Němečtí automobiloví giganti si jdou po krku, rozžehnala je současná krize

Němci drží spolu, říká se ve světě velkého byznysu. Zjevně to ale neplatí v momentě, kdy někomu teče do bot. Tím někým je právě teď Volkswagen a žaluje kvůli tomu Bosch a Continental.

Typické služební auto je v našich končinách německé provenience, pokud v to budeme počítat i Škodu coby součást koncernu Volkswagen. Důvodů je nepochybně více, jedním z nich je ale vliv německých firem na našem území. Někdy je to pevně dáno, někdy jde jen o součást dobrého tónu svého druhu, stalo se ale normou nakupovat u německých značek, pokud je ta či ona firma německá, Němcům patří nebo s někým z Německa úzce spolupracuje. Němci tímto způsobem drží spolu a nepochybně tím zpětně podporují domácí ekonomiku.

Člověk pohybující se v takovém prostředí by si mohl pomyslet cosi o oddanosti až za hrob, ale tak to zjevně není. Současným automobilovým světem zmítá specifická krize daná nedostatkem polovodičů a mikroobvodů, která omezuje či zcela zastavuje výrobu spousty významných značek, mezi nimi i koncernu VW a jeho značek, Škodu nevyjímaje. A právě v této situaci německý patriotismu zjevně musel jít stranou.

Německý magazín Automobilwoche informuje, že kvůli omezení výroby VW Group, které bude znamenat nevyrobení nejméně 100 tisíc původně plánovaných nových aut několika značek, žaluje obří německý koncern dva další domácí obry - firmy Bosch a Continental. Jde o dva z největších světových výrobců automobilových komponentů všeho druhu a jsou to ve výsledku oni, kdo VW nedodává díly, které mu nyní schází.

Co na tom, že za situaci přímo nemohou - polovodičů a mikroobvodů je na trhu obecně nedostatek a sami zbylí dva němečtí giganti jsou obětí nepředvídatelných okolností, které jsme nedávno popisovali a jimž dále neprospěl požár ve fabrice Asahi Kasei Microdevices (AKM). VW Group to ale nezajímá - chce minimalizovat své ztráty spojené s touto patálií a Bosch s Continentalem očividně nechtěly přistoupit k dobrovolné kompenzaci, proto ona žaloba.

K čemu povede, ukáže až čas, je na každý pád zajímavé vidět jít si tyto firmy po krku v momentě, kdy začne jít do tuhého. Pro tuto chvíli už můžeme dodat jen tolik, že situace musí být velmi vážná - za zlepšení dodávek zmíněných komponentů v Tchaj-wanu nyní intervenuje samotné Německo a zvažuje investici do výroby polovodičů a mikroobvodů na domácím území. To aby se něco podobného nemohlo opakovat.

Continental je jedním z největších světových výrobců automobilových komponentů. Je to německá firma, přesto i na ní míří žaloba Volkswagenu kvůli nedostatečným dodávkám elektronických součástek, které nyní brzdí výrobu aut. Ilustrační foto: Continental

