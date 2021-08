Není divu, že Škody kupuje stále méně lidí, ceny některých modelů vylétly absurdně vysoko před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Nepochybujeme o tom, že výrobní kapacity Škody jsou omezené a situace se snaží využít tak, jak se zrovna dá. Ale prodávat nejlevnější Kodiaq o 102 tisíc dráž než loni? Nebo Karoq 1,0 TSI od 614 tisíc?

O prodejích aut Škody od nás i ze světa v poslední době nechodí zrovna příznivé zprávy. Jedna věc je Čína, kde česká značka spadla až na dno, to má ale podle všeho dlouhodobé příčiny. Prodeje ovšem výrazně klesají i jinde, mimo jiné v České republice nebo v Rusku, dalších dvou významných odbytištích mladoboleslavské automobilky.

Nad těmito výsledky se pochopitelně vznáší potíže s nedostatkem komponentů všeho druhu, na které mají výrobci tendenci vše svádět, ale musí to být v případě Škody jediný důvod? My si to nemyslíme. Byť na začátku všeho nepochybně stojí tento problém, různé automobilky na něj reagují různě a přístup škodovky má podle nás za následek, že aut prodává ještě méně, než by prodávat musela. Protože její odbyt klesá obvykle mnohem rychleji než konkurentům.

V momentě, kdy máte určitých zaměnitelných komponentů omezený počet a můžete tedy vyrobit jen omezený počet aut, logicky je budete primárně montovat do vozů, na kterých vyděláte více peněz. V určité míře to dnes dělají snad všichni, Škoda ale míří tímto směrem bez jakýchkoli skrupulí. Když jsme včera při představování evropské verze jedné čínské novinky zkoumali, kolik aktuálně stojí srovnatelné škodovky, byli jsme znovu zaskočeni.

Modely tradičních tříd se zase tak moc vysoko s cenou neposouvají, nebo alespoň ne na první pohled. Třeba ceny nepříliš žádané Scaly se výrazněji nemění, Octavia dokonce zůstává už delší čas na stejné ceně, ale jen v základu. Ovšem i dražší varianty zdražily obvykle o 17 tisíc korun, což při současných cenách vozu není až tak markantní. Superb zdražil obvykle o 14 tisíc korun, to také není drama, jakmile se ale podíváte na dnes nejžádanější SUV, nestačíte se divit.

Škoda je jednak zdražila a jednak z nabídky vyhodila všechna dostupnější provedení. Kamiq s cenově přece jen senzitivnější klientelou zůstává k mání i v dostupných provedeních a letos plošně zdražil o 15 tisíc Kč - to jsou 4-3 %, není to nic, ale není to až tak drastické. Ale Karoq a Kamiq? To jsou bláznivé změny.

Řada motorizací a pohonů zcela vypadla z nabídky, třeba Karoq je k mání s pohonem 4x4 v jediném provedení. Pryč už je po týdny základní výbavový stupeň Active, a tak se stalo, že nejlevnější Karoq s motorem 1,0 TSI stojí ukrutných 613 900 Kč místo dřívější 515 900 Kč. Letos tak musíte mít ve srovnání s loňskem o 98 tisíc Kč víc, pokud si chcete nějaký Karoq dovolit. Verze dostupné dříve i dnes stojí okolo 40 tisíc Kč, to je pořád hodně.

Podobně je na tom Kamiq, který dnes můžete mít od neskutečných 818 900 Kč, o 102 tisíc korun dráž, než kolik nejdostupnější model stál loni. Motorem je tu 1,5 TSI, loňská základní výbava znovu zmizla. Pokud se podíváme na plně srovnatelné varianty, je tu rozdíl okolo 50 tisíc Kč. Auto mezitím prošlo faceliftem, který ale sotva něco podstatného změnil, pokud tedy pomineme, kolik variant opět vypadlo z nabídky.

Znovu opakujeme, že chápeme, proč to Škoda dělá, podle nás ale zachází příliš daleko, neboť se zcela ztrácí z radaru některých zákazníků. Upřímně, škodovky mám docela rád, jsou to dobrá auta, ale litrový Karoq bych si za 614 tisíc Kč nekoupil nikdy. A ani bych o tomto modelu neuvažoval s vědomím, že první slušná dieselová verze stojí třičtvrtě milionu. Podobně Kodiaq, dobrý vůz, ale 1 milion korun za první slušný diesel? Podobně je na tom nakonec i pře menší změny Octavia, pod 650 tisíc nemůžete uvažovat o čemkoli soudném.

I proto podle nás Škoda padá rychleji než zbytek trhu - něco neprodá kvůli nedostatku komponentů, něco ale kvůli tomu, že část lidí tak drahé škodovky prostě nekoupí.

Škody se v posledních měsících prodávají docela špatně a odbyt značky klesá mnohem rychleji než celého trhu. Podle nás je to i kvůli tomu, že některá svá auta raketovým tempem zdražuje a dostupnější varianty vyřazuje z nabídky. Foto: Škoda Auto

Zdroj dat o cenách: Škoda Auto

Petr Miler