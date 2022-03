Norové nabízí převratnou střešní platformu na auta, zásadně zjednoduší převoz kol, kajaků, čehokoli před 2 hodinami | Petr Prokopec

Na „zahrádkách“ aut zdánlivě není co vymýšlet, norský vynález ale tuto zažitou představu mění. Zádrhelem se zdá být jen omezená nosnost, jinak dovoluje efektivně pracovat s nákladem i na vysokých autech či na běžných vozech těm méně vzrostlým z nás.

Pro řadu lidí není nejdůležitější motorový prostor, nýbrž ten zavazadlový. Z jednoho místa na druhé se totiž zvládnete dostat s jakoukoliv jednotkou, jen to zkrátka může trvat a může se to i prodražit. Ovšem pokud potřebujete třeba na chatu přepravit almaru po babičce, a zároveň do kabiny nasoukat rodinu a její zavazadla, pak je jasné, že vám třeba takový 500koňový kabriolet vyhovovat nebude. Ideálem pro vás nicméně nemusí být ani dodávka či třeba velký kombík, a to jednoduše proto, že onu kapacitu potřebujete jen zřídkakdy.

Řešením daných problémů jsou již dlouhodobě střešní ližiny, které umožňují přepravu dodatečného či objemnějšího nákladu. Ten pochopitelně nesmí být příliš těžký, na to zkrátka „zahrádka“ není koncipována, na druhou stranu však i vyzvednutí třeba padesátikilové skříně na úroveň hlavy není zrovna jednoduchou činností. Norská společnost Dropracks však z této situace dokázala najít východisko. Nabízí totiž střešní platformu, která je uchycena za standardní ližiny a kterou lze sklopit a posunout dolů.

Norové prodávají hned dvě varianty, přičemž základní provedení Sport startuje na 1 950 Eurech (cca 49 900 Kč) a je určeno osobním vozům. Pobrat přitom dovede náklad o hmotnosti až 75 kilo, což znamená, že na střechu můžete snadno naskládat několik jízdních kol či třeba kajaků. Totéž pak platí o verzi XL, kterou si majitelé dodávek mohou koupit za 2 250 Eur (asi 57 600 Kč). Počítat pak mohou s nosností až 80 kg, v jejich případě se tedy možnost sklopení platformy opravdu hodí.

Samotné instalace je přitom poměrně jednoduchá, nicméně vyžaduje i přítomnost druhé osoby. To by ale ve výsledku nemusel být až takový problém. Zvláště pokud vyrážíte na rodinnou dovolenou, kde se za pomoci platformy Dropracks rozhodnete ze svého vozu udělat domov na kolečkách. Na střeše lze totiž usadit i stan, jakkoliv s ohledem na nosnost ten bude vhodný spíše pro dvě děti než pro dva dospělé cestovatele. Ti se musí s spokojit s ložnicí uvnitř vozu.

