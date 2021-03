Neobvyklé hasičské auto z Rakouska za 22 milionů je zajímavé, hasiče ale nenadchlo před 5 hodinami | Mirek Mazal

Na hasičských autech zdánlivě není mnoho co vymýšlet, Rakušané se je ale snaží zásadně inovovat. V dnešní době nepřekvapivě tkví podstata jejich novinek v pohonu, který je elektrický, ani pro tento účel se ale dokonale nehodí.

Hasičské vozy jsou na první pohled skvělými kandidáty na elektrifikaci. Houkající cisterny dojíždí na krátké vzdálenosti, takže omezený dojezd není problémem, po každém splnění úkolu se vracejí do garáží, kde je možné jej opět dobíjet. A na rozdíl od většiny těžkých nákladních vozidel často pracují v hustě obydlených oblastech, kde rachot dieselových motorů ruší.

To je povrchní pohled na věc, díky němuž si pozornost získala rakouská firma Rosenbauer s konceptem hasičského vozu na baterky. Jeho výhody jsou na první pohled zřejmé, stroj za asi 22 milionů korun navíc nepotřebuje tolik pohyblivých součástí, což předznamenává teoreticky méně poruch čili snadnější servis. Mizí navíc i další negativní dopady naftového pohonu, krom zmíněného klidu by to byl čistší ovzduší v místě zásahu.

Název Concept Fire Truck (CFT) tedy patří dvounápravovému elektromobilu s párem elektromotorů pohánějícím i vodní čerpadlo. Výrobce vůz dodává se dvěma velikostmi akumulátorů - 50 a 100 kWh - což na tak velký a těžký náklaďák není mnoho. Podle výrobce to má stačit na 30 minut provozu vozidla a většina akcí hasičů je prý vyřešena do půl hodiny. Rakušané se snaží zaujmout i dalšími přednostmi, mimo jiné nastavitelnou výškou podvozku, pohonem 4x4, nízkým těžištěm, dotykovými displeji a přístupovým bodem WiFi k dálkovému ovládání monitorujících dronů.

Zní to zajímavě, profesionální hasiče to ale nenadchlo. Problémem je prý hlavně energetická náročnost každého výjezdu, respektive zásahu. Dojezd nemusí být problém, hasicí vůz obvykle nejezdí daleko, jakmile by ale šlo o cokoli většího než drobný požár, CFT by ztrácel půdu pod nohama kvůli samotnému hašení.

Potíží je provoz stříkaček, který je vzhledem k množství přemístěné vody velmi energeticky náročný. Hasiči si přitom nemohou dovolit, aby jim rychle došla energie, kterou není možné rychle doplnit - to se v případě akumulátorů může stát, v případě nafty nikoli. Hasiči si nedovedou představit nutnost snižovat tlak proudu vody jen kvůli slábnoucí baterii a v dramatické akci nelze spoléhat na pomoc dalších jednotek z jiného regionu, které nemusí být k dispozici. Zejména ve venkovských prostředích je pro ně spoléhání se na energeticky limitované CFT nepředstavitelné.

Město se v tomto případě zdá být vhodnější, ale ani tady mnozí profíci nesouhlasí. Výjezdy jsou sice ještě kratší, často i bez hašení, jenže je jich někdy tolik, že něco jako delší přítomnost auta v garáži neexistuje, takže na dobíjení tak malých akumulátorů nebude čas. Hasiči tak někdy auta parkují na jednom místě jen pár minut, než musí vyrazit řešit další oznámení.

Rosenbauer proto přikročil k tomu, že vůz vybavuje dieselovým generátorem s výkonem 200 kW, který dokáže akumulátory nabíjet až pomocí 150 kW a tedy doplnit 100kWh verzi akumulátoru z 50 na 80 procent za 1 hodinu. To nezní moc efektivně a už vůbec ne smysluplně. Nebylo by lepší... pohánět celé auto oním dieselem rovnou? Kvůli tomuto komplikovanému řešení pohonu je Rosenbauer CFT akorát o skoro 7 milionů dražší než srovnatelné „stříkačky” s jedním motorem a ve výsledku lepší využitelností.

Elektrická cisterna z Rakouska se tváří jako dokonalé řešení pro hasiče, sami hasiči ji ale kritizovali. Tak se stala... ne tak úplné elektrickou, čímž pozbyla svého původního smyslu. Foto: Rosenbauer Group

