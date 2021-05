Němci srovnali BMW 1 s Volkswagenem Golf, výsledek zaskočil i je samotné před 4 hodinami | Petr Prokopec

Výsledky podobných srovnání by měly být jasné předem, neboť proti sobě nastupují vůz mainstreamové značky na straně jedné a prémiové auto na straně druhé. Jenže BMW sešlo z cesty tak moc, že už ani v takovém klání na soupeře nestačí.

Uběhlo jen pár dnů od chvíle, kdy Mat Watson z Carwow srovnal novou Škodu Octavia Combi RS TDI s Volkswagenem Golf GTD a BMW 120d. I když byl český zástupce nejtěžší, na posledním místě neskončil. Místo toho nelichotivou pozici zaujal mnichovský hatchback, který byl ve všech srovnáních nejpomalejší a ještě se ukázalo, že při tom má největší spotřebu. Pro BMW je to potupa - nikoli jen proto, že je výrazně dražší než Octavia, ale také kvůli sportovnímu kreditu značky. Bavorská předokolka je totiž již jen stínem aut, které BMW jeho slávu přinesly. A nemyslí si to pouze Britové, ale i samotní Němci.

Momentálně totiž došlo na souboj řady 1 generace F40 a Golfu VIII v testu Auto Bildu. Do klání ale již nezamířily jedny z vrcholných variant, byť to v případě Volkswagenu tak může vypadat. Ovšem jím vyrobený hatchback jen dostal do vínku paket R-Line, s nímž vypadá na trhače asfaltu. K dispozici ovšem má pouze 130 koní, což je uspokojivé jen v případě, že nemáte výrazné ambice. Totéž ale platí také o BMW 118i, které se taktéž dočkalo 1,5litrové jednotky, ovšem již pouze tříválcové místo čtyřválce. Na druhé straně ale disponuje až 136 koňmi.

Jakmile se nicméně s BMW dáte do pohybu, zjistíte, že důvodů k pochvalám mnoho neexistuje. Vůz je sice v přímém směru rychlejší, ovšem jeho řízení je méně čitelné. To by nás nemělo překvapit, neboť značka dosud v tomto ohledu profitovala právě z toho, že výkon mířil na zadní nápravu a ta přední mohla reagovat přímočařeji. Nyní ovšem v nízkých rychlostech budete mít pocit, že řídíte spíše starý Mercedes třídy G, zatímco v případě Golfu působí vše mnohem lineárněji a tedy přirozeněji.

Ohňostroj marnosti pokračuje pod kapotou, neboť tříválec je sice výkonný, ovšem jeho koncepce mu neumožňuje dosáhnout kýžené jemnosti. Tu pak ostatně budete postrádat i u podvozku, který má blíže spíše k prkennosti. Vyřešit vše navíc ani nemůžete objednáním adaptivních tlumičů, neboť ty jsou dostupné až od verze 120i. Pokud si ovšem odpustíte paket M-Sport, jehož součástí je snížení podvozku o 10 mm, pak můžete počítat s vyšším komfortem. Ovšem také s nižší přitažlivostí a ještě horším jízdním projevem.

Němci pochopitelně zmiňují kritiku i u Volkswagenu, v jeho případě však nedostatky jsou již delší dobu známé a vlastně dobře zmapované. Uvnitř na vás totiž čekají plasty trochu horší kvality, palubní systém je matoucí a zpomalený a sedadla nenabízejí takovou oporu či pohodlí, s jakými můžete počítat u BMW. O to tu ale ve výsledku až tak nejde. Všichni totiž víme, že Němci nový Golf tak trochu upozadili na úkor elektromobility. Přesto je však lepší než řada 1, což je zkrátka překvapivé a pro bavorskou značku nepochybně dehonestující.

BMW tak sice toužilo zapadnout do davu, což by mu navýšilo prodeje, ovšem jak se ukazuje, onen dav zkrátka umí ve svých prošlapaných botách chodit lépe. Na prodejích se to sice zatím ještě tolik neprojevuje, ovšem na reputaci mnichovské značky nevyhnutelně musí. Takto se musí spokojit s tím, že v klání s autem obyčejné značky, které by dříve strčila do kapsy, kdykoli by si zamanula, získala jen 532 bodů z 800 možných; Golf je se skóre 555 bodů o dost jinde.

Pokud pošlete do křížku BMW 118i a VW Golf 1,5 eTSI, překvapivě to bude lidový vůz, kdo získá zlaté vavříny. Sázka mnichovské automobilky na pohon předních kol tedy znovu nevychází, přistoupila na pravidla hry jiných, kteří ji zvládají podstatně lépe. Foto: BMW/Volkswagen

