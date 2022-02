Nissan končí s vývojem motorů na benzin a naftu, pod tlakem okolností udělá jen jednu výjimku před 4 hodinami | Petr Prokopec

Vsadit na jakékoli konkrétní technické řešení pro budoucnost bez ohledu na to, že o něj jasná většina lidí nestojí, je naprostý nesmysl a nebetyčný hazard. Přesto se tímto směrem vydávají další a další automobilky a Nissan má být jednou z nich. Ne však celosvětově.

Budeme se opakovat, musíme ale znovu zmínit, že proti elektromobilům jako takovým nic nemáme. Proti srsti je nám jen politický tlak, který je nutí všem lidem pro všechna využití bez rozdílu. To je nesmysl z jakéhokoli úhlu pohledu, taková jednostrunnost nikdy nebude ekonomická, ekologická ani jakkoli jinak přínosná.

Politici si mohou hrát své hry, nad kroky některých automobilek ale zůstává jen rozum stát. Snad většina velkých značek už stihla oznámit, že od určitého data nechce nic jiného než elektromobily nabízet. Něco takového je ovšem velmi riskantní sázka, neboť přirozený zájem publika je minimální i v zemích, jako Německo, natož pak u nás. Prodeje ženou nahoru pouze dotace, a to je třeba se ptát, do jaké míry - v Nizozemsku už opadá zájem i o ony dotace.

Mimo to je třeba výrobce upozornit, že politici kvůli onomu korýtku udělají cokoliv a klidně ze dne na den převléknou kabát. Co tedy nyní adorují, mohou již za pár let odsuzovat. Ostatně vzpomeňme na diesely. Podobný osud navíc zjevně čeká i plug-in hybridy, které přitom ještě před několika málo měsíci byly vychvalovány. Vsadit tedy vše na jednu kartu je opravdu riskantní. Nissan topící se poslední léta v nemalých problémech ale přesně takový krok hodlá učinit.

Japonská automobilka má dle informací Nikkei ukončit vývoj spalovacích motorů. S těmi totiž Nissan do budoucna nepočítá, tedy jen s jedinou výjimkou - americkým trhem, což má obsloužit lokální zastoupení. I v USA sice existují podobné tlaky jako u nás, Spojené státy ale stále zdaleka nejsou v kleštích plánovačů, jako celá EU, a tak nikdo nemůže ani s vysokou pravděpodobností říci, co bude za pár let. Navíc jsou tu velké pick-upy, pro které je elektrický pohon nevhodný i podle velkých optimistů. V USA zkrátka Nissan nemůže jinak, jinde ale hodlá kráčet elektrickou cestou. Je to zatím neoficiální informace, pokud si nicméně uvědomíme, že sesterský (a Nissan stále fakticky ovládající) Renault chce být v Evropě do roku 2030 plně elektrický, pak není mnoho co řešit.

Nikkei dále uvádí, že Nissan dosud utrácel zhruba 500 miliard yenů (cca 91,94 mld. Kč) za vývoj, přičemž většina z této sumy mířila ke spalovacím jednotkám a vozům. Nyní ale mají být veškeré peníze utráceny pouze za elektromobily a nové technologie. Stejně tak pak automobilka hodlá přesunout i zaměstnance z vývoje a výroby spalovacích aut právě do divizí zabývajících se elektrickým pohonem. Za veškerou touto rošádou přitom mají stát politici a přísnější emisní standardy.

Zda Nissan kráčí správným směrem, to nám řekne až budoucnost, náš názor si ale domyslíte. Jediným úkolem jakékoli podobné firmy je nabízet v kterýkoli moment to nejlepší dostupné technické řešení žádané zákazníky a s tím tento přístup nemá nic společného. Kdo ví, jaká řešení budou k dispozici třeba za 10 let? A jak moc budou lidé elektrická auta akceptovat? Je to výstřel do neznáma, nic jiného.

Nissan chce do budoucna nabízet spalovací motory už jen v Americe, však velké pick-upy jako nový Frontier nemají šanci být rozumně použitelné na baterie. Podle nás to platí i pro spoustu využití jiných aut, Japonci ale zjevně smýšlejí jinak. Foto: Nissan

