě se koncept může objevit už během několika málo let.

