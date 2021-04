Nová nejlevnější Dacia se postavila zásadně dražšímu soupeři, v lecčem překvapila před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia/Hyundai, koláž Autoforum.cz

Od nejlevnějšího auta nejen svého druhu, ale na trhu vůbec očekáváte, že bude stát hlavně málo a jste připraveni mu za to leccos odpustit. O to překvapivější pak je, když nové Sandero dokáže proti dražšímu Hyundai i20 v lecčem bodovat.

Dacia je momentálně na koni. Hned dvě z jejích novinek obstály v losím testu, což je docela překvapivé. Z úhybného manévru se totiž stal strašák moderních aut, jemuž nakonec podlehly i vozy se sportovními ambicemi, kde by člověk dobré jízdní vlastnosti považoval za samozřejmost. Kupodivu s nimi ovšem můžete počítat spíše u Dacie Spring, stejně jako u nového Sandero. A právě tomu se dnes podíváme ještě více na zoubek.

Po prvních testech rumunského hatchbacku ve verzi Stepway jsou nyní k dispozici i recenze základního provedení. Německý Auto Bild tuto novinku postavil proti Hyundai i20, které má taktéž nedlouho po premiéře. Představeno bylo loni na jaře, přičemž výroba pro Evropu se rozjela až v létě. Suma sumárum tu tedy máme dva malé vozy postavené dle moderních receptur, pro jejichž tvůrce byla důležitá co nejnižší cena. Byť je třeba dodat, že Hyundai již s úplnou lácí jako před lety nyní spojovat nelze.

Nové i20 to dokládá plnou měrou, v kombinaci s litrovým přeplňovaným tříválcem, hybridní technikou a výbavou Trend vychází v Německu na 21 190 Eur (cca 547 tisíc Kč). Korejský hatchback tedy opravdu není za hubičku, jakkoliv prodejce můžete umluvit na podstatnou slevu. V té chvíli je Hyundai blíže Dacii, jejíž Sandero osazené taktéž litrovým tříválcem a navíc vrcholným stupněm výbavy Comfort stojí 11 690 Eur (asi 302 tisíc Kč). Slevu přitom v tomto případě pomalu není kde brát.

Již první usednutí do vozu vám přitom napoví, jak se Dacia k tak nízké ceně dostala. Kvalita plastů je na mnohem nižší úrovni než u Hyundai, mnohem podstatnější je stísněnější prostor na zadní lavici. Něco takového je překvapivé, Sandero je totiž širší než i20. Přesto však cestující musí sedět blíže u sebe, načež je potěší snad jen to, že mají k dispozici o centimetr více místa nad hlavou a pohodlnější lavici pod zadnicí. Sedadla Hyundai nicméně disponují lepším bočním vedením.

Neznamená to pochopitelně, že byste v obou případech delší jízdu doslova protrpěli. Jako řidič naopak jednoduchost Dacie možná i oceníte, neboť vše ovládáte naprosto nenuceně, a to i během jízdy, kdy se nemusíte soustředit na klimatizaci, multimédia či cokoliv jiného. Hyundai nicméně kontruje hlasovým ovládáním, skrze které lze ovládat i vyhřívání sedadel. Navigace je pak mnohem jistější a plejáda asistenčních systémů v i20 pak dělá Sandero starším, než je.

Pokud se nicméně rozhodnete svůj vůz propojit s mobilním telefonem, je to naopak Korejec, který musí ustoupit do pozadí. Rumunský hatchback se s telefonem domluví bezdrátově, zatímco u Hyundai je třeba kabel. Jakmile se však namísto streamování hudby začnete zaobírat řízením, i20 již přebírá otěže zpátky. Do zatáček se vrhá s nadšením, nedotáčivost pak potlačuje lépe než Dacia. Má také přímější řízení a ve finále je i tím, kdo je rychleji na stovce.

Suma sumárum tak první příčka patří Hyundai, jež získalo 531 bodů z 800 možných. Nahoru jej táhne kvalita, moderní technologie, prostorná kabina i jízdní vlastnosti. Dosahuje rovněž nižší spotřeby, ovšem výměnou za výrazně vyšší cenu. Kromě toho podvozek může hlavně na nekvalitních cestách působit prkenně.

Dacia pak sice ve srovnání s předchozí generací učinila nemalý krok kupředu a v lecčem soupeře překonává, na špičku segmentu Ale nadále ztrácí. Při pohledu na cenu se nicméně budete usmívat, stejně jako měkčeji naladěný podvozek nerozhází ani polní cesta. Na více než 484 bodů to nestačilo, na příště by se ale již Korejci měli mít více na pozoru.

Hyundai i20 ztrácí body za tvrdší podvozek a vyšší cenu, zatímco mezi pozitiva patří prostorná a moderními systémy vybavená kabina či kvalitnější materiály. Foto: Hyundai



Nová Dacia Sandero je na tom výrazně lépe než předchůdce, podvozkem pak Korejce dokonce překonává. Na špičku ale nadále ztrácí, za čímž stojí tlak na co nejnižší cenu. Foto: Dacia

