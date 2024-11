Nesmyslná sázka na elektrická auta poslala Hertz do hlubokých ztrát. Prodělal 31 miliard za kvartál, loni byl 15 miliard v plusu včera | Petr Miler

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Asi nejslavnější autopůjčovna světa svého času zcela ztratila smysl pro byznys podobně jako mnozí výrobci aut. Svou budoucnost viděla jen v elektrických vozech, i když to nedávalo žádný smysl a zkušení ji od toho zrazovali. Teď si musí dojíst, co si kdysi sama nadrobila.

Nikdy jsme nepochopili, proč to Hertz udělal, pozdější analýza pozadí celého jeho fiaska s elektrickými auty do toho ale vnesla poměrně dost světla. Bylo to zas jednou „náboženství”, dogmatická sázka na jednu kartu tlačená naslepo pár posedlými lidmi z vedení „proti všem”, která společnost dostala až na hranici existenčních problémů.

Až v tu chvíli začala vítězit ekonomická realita, která přiměla Hertz k tomu, aby vše přehodnotil, vyměnil nejvyšší vedení a naprostou většinu nechtěných elektromobilů rychle rozprodal. Ale za jakou cenu? A teď nemluvíme jen o ceně samotných aut, která byla někdy až směšně nízká, ale o dopadech na hospodaření celé společnosti.

O těch se zjevně budeme ještě chvíli dozvídat, neboť fiasko spojené s tímto druhem aut se do finanční kondice společnosti bude zakusovat nehezky dlouho. Venku jsou nyní výsledky společnosti za třetí letošní kvartál, ve kterých se celá ta nesmyslná sázka zračí způsobem, který překonává i nejhorší očekávání Hertzu o několik parníků. A je podstatně horší než nejhorší očekávání analytiků.

Firma po všem zmíněném pochopitelně není naivní, a tak počítala s tím, že se výprodej nechtěných elektromobilů promítne 250milionovou ztrátou, realita je ale mnohonásobně horší. Podle dat zveřejněných společností se Hertz propad do kvartální ztráty ve výši 1,3 miliardy dolarů, tedy asi 31 miliard Kč. Loni ve stejném období byl přitom 629 milionů USD, tedy asi 15 miliard Kč v plusu. Tomu se říká nemilý obrat.

Pochopitelně, stejné problémy mají i jiní, ale nikdo nebyl elektromobily tak posedlý jako Hertz. A tak nikdo nereportuje tak masivní červená čísla. Přitom se stejně jako kdykoli dříve musíme ptát: Proč? Však to hlavní, co každý při půjčení neznámého auta v neznámém prostředí očekává, je maximální flexibilita jeho použitelnosti. Pokud něco definuje elektromobily ze všeho neméně, je to tohle.

Proč tedy Hertz trval na tomto směřování skoro do sebezničení, opravdu nevíme, varován byl i vlastním nižším managementem. Každopádně se zdá, že i tuto chybu přežije a účetně stále vznikající ztráty způsobené chybami v minulosti nakonec dříve nebo později přebije návratem k racionálnímu fungování. Snad u něj chvíli vydrží.

Z pokusu elektrifikovat celou flotilu půjčovaných aut Hertzu se stalo takové fiasko, že firmu posílá do hlubokých ztrát i dávno poté, co změnil strategii. Prodělat desítky miliard korun za kvartál je i na takovou firmu hodně. Foto: Hertz

Zdroj: Hertz

Petr Miler

