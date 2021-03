Němci si mohou nový Mercedes C objednat i s výbavou, o níž Češi mohou jen snít před 8 hodinami | Petr Prokopec

Když se nová třída C představila světu, ukázala interiér je v provedení, které jako by z oka vypadlo Teslám. Jak se ale nyní ukazuje, vůz je v Německu k mání také s interiérem s klasickými tlačítky, český importér ale tuto verzi nenabízí.

Nová generace Mercedesu třídy C již dorazila do prodeje. Připravit si na ni musíte minimálně 1 049 700 Kč, za které můžete počítat s variantou C180. To na první pohled nezní zrovna špatně, ovšem jakmile nakouknete do technických parametrů, úsměv na rtech vám poněkud ztuhne. Základní provedení pohání jen benzinová jedna-pětka, která sice produkuje 170 koní, ovšem stále to znamená, že si kupujete Mercedes střední třídy za více než milion korun, který pohání menší motor, než má lecjaká Škoda.

Pokud se s tím nehodláte smířit, můžete samozřejmě postoupit o stupeň výše, třeba k variantě C300, u které se již počítá právě s dvoulitrem, jenž byl naladěn na 258 koní. Navíc se stejně jako jedna-pětka dočkal i mild-hybridizace a tedy dodatečného elektrického výkonu, přičemž dle českého konfigurátoru vychází na 1 321 320 Kč. Nás ovšem v této chvíli zajímá spíše konfigurátor německý, který odhalil něco, s čím tuzemská klientela značky do kontaktu nepřijde, a to ani u základního modelu.

Řeč je o středové konzoli, kterou zdobí výškově orientovaná obrazovka multimediálního systému MBUX. Ta má v Česku vždy 11,9palcový rozměr, zatímco Němci u méně výkonných motorizací počítají s 9,5palcovým provedením. Mohlo by se tak zdát, že dostávají méně za více, neboť varianta C180 je přijde na 41 138,30 Eur (cca 1 074 000 Kč). Nicméně záleží na úhlu pohledu, přičemž dle našeho názoru jde spíše o pravý opak. S menší obrazovkou jsou spojené i výhody.

Součástí většího displeje je totiž i digitální ovládání klimatizace, zatímco u menšího lze najít po stranách tlačítka. Ta sice působí, jako kdyby byla součástí dotykového panelu, ovšem to je opravdu jen pouhé zdání - jde zkrátka o klasické fyzické ovladače, které jsou mnoha lidem bližší, než ty digitální. Němcům tedy opravdu lze závidět, neboť jednu z nejužívanějších funkcí mohou mít snáze pod kontrolou. Naši sousedé se na druhou stranu musí v té chvíli spokojit s 10,25palcovým přístrojovým štítem namísto 12,3palcového, který je v Česku standardem.

Nová generace Mercedesu třídy C v základu počítá i s tlačítkovým ovládáním klimatizace. Čeští zákazníci však o tuto volbu přišli, na tuzemském trhu je k mání pouze plně digitální konzole. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec