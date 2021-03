Němci vyvinuli geniální systém, který sám vysvobodí zapadlé auto, nikdo ho ale nekupuje před 6 hodinami | Petr Miler

Je to velmi chytrá a praktická funkce, která dokáže s noblesou vyřešit situace, s nimiž se člověk jinak musí komplikovaně prát. Líbí se nám, zákazníci jsou ale zjevně jiného názoru.

Nová generace Mercedesu GLE je v prodeji už déle než dva roky a nedá se říci, že by byla neúspěšná - loni si v Evropě našla nejvíce zákazníků od chvíle, kdy změnila jméno z původní třídy M, a to navzdory situaci, jaká na trhu panuje. Čemu všemu za to vděčí, je otázkou, zcela jistě ale nejde o systém označený E-Active Body Control.

Jeho podstatou je 48voltový elektrický obvod kombinovaný se vzduchovým odpružením Airmatic a aktivními tlumiči s elektromotory u každého kola. Ty umí nezávisle na sobě až o 10 cm měnit polohu kola vůči karoserii, a tak auto může i s koly na zemi létat nahoru a dolů, jak to dělají vozy v rapperských klipech.

Účelem tohoto systému ovšem není oslnění publika, jde o praktickou funkci zvyšující komfort. Možnost rychle regulovat pozici jednotlivých kol ruší potřebu instalovat na podvozek klasické stabilizátory, což ve výsledku umožňuje snazší průchodnost terénem a zpříjemňuje chování na silnici. Nejviditelněji ale dokáže úžasně efektivně pomoci i při zapadnutí terénu. Principem funkce zvané Free Drive je, že v případě úplného uvíznutí se díky jakémusi „poskakování” dostane překážející materiál pod kola. V té chvíli vzorek otáčejících kol zabere a dojde k uvolnění vozu, který následně může i díky pohonu všech kol 4Matic opustit past.

Jak to funguje v dunách, už jsme viděli dříve a přišlo nám to opravdu přínosné, zvláště pak u auta, které se do terénu či zasněžených oblastí může zatoulat docela snadno. Navíc je třeba říci, že se jedná o Mercedes, vůz značky, jejíž zákazníci si nekupují nejdražší kůži na palubní desku proto, že ji potřebují, ale proto, že mohou. E-Active Body Control také mohou mít a jednou za dva roky mohou ukázat přátelům, jak jejich vůz nic nerozhodí. Ale oni jej nechtějí.

Zjistili to kolegové z Motor Trendu, kteří si všimli toho, že tato funkce vypadla z nabídky příplatkových prvků. Mercedes jim pak potvrdil, že tuto možnost pro model GLE dále nenabízí, neboť zájem o ní byl prakticky nulový. K dispozici je nadále u některých verzí většího GLS, ale to spíše proto, že je součástí standardní výbavy, a tak Mercedes ani netuší, zda jí v tomto případě kupci vrcholného modelu žádají.

Překvapuje nás to, ale je to tak. Zda se tento krok týká pouze amerického trhu, nebo rovnou celého světa, nám Mercedes ještě bude muset potvrdit, s ohledem na stále větší globalizaci nabídek podobně významných automobilek ale nepředpokládáme, že by situace v Evropě byla jiná.

Mercedes GLE je SUV, které pořád funguje i v terénu a funkce E-Active Body Control, jejíž klíčovou schopnost nejlépe zachycuje video níže, nám přišla přínosná. V nabídce ale končí, prakticky nikdo ji nekupuje. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Motor Trend

Petr Miler