Němci srovnali své nejprodávanější SUV s novinkou s „neviditelnými" světly, má šanci?

/ Foto: Hyundai

Ačkoli na poli kompaktních SUV zuří na evropském trhu lítý boj, v poslední době na něm s nadhledem kraluje Volkswagenu Tiguan. Má odvážná novinka Hyundai šanci ukrást mu část zákazníků?

Není pochyb o tom, že i v Evropě se SUV vyhoupla na žebříček popularity. Jeho čelo poslední dva roky okupuje Volkswagen Tiguan, který je navíc i celkově čtvrtým nejprodávanějším autem na starém kontinentu. O svou pozici se pak vlastně až tak bát nemusí, neboť nejbližším konkurentem je Nissan Qashqai. Nicméně zatímco německý zástupce se postupně dere nahoru, tomu japonskému pozvolna dochází dech. Spíše než aby se tedy SUV ze Země vycházejícího slunce vrátilo zpět na trůn, musí se samo ohlížet po soupeřích.

Jsou nicméně nováčci na trhu natolik dobří, aby ohrozili klidný spánek stávajícího krále? To se pokusil zjistit německý Auto Bild, který Tiguan poslal do srovnávacího testu s nové Hyundai Tucson. Tedy s SUV, jenž proslulo zejména svými „neviditelnými“ světly. Korejci u něj zasadili diody do čelní masky, díky čemuž jejich novinka skutečně při stání na místě vypadá, jako kdyby žádné lampy vpředu vůbec nedostala. Stejného dojmu můžete nabýt i vzadu, a to ve chvíli, kdy začnete pro změnu pátrat po stěrači, který je ukryt pod spoilerem.

Je nicméně třeba dodat, že design je onou pověstnou mincí, která má dvě strany. Jakkoliv dnes Hyundai vystupuje z davu a zaslouží si palec nahoru minimálně za odvahu projevenou jak designéry značky, tak jejím vedením, otázkou je jeho přitažlivost za pár let. Radikální vzhled totiž zastarává nejrychleji, zatímco jakási tuctovost dokáže oslovovat publikum napříč dekádami. Kromě toho je třeba vzpomenout na fakt, že kompaktní SUV si kupují zejména starší zákazníci, kteří často netouží po experimentech.

Pokud přejdeme od exteriéru k interiéru, stává se situace ještě složitější. V případě Volkswagenu je totiž třeba počítat s nepříjemným vrzáním palubní desky. Oproti tomu Hyundai kontruje přílišnou hlučností od předních dveří. Korejci by se tedy možná v případě budoucího faceliftu měli zaměřit hlavně na lepší odhlučnění a koberečky. Na druhou stranu, v rámci jednoduchosti obsluhy mají nad Němci navrch.

V tomto ohledu se Volkswagenu začíná nevyplácet jeho posedlost dotykovými displeji, která vede k pozvolnému vymizení všech klasických tlačítek. Kvůli každé prkotině tak musíte do palubního menu, což nejen zdržuje, ale také otravuje. Nicméně je stále třeba dodat, že také v kabině šli Korejci futuristickým směrem, pročež možná řada lidí neskousne jejich pojení přístrojového štítu. Lépe tak působí středová konzole VW rozdělená na multimédia a panel klimatizace.

Tím se dostáváme k technice, kdy jsou oba vozy chválené za odtlumení pohonné jednotky, a to již při studených startech. Jde přitom o stěžejní záležitost, neboť Tucson i Tiguan spoléhají na turbodiesel. V korejském rohu odvádí svou práci jedna-šestka, 136 koní a 48voltový elektrický systém, v tom německém najdeme dvoulitr a 150 koní. A právě těch pár koní navíc umožňuje Volkswagenu, aby zůstal i nadále na čele pelotonu. Jeho jízda je nejen jemnější, ale také rychlejší.

Působivé přitom je, že navzdory většímu objemu, vyššímu výkonu a absenci mild-hybridizace je Tiguan v reálu úspornější (7,2 l versus 7,5 l/100 km). Mimo to má větší palivovou nádrž, u čerpacích stanic tedy nebude tak častým hostem jako Tucson. I díky tomu si nakonec na 800bodové škále připisuje 567 bodů, za které získává zlato, zatímco Hyundai se musí spokojit s druhou příčkou. S 553 body ovšem není příliš daleko, pro řadu lidí tak může být i vítěz. Zvláště když je levnější než „lidový vůz“.

VW Tiguan zůstává nejen evropskou jedničkou, ale i vítězem srovnávacího testu. Zatímco v prvním ohledu je jeho náskok veliký... Foto: Volkswagen



...v tom druhém již má těsně za patami nové Hyundai Tucson, jemuž může dát řada lidí přednost hlavně díky designu. Foto: Hyundai

Zdroj: Auto Bild

